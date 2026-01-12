Artesanas y artesanos mexicanos, Récord Guinness por exposición del bordado más grande del mundo

Artesanos y artesanas reciben Récord Guinness Artesanos y artesanas reciben Récord Guinnes

México organizó la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo, que consta de más de 3,100 piezas elaboradas por 200 artesanos de las 32 entidades federativas del país,lo que le valió ser reconocido con el Récord Guinness.

La organización Récord Guinness World, máxima autoridad que recopila y verifica hazañas o logros humanos y del mundo natural desde 1955 a través de su publicación anual, en esta ocasión reconoció la labor de manos de artesanas y artesanos mexicanos.

En el acto de entrega de la distinción, la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez, celebró el reconocimiento a estas “obras de arte” así como a su técnica y su historia.

“Cuando me preguntan por qué México es potencia turística, por qué somos el sexto país más visitado del mundo, es por esto, por los colores, por nuestros ancestros que hacen que tengamos un valor único e inigualable. Es un logro de muchas manos de artesanas y artesanos”, aseguró la funcionaria.

Alfredo Arista, juez certificador del Récord Guinness, declaró que la organización validó 3,106 piezas de las más de 3,800 que presentó el país, con lo que se cumplió con los requisitos para superar los 2,000 tejidos o tener una variedad de colores.

Este distintivo convierte esta muestra en un “atractivo turístico de alto impacto, capaz de generar cobertura mediática global, contenido orgánico en redes sociales y un motivo claro para viajar” declaró Ingrid Paola Rodríguez, representante de Guinness World Récord en Latinoamérica.

También destacó que este certificado implica reconocer esta exposición, la más grande del mundo como “asombrosa”, lo que a juicio de la organización supone premiar un “pedazo de la historia” de México.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, destacó que el bordado es una de las prácticas “más ancestrales” del país y que ha sido plasmada en una exposición que “guarda una historia contada en hilo y en color de memoria compartida”.

“El bordado es una de las expresiones textiles más antiguas en el mundo y en México se ha hecho memoria viva, se ha hecho comunidad y parte central de nuestro patrimonio. Esta es una práctica que acompaña ritos de paso, fiestas, ciclos comunitarios y que se transmite de generación en generación, en la casa, en el taller, de abuelos, de padres, y eso es lo que hace comunidad”, apuntó.

Para la entrega del reconocimiento se contó con la presencia de artesanos que elaboraron manualmente piezas de bordados premiados, como es el caso de Gloria Espíritu de la Cruz, artesana del estado de Puebla, quien describe su labor como una expresión de “amor a nuestras raíces” que representa su identidad como pueblo.

“En cada puntada van los conocimientos que nos enseñaron nuestras madres y abuelas, saberes que no están en libros, que viven en nuestras manos. Bordados, bordados la naturaleza que nos rodea, nuestras creencias, nuestra forma de ver la vida, nuestra identidad como comunidad”, afirmó.

Todas las piezas que fueron valoradas fueron elaboradas en lienzos de 15 centímetros por 15 centímetros, debían de tener hilos de al menos más de cuatro colores diferentes y estar realizados con técnicas ancestrales como el pepenado, el telar de pedal, el punto atrás, cruzado con petatillo, cadenita, entre otros.