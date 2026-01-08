Muere el académico y traductor Tarsicio Herrera Zapién, a los 91 años

Luto El académico y traductor Tarsicio Herrera Zapién.

El académico y traductor mexicano Tarsicio Herrera Zapién falleció este jueves 8 de enero a los 91 años de edad, informó la Academia Mexicana de la Lengua, institución de la que era integrante de número y decano

La AML lamentó profundamente el fallecimiento de su académico de número y decano de la institución. Recordó que Trasicio fue un humanista, estudioso de las letras latinas y de la tradición clásica en México, músico, poeta y traductor al español de Tibulo, Ovidio y Horacio, y al latín de Ramón López Velarde, Manuel José Othón, Juana de Asbaje, Pablo Neruda y Augusto Monterroso, entre otros.

“Ingresó a la AML el 9 de febrero de 1984, para ocupar la silla IV, luego de leer su discurso “Lengua y poetas romanos en Alfonso Reyes”. Licenciado, maestro y doctor en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y egresado de la Pontificia Universidad Gregoriana, destacó por sus ensayos sobre cultura y literatura clásicas. Fue profesor de latín en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo y fundador del centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. “El terreno del humanismo es uno de los mejor abonados para el florecimiento de talentos mexicanos que eleven sus ramas a grandes alturas. Ni en arte ni en producción filológica es México un país subdesarrollado”, afirmó.

Entre sus obras destacan libros de ensayos como "López Velarde y Sor Juana, feministas opuestos“, en 1984; ”Buena fe y humanismo en Sor Juana“, en 1984; ”Bernal, perenne voz de Navidad" en 1990; “México exalta y censura a Horacio“, en 1991; “Manuel M. Ponce y el triunfo sobre una estrella“, en 1992; ”Dos patriarcas sonrientes“, en 1994; ”Horacio, crisol bimilenario", en 1994; "Tres siglos y cien vidas de Sor Juana“, en 1995; “Los satíricos de la Roma imperial“, en 1995; ”Historia del humanismo mexicano", en 2000 y “El imperio novelístico romano”, en 2003.

Ha traducido del latín al español: “Horacio. Arte poética”, en 1970; “Horacio. Epístolas”, en 1972; “Ovidio, Heroidas”, en 1979; “Fray Diego Valadés. Rhetorica christiana”, en 1989. “Traducciones del español al latín: Ovis nigra de A. Monterroso”, en 1988; “Cuarenta poemas mexicanos universales” en 1989; así como “Villancicos de ambos mundos, de seis lenguas al latín”, en 2008.