Lo mejor de Zona Maco 2026

Argenetic Frida Kahlo, Karl Benjamin, Chino Landscape, 1960, booth Yeguas del Apocalipsis, Pedro Preux, booth Claude Viallat, catálogo Concrete Cuba y Olga de Amaral, Estructura en Rojo y Azul, 1971. (Fotos, Eduardo Egea, Artsy y Kahlo en Internet)

Zona Maco tuvo en el Arte Moderno a lo mejor del 2026. Louis Stern Fine Arts mostró a Helen Lundeberg (1908-99) y Karl Benjamin (1925-2012), representantes del Hard-Edge Painting norteamericano surgido en los 50’s; también se vio pintura abstracta 1950-51 de la argentina Anita Payró (1987-1980), de los 60’s de Doug Ohlson (1936-2010) y formalismo figurativo de Ynez Johnston (1920-2019). LGM Galería de Bogotá, ofertó a Marco Ospina (1912-83), el primer pintor abstracto de Colombia y a Pedro de Oraá (1931-2020), integrante del grupo Diez Pintores Concretos de los 50’s e incluido en la histórica exposición Concrete Cuba, 2015-16, en la prestigiosa galería David Zwirner, la cual situó en el mapa global al arte cubano abstracto y de la que se podía hojear el catálogo.

Casualmente, las galerías Duque Arango, Fernando Pradilla y La Cometa mostraron grandes textiles de los 70’s de Olga de Amaral; y ADN Galería ofreció el tápiz, Y volvió la Noche, 1966, de Pedro Preux (1932-2011), iniciador en México de la relación entre textil y Arte Moderno; ésta pieza fue exhibida en 2024 en la breve revisión de 8 tapices que Octavio Avendaño curó de Preux en el Museo de Arte de Sinaloa, MASIN. El momento más espectacular fue en Pablo Goebel donde la millonaria pintura de Frida Kahlo, Viva la Vida y el Dr Juan Farill, 1954, fue custodiada por un policía quien además no permitía fotografiarla.

Poco fue el arte contemporáneo relevante, ya sea el revisionismo histórico de Gustavo Zalamea, (1951-2011), con pintura del 2001-02 y 2010-11, en Fernando Pradilla o en Zielinsky Marcelo Brodsky, quien evoca movimientos de los 60’s, y participa en la colectiva El Gesto de lo Invisible en el Museo Tamayo. Los dos mejores booths a un artista fueron el de D21 Proyectos de Arte con el dúo chileno de Performance Las Yeguas del Apocalipsis (1987-93), con Pedro Lemebel y Francisco Casas Silva, opositores a Pinochet y en lucha contra homofobia y SIDA. Andres Thalmann mostró al refrescante pintor francés de 89 años, Claude Viallat; y de quien Document de Chicago ya había traído algo en 2019 a la Feria Material. Gabriel Orozco mostró en Kurimanzutto 6 Partituras, serie que tensa dibujo y música presentada en la galería Marian Goodman (Sep12-Oct,25,2025); finalmente, César Rangel y 4 de sus novedosas albigrafías en Karen Huber.

