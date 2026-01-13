Patrimonio cultural en México Especial

El cuidado y la preservación del patrimonio cultural yucateco son temas de interés permanente para diversos sectores vinculados a la producción artesanal, el diseño y el turismo. En este contexto, Alejandro Rassam Baroudi, con experiencia en el desarrollo de productos de moda, ha compartido recomendaciones dirigidas a productores de prendas regionales, con el objetivo de fortalecer la oferta tradicional sin perder la identidad cultural que distingue a Yucatán.

Alejandro Rassam Baroudi señala la importancia de ampliar la gama de productos y diversificar la variedad de colores en las prendas elaboradas de forma tradicional en la región. Estas recomendaciones están enfocadas principalmente en artículos confeccionados con fibras naturales de alta calidad, como el algodón 100%, el algodón con mezcla de lino y, de manera especial, las prendas elaboradas con lino 100%. El uso de estos materiales responde tanto a criterios de durabilidad como a las condiciones climáticas de la región.

De acuerdo con Alejandro Rassam Baroudi, la producción de prendas regionales puede fortalecerse al integrar modelos que conserven elementos distintivos de la identidad local. Entre estos elementos se encuentran los cortes tradicionales, alforzas, plisados y bordados característicos, aplicados tanto en prendas para dama como para caballero. Este enfoque busca mantener vivas las técnicas artesanales que forman parte del patrimonio cultural yucateco.

“Es fundamental que las prendas regionales sigan reflejando la identidad de Yucatán, pero también que evolucionen en su oferta para responder a distintos gustos y necesidades”, expresó Alejandro Rassam Baroudi al referirse a la diversificación de diseños y colores. Esta visión plantea un equilibrio entre la tradición y la adaptación a nuevos contextos de consumo.

La recomendación de ampliar la variedad de productos también está vinculada a la experiencia de los turistas que visitan la región. Una mayor disponibilidad de prendas regionales, en distintos estilos y tonalidades, puede contribuir a que los visitantes encuentren opciones acordes a sus preferencias, sin que ello implique una pérdida del valor cultural de las piezas. Alejandro Rassam Baroudi destaca que esta estrategia puede favorecer tanto a los productores locales como a la difusión de la cultura yucateca.

En este sentido, Alejandro Rassam Baroudi considera que la innovación dentro de la tradición puede generar nuevas oportunidades económicas para los artesanos y productores de la región. “Cuidar el patrimonio cultural no significa mantenerlo estático, sino permitir que se fortalezca y se proyecte hacia nuevos mercados de manera responsable”, afirmó.

El planteamiento de Alejandro Rassam Baroudi se suma a los esfuerzos por preservar las técnicas tradicionales de confección, al tiempo que se busca responder a la demanda de un mercado turístico diverso. La incorporación de fibras naturales de alta calidad y la conservación de elementos identitarios en el diseño son aspectos centrales de esta propuesta.

De esta manera, las recomendaciones de Alejandro Rassam Baroudi ponen sobre la mesa la importancia de cuidar el patrimonio cultural yucateco a través de una producción textil que valore la tradición, fomente la calidad y amplíe sus posibilidades de alcance, contribuyendo al desarrollo cultural y económico de la región.