La exposición simultánea 11.02. Día de Muertos llegará a París y Ciudad de México

Muertos. En CDMX podrá ser apreciada en la Galería Abierta del campus Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en París en el (parque) Parc des Buttes-Chaumont.

Cómo celebran diversas comunidades la tradición más famosa de México y que características particulares tiene esta festividad es el tema central de la muestra fotográfica, la cual se exhibirá simultáneamente en las capitales francesa y mexicana, entre finales de octubre y a lo largo de noviembre.

La muestra forma parte de la Gran Fiesta Franco-Mexicana, el programa cultural de los 200 años de amistad entre ambos países que organizan la Embajada de Francia y el Instituto Francés de América Latina en México, de la mano de otras instituciones nacionales.

En París será inaugurada en el Parc de Buttes-Chaumont el jueves 29 de octubre y permanecerá ahí hasta el 30 de noviembre, mientras que en Ciudad de México estará alojada en las rejas del campus Zacatenco del IPN del 15 de octubre al 30 de noviembre.

Su presentación binacional es resultado de la colaboración entre la Alcaldía de París, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y Trilce Ediciones, en colaboración con las Embajadas de México en Francia y de Francia en México.

Integrada por 60 imágenes de gran formato, 02.11. Día de Muertos, una celebración de la vida fue mostrada con gran éxito el año pasado, entre octubre y noviembre, en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec, en la capital mexicana.

Parte de un libro homónimo

La publicación 02.11. Día de Muertos, del cual proviene la selección de las fotografías, se presentará el 6 de noviembre a las 18:30 horas en el Musée du Quai Branly, en París.

Las imágenes dan cuenta de esta tradición sincrética, cuyo origen data de la época prehispánica y que se fusionó con la religión católica durante la Colonia española, pero que 500 años después continúa viva. Así se pueden ver representaciones contemporáneas de figuras que van desde Mictlantecuhtli -la deidad mexica del inframundo- hasta la Catrina que aparece en el filme Spectre, de la saga de James Bond.

El carácter multifacético de la festividad está presente en el pan de muerto, las calaveras azúcar o de cartonería y el papel picado; en danzas fúnebres, atuendos, máscaras y disfraces; en murales, pinturas y grabados; en altares, tumbas y ofrendas; en velas y flores, en especial el cempasúchil, así como en distintas artesanías.

El libro 02.11. Día de Muertos fue publicado en 2024 por Trilce Ediciones, editado por Déborah Holtz y Juan Carlos Mena, una exhaustiva investigación de cinco años en la que participaron especialistas en diversas disciplinas.

Con la colaboración de varios iconógrafos se integró un archivo de 24 mil imágenes, del que fueron seleccionadas para el libro 600 fotografías de las celebraciones dedicadas a los difuntos en diversas comunidades de México. Una selección de esas imágenes es la que será presentada próximamente tanto en París como en la Ciudad de México.

El libro ganó el premio al Mejor Libro de Arte, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Fue publicado en inglés por la prestigiosa editorial Rizzoli y en 2025 ganó tres premios en los International Latino Book Awards en Estados Unidos. Asimismo, recibió la mención honorífica por Obra de Divulgación en el Premio Antonio García Cubas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.