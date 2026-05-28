“Esbozo de un léxico político”, un ensayo de María Eugenia Vázquez Laslop

AML María Eugenia Vázquez Laslop.

María Eugenia Vázquez Laslop, lingüista y miembro de número de la AML, presentará un estudio sobre el léxico político empleado en los debates electorales de México entre 1994 y 2024, como parte del ciclo Lecturas Estatutarias de la AML. El trabajo reúne un acervo de 1,821 debates electorales en formato audiovisual, compilados durante más de tres décadas, de los cuales 194 han sido transcritos y analizados con herramientas tecnológicas especializadas. El corpus incluye debates presidenciales, gubernamentales y municipales de distintas regiones del país.

A través del uso de software, la investigadora de El Colegio de México elaboró un inventario léxico compuesto por cerca de 1.9 millones de palabras organizadas en más de 26 mil lemas, con el propósito de identificar tendencias discursivas, temas recurrentes y transformaciones del lenguaje político.

Según el estudio de Vázquez Laslop, entre las palabras más frecuentes en los debates destacan términos como candidato, gobierno, ciudadano, seguridad, corrupción, mujer, agua y educación, reflejo de las preocupaciones sociales y políticas que han marcado distintas etapas de la vida pública nacional. No obstante, la investigación también documenta la creciente presencia de vocablos asociados al narcotráfico, como narcomenudeo, narcotráfico, narcopartido y narcoestado, así como expresiones relacionadas con fenómenos recientes como huachicol.

Además de su valor político y discursivo, el trabajo realizado por la académica de la AML permite observar rasgos de oralidad espontánea y diversidad regional del español mexicano, mediante el registro de expresiones coloquiales y gentilicios locales utilizados por las y los candidatos en distintas regiones del país. Vázquez Laslop subraya que las herramientas digitales representan hoy un recurso indispensable para los estudios lingüísticos, aunque requieren procesos constantes de revisión y depuración humana.

La lectura se proyectará el próximo jueves 28 de mayo, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML