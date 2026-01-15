“Zona Maco mira al futuro y buscará consolidar su presencia internacional”

Feria Zona Maco está pensada como una plataforma de ferias simultáneas: “Arte Contemporáneo”, “Diseño”, “Salón del Anticuario” y “Foto” y destaca el programa anual de conversatorios.

La vigésima segunda edición de “Zona Maco” (ZsONAMACO) se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero de 2026, en el Centro Banamex (Av. Conscripto 311, Col. Lomas de Sotelo).

“Estamos muy emocionados con algunas secciones nuevas y novedades también en el programa de conversaciones”, anuncia Zélika García, fundadora de esta plataforma en 2002, antes de ceder la palabra a la directora artística del evento, Direlia Lazo.

“Consideramos esta Edición 22° que realmente marca un punto de madurez institucional, con dos décadas de crecimiento, adaptación a los cambios del mercado, fortalecimiento de las propuestas curatoriales”, presenta Direlia Lazo.

En esta ocasión participan más de 200 galerías, “con mayor presencia de países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa”.

Con ello, la directora artística se siente confiada para asegurar que este evento “se proyecta hacia el futuro, con el objetivo de consolidar su presencia internacional, acompañar a nuevas generaciones de coleccionistas y seguir posicionando la Ciudad de México como un nodo cultural clave a nivel global”.

Recuerda que la estructura de Zona Maco está pensada como una plataforma de ferias simultáneas: “Arte Contemporáneo”, “Diseño”, “Salón del Anticuario” y “Foto” y destaca el programa anual de conversatorios, así como las diversas premiaciones que otorgan desde residencias artísticas hasta donaciones de dinero, a cargo de patrocinadores, con los que se generan colaboraciones y sinergias.

Respecto de las innovaciones de este año, la directora artística indica que dentro de la sección “Zona Maco Arte Contemporáneo” hay varias subsecciones, entre las cuales “en la sección de EJES debuta con la curaduría de Aimé Iglesias, directora y curadora en jefe de Americas Society en Nueva York”.

“La sección abordará diferentes aristas el concepto de intercambio, ya sea de ideas, contextos, sistemas de valores”, detalla.

Asimismo, “dentro de las novedades, estamos lanzando una iniciativa: Zona Maco Forma, para galerías que abordan la intersección entre el arte y el diseño”.

“Otras de las novedades de esta edición es la feria en línea que estamos realizando por segunda oportunidad con la plataforma digital All With Art. Buscamos ampliar el alcance de la feria, conectar con audiencias en diferentes latitudes de manera simultánea al acontecimiento de manera presencial”, continúa Direlia Lazo.

Adelanta que el lanzamiento de la app será uno de los momentos destacados entre las actividades a realizar en galerías, museos, fundaciones y espacios independientes.

“Es un placer seguir contribuyendo a que la Ciudad de México se reafirme como las urbes culturales más enérgicas y la semana del arte donde todo el mundo quiere estar y ser parte”, expresa.

GUÍA DE LA ESTRUCTURA MACO 2026

En conferencia para anunciar algunos detalles de la 22° edición de Zona Maco, la directora artística presenta a los curadores de distintas secciones y hace un repaso global de la organización de esta plataforma de ferias.

Por tercera ocasión Luis Graham Castillo (República Dominicana) estará a cargo de la curaduría de Zona Maco Foto, con un enfoque en la memoria, los archivos reactivados y las narrativas desde los márgenes.

En la sección de la Feria dedicada a los objetos históricos y arte decorativo producido anterior a 1960, Zona Maco Salón Del Anticuario, se suma por primera vez Mario Uvence (México), como co-curador junto con Alfonso Miranda Márquez (México).

Su propuesta es poner énfasis en la riqueza de las grandes colecciones privadas de antigüedades en México, para reposicionar el mercado de las antigüedades como un campo activo, vigente y en constante diálogo con el presente.

Por otra parte, Zona Maco México Arte Contemporáneo se integra por: Zona Maco Sur, curada por Manuela Moscoso (Ecuador); Zona Maco Arte Moderno, Curada por Esteban King (México); Zona Maco Ejes, curada por primera vez por Aimé Iglesias Lukin (Argentina); y Zona Maco Sección General, conformada por un Comité de Selección en el que este año participaron Teófilo Cohen (Proyectos Monclova, CDMX), Karen Huber (Galería Karen Huber, CDMX), Lauren Kelly (Sean Kelly, Nueva York/ Los Ángeles), Ben Loveless (Galerie Nordenhake, Berlín/ Estocolmo/ CDMX) y Guilherme Simões de Assis (Simões de Assis, São Paulo/Curitiba).

En Zona Maco Diseño, con Cecilia León de la Barra (México) como directora artística, se encuentra la sección Zona Maco Diseño Emergente, co-curada por Cecilia León de la Barra, Joel Escalona (México) y Jorge Diego Etienne (México), quienes buscan objetos creativos que se puedan utilizar en contextos reales.

ENTRADA

Los costos de acceso en línea son menores que en taquilla: van de $370.00 mxn por día y $1,200.00 mxn por 4 días, para estudiantes/ INAPAM; y de $475.00 mxn,para el público general, excepto el miércoles de apertura que cuesta $570.00 mxn. Hay paquetes de acceso para varios días. Para más información visita la página web https://zsonamaco.com/zsonamaco/