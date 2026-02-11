El Festival Eurojazz, en su edición 29, regresa a marzo, con 21 conciertos, 10 de ellos internacionales

jazz La conferencia para presentar la programación de la ediciópn 29 del Eurojazz. (Cenart)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) presenta la programación de la edición 29 del Festival Eurojazz, uno de los acontecimientos culturales y musicales más importantes que ocurren en la Ciudad de México.

Luego de que durante los últimos 5 años este encuentro musical se realizó durante noviembre, debido a la pandemia por covid-19, en este 2026 regresa al mes de marzo para celebrar al jazz y reivindicar, como lo establece la UNESCO, la importancia de este género en los movimientos de lucha por la libertad y como instrumento para ayudar al entendimiento entre culturas.

Como ya es tradición, las personas asistentes disfrutarán de la propuesta de 11 agrupaciones representantes de Austria, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y México en el “Escenario Swing”, mientras que, en el “Escenario Contratiempo”, ubicado en el Pabellón Circense, se llevarán a cabo 10 conciertos con talento mexicano.

Desde su creación, en 1998, el Eurojazz se ha caracterizado por ser un espacio donde bandas y solistas, reconocidos y nuevos talentos, han presentado vanguardistas propuestas musicales que han contribuido al crecimiento de esta fiesta del género sincopado, donde se escuchan piezas clásicas y memorables, así como nuevas vertientes del jazz con fusiones de ritmos como funk, soul, rock y electrónica.

El escenario Swing del Eurojazz inicia su programación el domingo 1 de marzo, a las 15:00 h, con Candlelight Ficus, de Austria, banda de funk-pop originaria de Graz, cuyos conciertos son explosivos con grooves profundos y terrenales, melodías pop irresistibles y una esencia soul de antaño que se combinan para sacudir el cuerpo y despertar los sentidos.

Posteriormente, a las 18:30 h, por parte de México llega Troker, banda proveniente de Jalisco, con 20 años de carrera y seis discos en su haber, que hace una mezcla de sonidos instrumentales que pasan por el jazz, el rock progresivo, el hip hop, hasta la tradición popular del mariachi, acompañados por el scratch de las tornamesas, que le dan un aire futurista.

El sábado 7 de marzo, a las 15:00 h, tocará el turno del francés daoud, trompetista franco-marroquí emergente, conocido como un “disruptor” en la nueva escena del jazz que mezcla géneros como hip-hop, R&B y electrónica. Reconocido por sus actuaciones enérgicas, lanzó el álbum GOOD BOY en 2024 y ok en 2025.

En punto de las 18:30 h se presentará Mieczysław Szcześniak y el Trío Krzysztof Herdzin, de Polonia, con el concierto “Canciones de ayer” que incluye piezas emblemáticas de The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie y Stevie Wonder con arreglos elegantes que la agrupación filtra a través de su sensibilidad para experimentar momentos únicos.

El domingo 8 de marzo, el Eurojazz tendrá una programación especial por el Día Internacional de las Mujeres con tres conciertos internacionales protagonizados por mujeres. A las 13:00 h, subirá al escenario la pianista española Marta Sánchez con su trío, cuya música se caracteriza por estructuras líricas e intrincadas, donde ritmo, armonía y melodía se entrelazan de formas impredecibles y poéticas.

De Países Bajos, Raquel Kurpershoek hará lo propio a las 16:00 h. La cantante y compositora neerlandesa y española, especializada en música latinoamericana, fusiona estilos ya que sus proyectos destacan por la integración de culturas, la inclusión social y la innovación artística.

Y a las 19:00 h, se presentará Hania Derej Trio, de Polonia, cuya música se basa en sonidos electrónicos y jazzísticos con elementos neoclásicos. Hay momentos de gran intensidad, emociones fuertes, caos, pero también fragmentos con melodías hermosas y cantarinas rodeadas de una gran cantidad de ostinatos y repeticiones.

Para el sábado 14 de marzo, a las 15:00 h, estará Punk Anderson, de Finlandia, flautista y saxofonista de Don Johnson Big Band que, en solitario, presenta un set que navega entre la música improvisada y los paisajes sonoros electrónicos, donde combina material instrumental de la banda con piezas más recientes.

El segundo concierto de ese día, a las 18:30 h, contará con la presencia de CapYcua, banda italiana liderada por el guitarrista Francesco Diodati y el contrabajista Matteo Bortone, acompañados por Gustavo Nandayapa en la batería, cuya propuesta se centra en el encuentro entre la cultura italiana y la mexicana, a través de la improvisación jazzística, la música tradicional caribeña y elementos de la música contemporánea, para generar nuevas formas de interacción sonora y creación colectiva.

El último día de actividades de este encuentro musical será el domingo 15 de marzo, que arrancará a las 15:00 h con Klàra Hadju Quartet de Hungría, una de las cantantes y compositoras de jazz más destacadas de ese país, que presentará su álbum más reciente: Nostalgia, que incluye composiciones originales, así como canciones emblemáticas.

Y finalmente, por parte de Eslovaquia se presentará, a las 18:30 h, el conjunto de jazz folk fusión con sede en Londres, Topol’ana, comandado por la flautista y cantante Mária Reháková, que fusiona el folclor eslovaco con el lenguaje del jazz moderno, cuyo repertorio conecta el espíritu improvisador del jazz con las melodías y ritmos de la música folclórica eslovaca.

Nuevamente, el Eurojazz contará con un escenario alterno en el Pabellón Circense, denominado “Escenario Contratiempo” donde se presentarán a las 13:00 y 17:30 h otras 10 propuestas jazzísticas nacionales: la Escuela Superior de Música y Las Billies estarán en domingo 1, mientras que 18–21 Cuarteto y Jazzid harán lo propio el sábado 7 de marzo.

El domingo 8, como parte de la programación especial por el Día Internacional de las Mujeres, estarán a las 14:30 h Dahliazul y a las 17:30 h Iraida Noriega; y el sábado 14, a las 13:00 h, Nancy Zamher; y a las 17:00 h, Mulátoro de Veracruz, para finalizar el domingo 15 con Abril Sánchez y la agrupación oaxaqueña Diidxajazz, a las 13:00 y 17:00 h respectivamente.

El Festival Eurojazz contará con un ciclo de cine en la Cineteca Nacional y una zona infantil en la la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, donde se ofrecerán diversas actividades como talleres y narraciones orales para toda la familia, a cargo de Alas y Raíces.