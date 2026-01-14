Alista Arnaldo Coen su exposición “Memoria, Cuerpo y Metamorfosis”

Muestra Felipe leal y Arnaldo Coen y algunas de las obras de la exposición.

El artista visual mexicano Arnaldo Coen, considerado fundamental del arte contemporáneo nacional, se prepara para inaugurar su exposición titulada “Memoria, Cuerpo y Metamorfosis” en el Seminario de Cultura Mexicana.

La muestra integra el trabajo de los últimos seis meses de una “creatividad furibunda del Maestro”; está centrada en la exploración de la tercera dimensión a través de la estructura básica del cubo y las sillas.

En conferencia de prensa acompañado por el presidente del SCM, Felipe Leal, explicó que la exhibición abrirá sus puertas al público el próximo sábado 17 de enero y permanecerá disponible durante dos meses en el lobby del Seminario.

LA OBSESIÓN POR EL CUBO Y EL ARTE OBJETO

Arnaldo Coen dijo a Crónica que la exposición presenta una serie de 52 sillas, que podría crecer a 60, “porque es lo que pude trabajar”; utilizan el cubo como cimiento estructural para desplegar una variedad de “fantasías compositivas”. El multifacético artista reveló que el proyecto de la muestra surgió del recuerdo de una silla diseñada hace 30 años; al recibir peticiones para replicarla, decidió que en lugar de repetir el mismo diseño, crearía piezas únicas, dando vida a esta colección.

Durante su encuentro con los medios, Coen compartió su visión filosófica sobre la geometría; “el cubo es todo; vivimos en un cubo, nuestro cuerpo es un cubo, y los espacios que habitamos son cubos”. Para el artista, estas sillas no son solo muebles, sino arquitecturas habitables que invitan al espectador a interpretar su propio lugar en el espacio.

Reveló que su obra fue inspirada por Octavio Paz y recordó una frase del poeta mexicano; “inasequible quietud en movimiento”, con la cual el artista explica que las sillas representan un punto de partida donde el objeto parece detenido en su mayor velocidad.

Muestra Una vista de las sillas.

HOMENAJES Y DIÁLOGOS ESTÉTICOS

Explicó que la muestra funciona también como un homenaje a los grandes maestros que lo inspiraron y que marcaron la estética del siglo XX; Coen incorporó referencias al dadaísmo y al surrealismo.

Mencionó específicamente la influencia de Man Ray, por sus objetos icónicos, como la plancha antigua con tachuelas.

El maestro Coen explicó que la pieza de Man Ray es un objeto al que el artista dadaísta le colocó tachuelas en la parte inferior, específicamente en el lado que debería servir para planchar.

Calificó esta obra como “maravillosa” y por ello la incluyó como parte de las alusiones a los grandes maestros del siglo XX que influyeron en su estética, reflejados en su serie de 52 sillas.

Otro creador que mencionó es Giorgio de Chirico, cuyo arte metafísico es una fuente de influencia para la ubicación de los objetos en el espacio.

También mencionó a Paolo Uccello, maestro de la perspectiva a quien Coen dedicó estudios profundos en etapas anteriores de su carrera.

LA “QUIETUD EN MOVIMIENTO” Y EL PROCESO CREATIVO

A pesar de tratarse de objetos físicos estáticos, Coen dijo que busca transmitir una dinámica de cambio constante o metamorfosis.

Inculcado por una frase de Octavio Paz que alude a la “inasequible quietud en movimiento”, el artista explicó que las sillas representan un punto de partida donde el objeto parece detenido en su mayor velocidad.

Con sencillez y alegría, describió al proceso de creación como un ejercicio lúdico y libre, donde los objetos encontrados en el entorno “hablan por sí mismos y el artista simplemente obedece su llamado”.

Afirmó que “no hay una idea preconcebida, sino que van surgiendo y apareciendo estos objetos”.

Dijo que por razones de salud pasó gran parte del último semestre encerrado en su estudio, y esto facilitó esta muestra de pequeño formato y gran intensidad creativa.

Expresó que el proyecto actual surgió de un diseño que Coen realizó hace 30 años, que consistía en una silla basada enteramente en la forma del cubo.

En esta nueva serie el cubo funciona como el cimiento sobre el cual el artista despliega una “serie de fantasías compositivas y homenajes a la estética del siglo XX”.

OBSESIÓN POR LA TRIDIMENSIONALIDAD

El cubo representa una obsesión que ha acompañado a Coen a lo largo de su trayectoria, vinculada a su interés por la tercera dimensión y la espacialidad.

Para el artista, el cubo tiene un simbolismo que trasciende la geometría y por ello afirma que “el cubo es todo”.

Según el Maestro Coen, habitamos en cubos (espacios, galerías, cines) e incluso definió el cuerpo humano como una estructura arquitectónica similar a un cubo que podemos ocupar.

INVITACIÓN AL PÚBLICO

La exposición no busca imponer una sola lectura, sino abrir la posibilidad de que cada visitante encuentre su propia interpretación en esta “neonaturaleza geométrica”.

Con el respaldo de una trayectoria que incluye murales monumentales y pintura abstracta, Arnaldo Coen invita a la sociedad a asomarse a esta ventana de libertad creativa a partir de este sábado 17 de enero, en el Seminario de Cultura Mexicano, en una muestra que promete ser un hito en la agenda cultural de la CDMX.