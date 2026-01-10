Con obras de Francisco Toledo y Sergio Hernández celebran el XXXVII aniversario del IAGO

Muestra. Algunas de las obras de la exposición. (IAGO)

La exposición “Capítulo II: Gráfica y literatura” celebra el XXXVII aniversario del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) mediante un puente entre las artes gráfica y la literatura, mediante un diálogo estético con obras de Sergio Hernández y Francisco Toledo.

Se trata de una muestra que se enmarca dentro del ciclo Variaciones de papel, que se lleva a cabo en este recinto cultural, con el camino explorar las múltiples posibilidades del libro como espacio de creación y reflexión.

La muestra aborda dos temas ligados a la creación de este espacio: la difusión de la gráfica y la literatura, a través de su biblioteca, considerada una de las más importantes especializadas en arte y literatura, con cerca de 60 mil volúmenes. La exposición integra una selección de obra gráfica de Sergio Hernández y Francisco Toledo en torno a dos clásicos de la literatura universal: Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, y Pinocho, de Carlo Collodi.

En el caso de Francisco Toledo, la exposición retoma su serie de 2012 inspirada en Pinocho, de Carlo Collodi, cuyas ilustraciones fueron publicadas en aquel entonces por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Sergio Hernández, por su parte, revisita su proyecto de 2018 basado en la obra de Lewis Carroll, donde explora temas centrales como la imaginación, la transformación y la construcción de la identidad.

El curador de la muestra, Rigoberto Díaz Julián, señaló que ambas propuestas ofrecen una lectura que va más allá de la simple ilustración de historias asociadas con la literatura infantil. “Son obras gráficas que nos invitan a regresar a los textos para descubrir elementos que antes no habíamos percibido”, dijo.

“Las obras gráficas se realizaron a partir de dos libros clásicos infantiles: en el caso del artista Sergio Hernández, creó una carpeta a partir de la interpretación que hace de Alicia; mientras que el maestro Toledo hizo lo mismo con Pinocho. Se trata de una propuesta interesante porque en ambos trabajos se dialoga con una reinterpretación del texto sin ilustrarlo literalmente, y se agregan elementos propios del universo de cada artista, con figuras que parten del imaginario popular de las historias”.

La exposición se complementa con una selección de libros ilustrados que forman parte del acervo del IAGO, donde la literatura y la gráfica establecen un diálogo que revela las múltiples formas en que la palabra escrita puede transformarse en imagen. Además, se presenta un conjunto de ejemplares de la Biblioteca del Niño Mexicano y diversos libros infantiles publicados por la SEP, pertenecientes a la colección Chapulín, realizados entre las décadas de 1940 y 1980.

Se trata de una oportunidad para recorrer la biblioteca del recinto, la cual se ha nutrido con donaciones de artistas como Rufino Tamayo y Francisco Toledo, quien cotidianamente llegaba con libros nuevos, así como de Sergio Hernández, artista mixteco que ha sido parte importante del IAGO no solo a través de la exhibición de su obra, sino también mediante significativas donaciones que han contribuido a acrecentar su acervo.

El ciclo Variaciones de papel se integra por las exposiciones Fotografía y libros, que actualmente se puede visitar en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo; Capítulo II: Gráfica y literatura, exhibida en las instalaciones del IAGO; y Recopilar y editar, presentada en el Centro de las Artes de San Agustín, que revisa la labor de Toledo a partir de los proyectos editoriales que realizó. “Las tres exposiciones exploran las múltiples posibilidades del libro como espacio de creación, investigación y memoria, y celebran casi cuatro décadas de trabajo continuo en torno a la gráfica, la edición y la lectura”.

La exposición Capítulo II: Gráfica y literatura estará abierta al público en el IAGO, ubicado en Macedonio Alcalá 507, Centro, Oaxaca, Oaxaca, hasta el 20 de marzo. El horario de visita es de lunes a domingo, de 9 a 20 horas.