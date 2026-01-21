Alistan Feria Internacional del Libro del Pensamiento Crítico; se realizará en San Ildefonso

Feria El Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Para marcar el inicio de las celebraciones por un cuarto de siglo de actividad, 17, Instituto de Estudios Críticos lanza la Feria Internacional del Libro Pensamiento Crítico (FILPEC), conjuntamente con el Colegio de San Ildefonso, que albergará este encuentro los días sábado 24, con un costo de entrada de 50 pesos, y domingo 25 de enero, con entrada libre.

Su objetivo es fortalecer públicamente la categoría de “pensamiento crítico”, desde un horizonte amplio que abarca múltiples disciplinas y géneros discursivos, así como producciones híbridas y un enfoque más allá de los límites de las disciplinas tradicionales, que aún no cuentan con una adecuada recepción en librerías y otros contextos institucionales, culturales y académicos.

“Nuestras librerías, por ejemplo, aún no implementan secciones ceñidas a la denominación ‘pensamiento crítico’, con el consiguiente debilitamiento de los vínculos entre lectores y autores, compradores, sellos y distribuidores. La FILPEC se propone remediar este hecho”, explica el director-fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos, Benjamín Mayer Foulkes.

Se trata, además, del primer evento del nuevo Taller de Futuros, fundado por ambas instituciones organizadoras, junto con la Cátedra Octavio Paz, Pensamiento Crítico y Poesía, y el PatioLab de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Busca ser un espacio donde las nuevas generaciones, en su diversidad, hallen herramientas críticas para enfrentar desafíos y adversidades.

La FILPEC se concibe como un foro plural y ecuménico, que pondrá en relación puntos de vista diversos sobre una amplia gama de temas, con orientación crítica, para que los visitantes encuentren materiales que cuestionen y enriquezcan sus visiones y posturas. Su fondo editorial será curado para que la feria tenga un carácter singular y reconocible, con un doble enfoque. “Esta histórica primera edición de la FILPEC exhibirá libros cuidadosamente seleccionados, de sellos provenientes de diversos países”, añade Mayer.

Por un lado, ofrecerá fondos editoriales vinculados al pensamiento crítico en campos como Filosofía, Religión y Espiritualidades, Psicoanálisis, Infancias, Discapacidad, Salud, Medicinas y Consumos

Problemáticos; Literatura, Artes, Estudios Territoriales (Arquitectura, Urbanismo, Geografía), Género y Sexualidades, así como Derecho, Economía, Comunicación, Edición y Estudios de la Digitalidad; Geopolítica y Estudios Globales, Medio Ambiente; Gestión y Pensamiento Organizacional, entre otros.

La eugenesia, tema central de la FILPEC

Por otra parte, cada edición de la feria contará con un tema central. En esta primera edición, se pondrán

a disposición del público publicaciones vinculadas con la eugenesia y tópicos asociados. Este es precisamente el eje del XL Coloquio Internacional de 17, Instituto de Estudios Críticos, Contra la perfección. Por un futuro no eugenésico, que se desarrollará hasta el 24 de enero, con la participación del experto y curador invitado Benedict Ipgrave y una destacada comitiva internacional perteneciente a la red From Small Beginnings / Global Anti-Eugenics Centre, con sede en University College London.

Se suele hablar de la eugenesia como un capítulo oscuro del siglo XX, asociado con la higiene racial, la esterilización forzada, el encierro institucional, la dominación colonial, el control de los cuerpos y de la reproducción de las mujeres, así como el genocidio de personas consideradas “no aptas”. Sin embargo, reducirla a un episodio histórico clausurado resulta no solo contraintuitivo, sino también peligroso.

La eugenesia no ha desaparecido: se ha transformado. Ha aprendido a hablar el lenguaje de la ciencia, la salud pública, el progreso, la prevención y la eficiencia. Migró de los laboratorios a las clínicas, de los manicomios a las instituciones gubernamentales y de los censos demográficos a los algoritmos. En este desplazamiento, la racionalidad eugenésica se insertó en los marcos normativos con los que se define el valor de la vida: la normalidad, la productividad, la belleza, la inteligencia, el riesgo e incluso la propia comprensión de lo humano.

Este coloquio internacional -el número 40 que organiza consecutivamente 17, Instituto de Estudios Críticos desde 2006- será el foro de ideas de la FILPEC, la cual se inaugurará el miércoles 21 de enero, a las 18 horas, con la presencia de Eduardo Vázquez Martín, Coordinador Ejecutivo del Colegio de San Ildefonso; Benjamín Mayer Foulkes, Director-Fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos, y Diana Taylor, investigadora de la Universidad de Nueva York y fundadora del Instituto Hemisférico de Performance y Política. Posteriormente, Rocío Cerón y Emmanuel Vizcaya, junto con los bateristas Milo Tamez y Reona Sugimoto, ejecutarán una pieza de libre improvisación en el Patio Principal del Colegio de San Ildefonso.

En su marco se entregarán dos doctorados honoris causa a Nora Groce (EUA) y Patrick Devlieger (Bélgica), en reconocimiento a sus investigaciones antropológicas en los campos de la salud y la discapacidad. A partir de esta edición, los coloquios semestrales de 17, Instituto de Estudios Críticos se consolidarán como el foro de ideas de la FILPEC, que también se celebrará dos veces al año, en enero y junio. La segunda edición, en junio de 2026, estará centrada en la Inteligencia Artificial, y la tercera, en enero de 2027, abordará los horizontes del futuro.

Además de estos coloquios y de la oferta editorial, la nueva feria incluirá presentaciones editoriales y foros orientados a la discusión del campo del pensamiento crítico y de sus circuitos, en respuesta a que,

pese a su crecimiento y diversificación en las últimas décadas, su presencia formal en los ámbitos editoriales, culturales y académicos sigue siendo insuficiente.