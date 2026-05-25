Potencia, México despliega Agenda Cultural, Inversión Histórica y Alianzas ante Mundial 2026

Como mexicanos estamos clarísimos que somos una potencia cultural y que eso no está a duda de nadie, señala la secretaria Claudia Curiel de Icaza —

Cultura Claudia Curiel de Icaza La secretaria Claudia Curiel de Icaza habló a Crónica sobre el trabajo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la Educacion Artística en escuelas. (Gerardo González Acosta)

Con una inversión de 398 millones de pesos, rehabilitación de infraestructura en 46 zonas arqueológicas y 15 museos del país, la secretaria de Cultura (SC), Claudia Curiel de Icaza, presentó la agenda cultural integral diseñada por el gobierno de México para acompañar el contexto mundialista de fútbol 2026.

Dijo que el programa incluye horarios extendidos, rutas de muralismo, exhibiciones de tesoros arqueológicos y la inauguración de nuevos recintos museísticos.

En conferencia de prensa en el Laboratorio del majestuoso Jardín Escénico, en el Bosque de Chapultepec de la CDMX, señaló que además de las muestras artísticas, serán integradas actividades deportivas comunitarias y ediciones especiales de ferias artesanales como Original.

Acompañada por la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz, la titular de la SC respondió a Crónica que México “es una potencia cultural indiscutible”.

Renovación y Ampliación de Matrícula Artística

Adelantó que posterior el Mundial de Fútbol, el gobierno mexicano reforzará la Educación Artística con la ampliación de la matrícula y la integración de esta enseñanza en niveles básico y medio superior en todo el territorio nacional, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Animada, retando a los periodistas a una cascarita, de buen humor pese a la derrota de su equipo predilecto, Pumas, en la final del fútbol mexicano, la secretaria Curiel de Icaza habló a Crónica, sobre el posicionamiento cultural de México en el mundo, la Educación Cultural y la suficiencia presupuestal.

En la conferencia también estuvieron presentes Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural; y Antonio Buitrón Santoyo, coordinador nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El Ranking Cultural de México

Sobre el lugar en que se halla México respecto al mundo, afirmó que el país es una "potencia cultural indiscutible”.

Resaltó que México ocupa actualmente el quinto lugar en turismo a nivel mundial y expresó su expectativa de que esta posición continúe ascendiendo gracias al trabajo de promoción y revalorización del patrimonio cultural que llevan a cabo.

“Imagínate que somos de los primeros países de turismo en el mundo y yo creo que como mexicanos estamos clarísimos que somos una potencia cultural y que eso no está a duda de nadie; vamos a seguir subiendo también el turismo, estamos en el quinto lugar y seguiemos subiendo”, expresó.

Educación Artística

Cultura Presupuesto Agenda Mundial 2026 Las autoridades culturales explicaron el ejercicio de la millonaria inversión en la agenda artística gubernamental para el Mundial de Fútbol 2026. (Gerardo González Acosta)

Más allá de la efervescencia de las canchas, el eje de la política cultural de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum será concentrada en las aulas.

Curiel de Icaza adelantó a Crónica que, posterior a la justa mundialista de fútbol, el gobierno mexicano implementará una sólida estrategia para fortalecer la Educación Artística en el país.

Actualmente, el proyecto avanza en una segunda fase que inyectará 2 mil millones de pesos para renovar y dignificar la infraestructura de 39 planteles existentes coordinados por el INBAL y el INAH, que icluyen la Orquesta Escuela Carlos Chávez, espacios que en más de cuatro décadas no habían recibido un mantenimiento significativo.

La tercera etapa de este plan, explicó la titular de la política cultural, consistirá en la ampliación de la matrícula y la integración formal de estas disciplinas en los planes de estudio de los niveles básico y medio superior a nivel nacional.

“Posterior a que consolidemos el corazón de la Educación Artística del INBAL y el INAH, ampliaremos la oferta curricular a través del trabajo coordinado con la SEP, otras instancias de gobierno y de manera estratégica con todos los estados de la República”, explicó.

Suficiencia Presupuestal en Cultura

Respecto a si los casi 400 millones de pesos invertidos para la agenda cultural del mundial fueron suficientes, la secretaria explicó que en un país con la vastedad de patrimonio como México, la restauración y preservación es una tarea constante que nunca se agota.

Explicó que “siempre será necesario seguir buscando e inyectando fondos debido a la magnitud de la riqueza cultural del país”.

Dijo que en el primero y segundo año del actual gobierno trabajaron el fortalecimiento de escuelas, infraestructura, y sitios arqueológicos.

“Es algo que no vamos a dejar de hacer, seguir buscando y solicitando fondos por distintos lados, para seguir fortaleciendo el patrimonio; siempre será necesario incrementar y buscar la manera de inyectar el patrimonio, pues nunca será suficiente, con la cantidad de patrimonio que existe en un país como este”, afirmó.

Artesanos en Torneo de Fútbol

Cultura Claudia Curiel de Icaza La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, patea un balón de fútbol luego de informar la Agenda Cultural para el Mundial 2026; dijo que la va a los Pumas. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz, explicó la colaboración interinstitucional con iniciativas privadas como la Copa de Arte Banamex, o el MIDE.

Mencionó que existe una interacción natural, ya que muchos de los maestros artesanos que participan en el certamen del Banco Nacional de México, del cual Crónica informó puntualmente, también forman parte del encuentro Original organizado por la Secretaría de Cultura.

Sobre la oferta museística de la agenda cultural, informó que los museos emblemáticos Palacio de Bellas Artes, MUNAL, Arte Moderno, Tamayo y Mural Diego Rivera ampliarán su horario hasta las 19:00 horas.

Dijo que la red del INBAL presentará 28 exposiciones temporales y reconfiguró sus colecciones permanentes bajo enfoques de inclusión y descolonización.

Resaltó la creación de recorridos especializados como "Genealogía del muralismo" y "Siqueiros Total“, diseñados para grupos de 20 personas con guías expertos.

Dio cuenta también sobre la renovación de la fachada del Palacio de Bellas Artes y la restauración del Laboratorio Arte Alameda.

Con relación a las artes escénicas, informó que presentarán el programa "Jardín Mundial" con 42 presentaciones de música y artes de este rubo en el Jardín Escénico durante seis fines de semana.

Comunidades e Identidad, del Telar al Juego de Pelota

En su oportunidad, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la SC, se enfocó en el arte tradicional y la participación comunitaria.

Explicó que la edición Especial de "Original" es un encuentro de arte textil que se expande a ramas decorativas y utilitarias, con 515 artesanos de todo el país en el Complejo Cultural Los Pinos del 4 al 7 de junio.

Señaló que el programa creció 70 por ciento en talleres, con la inclusión de espacios para bebés y adultos mayores.

Enseguida detalló la organización de la "Cascarita Original“, un torneo de fútbol mixto donde participan los maestros artesanos, la mayoría integrantes de la Copa de Arte Banamex.

Núñez Bespalova anunció la próxima apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el edificio del Marqués del Apartado, que cuenta con una ventana arqueológica hacia el Templo Mayor.

Experiencias Arqueológicas y Seguridad

Cultura Seguridad en Museos y Zonas Antonio Buitrón Santoyo, del INAH, habló sobre el reforzamiento de seguridad para los visitantes a museos y zonas arqueológicas durante el Mundial 2026. (Gerardo González Acosta)

Finalmente Antonio Buitrón Santoyo, coordinador nacional de Desarrollo Institucional del INAH, detalló la preservación del patrimonio arqueológico y su conexión con el fútbol.

Presentó un programa de 189 actividades en 11 entidades, con el lema de demostrar que "la cancha más grande del mundo es nuestra cultura“, que incluye la exposición ”México ante el mundo, 1930" sobre el primer mundial.

También resaltó los recorridos para presenciar amaneceres y atardeceres en sitios como Xochicalco, Tula y Cuicuilco, y visitas guiadas en Cantona, la ciudad con más juegos de pelota, y Huachimontones.

Detalló que la “inversión histórica de 380 millones de pesos para rehabilitar 46 zonas arqueológicas y 12 canchas de juego de pelota prehispánico.

Dijo que en Teotihuacán fueron invirtidos 37 millones de pesos para mejorar accesos y abrir el nuevo museo "Grandeza Teotihuacana“, que exhibirá una pelota original de 3 mil 500 años de antigüedad.

Buitrón Santoyo informó que fueron implementados puntos de Wi-Fi en accesos y una plataforma para descargar recorridos interactivos; también instalaron arcos detectores de seguridad y fue reforzada la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, para garantizar una experiencia pacífica y de excelencia para las familias y visitantes internacionales.

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