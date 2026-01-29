BADA México 2026: artistas, fechas y todo lo que debes saber

BADA México en la Semana del Arte 2026 Foto: Cortesía (Alberto_Soto)

En un panorama cultural donde el acceso al arte suele estar mediado por galerías, intermediarios y precios inaccesibles, BADA México se ha consolidado como una de las ferias de arte más influyentes del país por una razón clara: pone al artista y al público frente a frente.

Desde su nacimiento, BADA —acrónimo de Buenos Aires Directo de Artista— apostó por un modelo radicalmente distinto, uno que hoy, a seis ediciones de distancia, no solo ha democratizado el consumo de arte, sino que ha cambiado la trayectoria profesional de decenas de creadores.

“Nos interesa acercar el arte a nuevas audiencias, pero sobre todo impulsar el talento de jóvenes creadores”, explica Daphne Ibargüengoytia, directora de la feria, en entrevista.

Arte para Todos: el corazón de BADA México

Una de las iniciativas más emblemáticas de la feria es la convocatoria Arte para Todos, enfocada en artistas de 18 a 35 años, una decisión que responde a una estrategia clara de impacto social y cultural.

“Creemos que es muy importante apoyarlos en estas primeras etapas, que es cuando definitivamente le puedes cambiar la vida a un artista súper talentoso”, señala Daphne.

Desde su creación, esta convocatoria ha seleccionado a 30 artistas a lo largo de seis ediciones, quienes no solo obtienen un espacio de exhibición, sino una plataforma integral de impulso profesional.

“No solo es que ganen y tengan un stand en BADA; al ser patrocinados por Banco Azteca, reciben difusión, apoyo para becas y acompañamiento real”, explica.

El resultado es tangible: artistas que comenzaron en BADA hoy exponen en el extranjero, cuentan con representación y viven de su obra.

BADA México en la Semana del Arte 2026 Foto: Cortesía (Alberto_Soto)

Artistas que estarán presentes en BADA México 2026

La edición 2026 de BADA destaca por su diálogo entre generaciones, combinando arte emergente con figuras clave de la historia cultural mexicana.

Entre los nombres más relevantes se encuentran:

Guillén (100 años)

Artista centenario cuya presencia simboliza la memoria viva del arte mexicano.

“Es un personaje que no te lo puedes creer. Fue compañero de Frida Kahlo, Diego Rivera y Tamayo. Escucharlo es como hablar con otra época”, relata Dafne.

Lourdes Almeida

Artista invitada de esta edición y figura fundamental de la fotografía mexicana.

“Su maestro fue Manuel Álvarez Bravo. Tiene un archivo que es, literalmente, una historia visual de México”, destaca.

Además, la feria reúne a decenas de artistas emergentes seleccionados por la diversidad de sus propuestas, técnicas y discursos, desde pintura y escultura hasta fotografía, gráfica y arte objeto.

“Buscamos que no todo sea lo mismo. Que haya diversidad real de temas y lenguajes”, subraya la directora.

A diferencia de otras ferias dominadas por tendencias repetitivas, BADA se construye desde la pluralidad.

“Hay más de doscientos temas diferentes. Eso es algo que el público celebra muchísimo”, explica Daphne.

Las obras abarcan temas como identidad, memoria, territorio, cuerpo, naturaleza y experiencias personales, con precios accesibles que permiten que cualquier visitante pueda adquirir una pieza.

“Todos pueden encontrar algo a su medida, en gusto y en precio”, afirma.

BADA México en la Semana del Arte 2026 Foto: Cortesía (Alberto_Soto)

Una feria pensada también para el público

El crecimiento de BADA no solo se mide en número de artistas, sino en la respuesta del público. En seis ediciones, la feria ha recibido más de mil propuestas artísticas, lo que confirma que existía una necesidad tanto del sector creativo como de los espectadores.

“El público necesitaba un lugar más íntimo, más humano, más cercano y más accesible para acercarse al arte”, sostiene.

En BADA, el visitante puede hablar directamente con el artista, conocer su proceso y entender la historia detrás de cada obra, sin intermediarios ni barreras.

Fechas, días y horarios de BADA México 2026

BADA México 2026 se realizará durante la Semana del Arte, uno de los momentos culturales más importantes del año en la capital.

Sede: Campo Marte, Ciudad de México

Fechas: Febrero de 2026

Horarios:

Jueves a sábado: 11:00 a 20:00 horas

Domingo: 11:00 a 18:00 horas

(Se recomienda consultar los canales oficiales de BADA para horarios específicos por día y actividades especiales).

BADA está diseñada para vivirse sin prisas. Además de las exposiciones, la feria integra un espacio gastronómico de alto nivel, con chefs invitados y propuestas culinarias diversas.

BADA México en la Semana del Arte 2026 Foto: Cortesía (Alberto_Soto)

“Queremos que la gente pueda pasar todo el día aquí, comer bien, disfrutar y sentirse cómoda”, explica Daphne.

El mensaje de BADA es claro: el arte no es solo para expertos.

“Que vengan con curiosidad, sin miedo. Aquí no hay exclusión. Se van a sentir parte de la experiencia”, invita la directora.