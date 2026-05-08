El Festival Aleph, un refugio para la Imaginación: Leonardo Lomelí

Aleph El rector de la UNAM, Leonadro Lomel{i, inaugura el festival Aleph. (UNAM)

Con el eje temático de las “Nuevas Narrativas”, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lonelí Vanegas, inauguró la décima edición del Festival de Arte y Ciencia 2026 Aleph.

En la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, dijo que el festival es un refugio para la imaginación razonada, y superar las cegueras sociales mediante la integración del rigor científico con la sensibilidad artística.

El rector reflexionó sobre el poder de los relatos en una era marcada por la sobreabundancia informativa y las profundas transformaciones tecnológicas de la actualidad.

Afirmó que ninguna disciplina puede, por sí sola, abarcar la totalidad de un fenómeno ni la complejidad de las interconexiones que definen nuestro mundo contemporáneo.

Lomelí Vanegas instó a construir nuevos paradigmas que permitan divulgar la ciencia frente a la desinformación y comprender críticamente el papel de la inteligencia artificial en la vida diaria

Resaltó la importancia de este encuentro como un espacio único donde las disciplinas universitarias convergen para interpretar los complejos desafíos del siglo XXI.

El rector concluyó reafirmando que la cultura universitaria es un espacio de deliberación esencial para poner el ingenio y el conocimiento al servicio del bien común de la humanidad.

Por su parte Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, dijo que el festival se consolidó como un “refugio para la imaginación razonada tras una década de experimentación” en la máxima casa de estudios.

Resaltó la necesidad de superar narrativas agotadas para enfrentar retos actuales, desde una mirada que rescate lo invisible, periférico y lo silenciado en la sociedad.

La coordinadora explicó que esta edición “busca que la cultura sea el estímulo necesario para identificar las líneas de la realidad que a menudo pasan desapercibidas ante una visión plana”.

El festival desplegará más de 170 actividades que incluyen la Aldea Aleph, un laboratorio interactivo diseñado para que el conocimiento científico dialogue directamente con las nuevas generaciones de estudiantes y el público en general.