¿Qué ver en el Palacio de Bellas Artes en febrero 2026?: cuánto cuesta la entrada, horarios y descuentos

¿Qué ver en el Placio de Bellas Artes en Febrero? Fotoarte: La Crónica

Sin duda, alguna, el Palacio de Bellas Artes es uno de los recintos más icónicos del corazón de la ciudad. Una parada obligada para cualquier turista o ciudadano ávido de cultura; cada rincón de este monumento arquitectónico es una invitación a explorar la creación artística mexicana.

Por ello, en 2026, con la llegada de nuevas exposiciones y funciones, muchos visitantes se preguntan: ¿cuánto cuesta entrar y qué debo saber antes de visitarlo? Aquí te lo contamos con detalle y de forma sencilla. Lo mejor de todo, te damos recomendaciones para visitar algunas exposiciones y conciertos que sencillamente son imperdibles.

¿Cuánto cuesta la entrada al Palacio de Bellas Artes?

El costo de acceder al Palacio de Bellas Artes varía según el tipo de actividad que quieras disfrutar. Aquí te doy un panorama claro de los precios vigentes:

Acceso general

Adultos: $150 pesos

Estudiantes, maestros e INAPAM: $70 pesos

¿Los niños entran gratis?

Sí, los niños menores de 13 años pueden entrar sin costo acompañados por un adulto.

¿Qué espectáculos ver en febrero en el Palacio de Bellas Artes?

Este mes viene cargado de una nutrida cartelera en este recinto, desde exposiciones hasta espectáculos de danza, la oferta es variada para todos los gustos.

Orquesta Sinfónica Nacional

El director Ludwig Carrasco, regresa para inaugurar la primera temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyo repertorio celebrará el centenario de dicha orquesta con piezas de Piotr I. Tchaikovsky, Antonín Dvořák, Georges Enescu, Manuel Enríquez y Maurice Ravel.

Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Consulta la cartelera completa aquí.

Jubileo - En conmemoración del natalicio y fallecimiento de seis compositores extraordinarios

El formidable músico y pianista Armando Merino llega este mes con un homenaje a grandes figuras icónicas de la música, como Baldassare Galuppi, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Otorino Respighi, Manuel de Falla y José Rolón.

Sala Manuel M. Ponce

Consulta la programación aquí.

Gala con Arturo Chacón-Cruz

El reconocido tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz regresa al escenario del Palacio de Bellas Artes con un tributo a dos grandes de la música mexicana: Juan Gabriel y José José, acompañado de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Consulta la programación aquí.

La sílfide y el escocés

La compañía Nacional de Danza interpretará La sílfide y el escocés, con la coreografía de Terrence S. Orr, según la original de August Bournonville y con la música de Hermann von Løvenskjold. Un verdadero deleite para todos los aficionados a la danza.

Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Consulta la programación aquí.

Besos robados - Ana Caridad Acosta, contralto; Santiago Piñeirúa, piano

Ana Caridad Acosta y Santiago Piñeirúa nos deleitarán con una interpretación a dúo que nos harán vibrar los sentidos. Por su parte, Ana Caridad Acosta con su formidable voz contralto y Santiago Piñeirúa interpretando en el piano.

Sala Manuel M. Ponce

Consulta la programación aquí.

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Durante febrero, el ballet folklórico de Amalia Hernández vuelve con sus magistrales coreografías que la han consolidado como una de las compañías más relevantes de la danza actual con Salvador López como director general y Viviana Basanta Hernández en la dirección artística.

Sala principal del Palacio de Bellas Artes

Consulta la programación aquí.

¿Qué días está abierto?

Generalmente de martes a domingo, con horarios que suelen ser de mañana a tarde, dependiendo de las actividades programadas.

¿Dónde puedo comprar boletos?

Los boletos se pueden adquirir directamente en taquilla o, en muchos casos, en línea según el evento o exposición que desees ver.

Visitar el Palacio de Bellas Artes es acercarse no solo al arte, sino a la identidad misma de la Ciudad de México. Su fachada art nouveau, sus murales de Diego Rivera, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros, y su ubicación en el Zócalo lo convierten en un punto inevitable dentro de cualquier recorrido cultural por la capital.

Millones de turistas y locales lo pisan cada año no solo para ver exposiciones o funciones, sino para sentir el pulso de una ciudad que respira arte y memoria en cada pasillo.