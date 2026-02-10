Breve recuento del graffiti en la escena del arte y proyectos independientes, durante la concluida la Semana del Arte 2026 en la CDMX

Plástica Una vista de la contrapropuesta artística en la Semana del Arte.

En la Semana del Arte 2026 se atisbaron artistas y proyectos que llevan la observación del espacio urbano y la intervención en calle al lienzo y más allá: profesionalización y búsqueda de oportunidades en el mercado del arte.

“Para mí es importante el graffiti porque es la primera expresión plástica que conozco, sin romantizar nada, vengo de un barrio en donde no hay una cultura de ir a museos o de que el arte tenga algún valor”, opina el artista mexicano José Yair Mendoza Hernández (1988), también y mejor conocido como Atardeser DWSK (dusk).

Representado por la Galería Banana Contemporary, la muestra “Superficies y Capas” de DWSK, curada por Violeta Horcasitas, se inauguró en Casa Troquer en el marco de la Semana del Arte, y se puede visitar hasta el fin de este mes.

“Es la pintura de la calle llevada al lienzo”, comenta el artista sobre el interés en soportes que le dan más tiempo para desarrollar imágenes reflexivas sobre la percepción del color y la luz.

Apunta que el graffiti hoy en día tiene un reconocimiento distinto, que no siempre fue así, “tocó luchar por espacios, hacerlo valer”.

“Lo único que tienes son tus ideas, la pintura y el muro, es verdaderamente importante esa libertad; en los barrios es la expresión artística a la que tenemos derecho, si no fuera por él yo no hubiera estudiado arte”, comparte.

En un tono gráfico distinto, pero también en diálogo con el graffiti y la vida cotidiana en las calles de la CDMX se encuentra el trabajo de PachuLina, que se puede conocer a través de Galería Playa Escandón X Black Hole Lab; y el trabajo de Noel Rodríguez, a quien se puede contactar a través de redes sociales y cuya obra se encuentra en el libro “Gráffik Urbana” de Talamontes Editores.

DARK WEEK

Ante el revuelo galerista de estos días, persiste el impacto de proyectos que “resisten” a la segregación de formatos en el mercado del arte.

Espacio Cultural Bizarro, a tan solo un par de casas de distancia de la galería Kurimanzutto, hizo ruido a favor de los proyectos autogestivos. El artista plástico y gestor Daniel Rodolfo Solís Arias intervino la estructura e inauguró el recinto en noviembre del año pasado, en sociedad con Jorge Robelo.

En paralelo a las ferias y circuitos de arte que se realizan en estas fechas, lanzaron su contrapropuesta “Dark Week”, con entrada gratuita e invitación a conocer creadores jóvenes que se mueven entre formatos y técnicas artísticas formales y callejeras, galerías privadas y persianas metálicas de la CDMX.

Durante el fin de semana-del-arte, el dueño y director de Espacio Cultural Bizarro estuvo en la entrada con amigos, incitando a quienes caminaban por ahí a conocer a los “verdaderos artistas mexicanos”, con bromas alusivas a lo ajenos y elitistas que resultan los eventos de las galerías de arte en la zona San Miguel Chapultepec.

La obra de Noel Rodríguez recibió a los visitantes con algunas piezas de la exposición individual que presentó el año pasado en la Galería Coronel Arroyo de Arte Mexicano, así como nuevas creaciones dispuestas sobre el pasillo de acceso.

En el primer piso se desplegó un bazar de creaciones variopintas de estampado textil, grabados, serigrafía, dibujo, esculturas de pequeño formato; y en el segundo piso se expuso “Tierra de calle”, muestra de cerámica intervenida, con varias piezas ya vendidas al momento de mostrarse al público del domingo.

La artista “Gala de Agua”, gestora y cocuradora del espacio explica a Crónica que invitaron a participar a personajes como Vlocke Negro, Paaajara, DWSK, Ecks 033, Sawwr, Sanvvvr, Brunito The Bat, Afeks Rivas entre otros, que se mueven entre el mundo de las artes plásticas y el graffiti.

OCTAVO CLAVO

Por otra parte, en un breve recorrido por la 8va edición de la Feria de arte contemporáneo CLAVO, dedicada a proyectos artísticos emergentes e independientes, Crónica se acerca a propuestas que persisten desde su surgimiento en Semanas del Arte anteriores.

Tal es el caso de Eugenia Espacio Creativo que comenzó sus actividades en el marco de Clavo, el año pasado, con obras de Yair Hernández y Mariana Parisca. Este año, la fundadora, artista, gestora y curadora Mafer Vicencio presentó obra propia.

“Nos conducimos por el mundo en un formato horizontal, mientras que en los dispositivos móviles hay un formato vertical que se extiende hacia el infinito, pero del que sólo vemos un fragmento. He estado experimentando con ese formato a partir del aerógrafo, que me permite darle un look más fotográfico a mis dibujos”, señala.

Un par de “booths” a la derecha, hizo presencia por cuarta vez en CLAVO el taller de arte Lxs Manchadxs, fundado por Óscar Guzmán Vallejo, donde la obra de Rosa Icela González Domínguez recibió fuerte atención y encontró compradores interesados en su exploración de la ausencia, soledad, añoranza y nostalgia.

“Hacemos pintura antifascista, no exotizamos al margen, somos el margen; no romantizamos la pobreza, la vivimos, pero no la romantizamos”, comenta Óscar Guzmán Vallejo, para quien el dominio de los códigos estéticos ha sido una manera de arrojar luz sobre perspectivas periféricas de la CDMX.

Afuera de CLAVO, sobre el muro del inmueble 54 de la calle Clavel, en la Colonia Atlampa, apareció una de 3 piezas con las que Abelardo Vidaurreta intervino la CDMX durante la Semana del Arte.

La serie titulada “Nuevos Tzompantlis” pretende ser una referencia sobre los desaparecidos en México “y las ausencias que seguimos normalizando”. En su página de IG, cuyo qr adjuntó en sus paste-ups, el artista comparte las ubicaciones en las que dejó las otras 2 piezas.

Un poco más adelante, sobre la calle Sabino, alguien intentó censurar una pinta que dice “EL ARTE NO ES MMMMMATERIAL// ES REVOLUCIÓN (PPF)”.