Le Jukebox: la máquina del tiempo musical que quiere que vuelvas a escuchar con calma llega a ZONA MACO

Le Jukebox by Radiooooo Especial

En una época donde escuchar música se ha reducido a deslizar el dedo, escribir en una barra de búsqueda y aceptar lo que decide un algoritmo, un proyecto francés propone exactamente lo contrario: parar, tocar, elegir… y escuchar de verdad.

Se llama Radiooooo, y su nueva pieza física, Le Jukebox, aterriza en México durante la semana de arte de Unique Design X, en paralelo a ZONA MACO. No es una app ni una playlist infinita: es un objeto de madera, latón y alta fidelidad que convierte la música en una experiencia colectiva.

“El problema principal con el descubrimiento de música hoy es que todo pasa por una barra de búsqueda… y casi siempre está guiada por algoritmos”, explica Matthew, vocero del proyecto, durante la entrevista. “Eso hace que termines escuchando lo que ya está dentro de tu ecosistema”.

La propuesta de Le Jukebox es romper ese círculo.

Le Jukebox by Radiooooo Especial

Escuchar sin buscar

La lógica es radicalmente simple: eliges un país y una década. Nada más. No hay artistas, géneros ni recomendaciones personalizadas.

“El punto con la radio es eliminar la barra de búsqueda, asegurarse de que no puedes acceder a los artistas que quieres escuchar”, dice Matthew.“Salir de tus hábitos diarios y asegurarte de que esto es algo nuevo”.

El resultado es una especie de “máquina del tiempo musical”: puedes viajar al Japón de los 70, a Brasil de los 50 o a Alemania de los 80 sin saber qué canción vendrá después. Cada tema proviene de una comunidad global de curadores que envían joyas olvidadas.

“Es como cuando le dices a un amigo: tienes que escuchar esta canción”, resume.

En tiempos donde la música suele consumirse en soledad —audífonos puestos, cabeza baja, feed infinito— Le Jukebox apuesta por lo contrario: reunir gente alrededor de un objeto.

“La música es una experiencia colectiva… pero cada vez más se ha vuelto una experiencia sola”, reflexiona.“La gente ya no se reúne en habitaciones para compartir canciones. Nosotros queremos que vuelvan a hacerlo”.

Por eso decidieron materializar la plataforma en una pieza tangible, casi escultórica. Un mueble que invita a acercarse, girar perillas, explorar el mapa.

“Es muy táctil. Puedes disfrutar el objeto, tocarlo. No es algo gris como una computadora”.

Le Jukebox by Radiooooo Especial

Artesanía mexicana + ingeniería francesa

El diseño combina estética retro con materiales nobles: madera sólida, latón y acabados artesanales. La ingeniería de audio corre a cargo de FOCAL, firma francesa especializada en alta fidelidad.

Además, esta edición incorpora producción local.

“México tiene un legado increíble en artesanía y ebanistería. Por eso el gabinete se fabrica aquí”, detalla.

Cada pieza es limitada, numerada y firmada: dos pruebas de artista y ocho ejemplares únicos. Más obra de arte que gadget tecnológico.

“No es solo un dispositivo. Es una pieza artística”, afirma.“Un dispositivo no es divertido; lo divertido es compartir la música con tus amigos”.

La emoción como brújula

Para explicar el impacto emocional del proyecto, Matthew cuenta un experimento que repite con taxistas en París.

“Les pregunto de dónde son y calculo qué música escuchaban a los 15 o 20 años”, relata. “Pongo canciones de su país y su década… en tres temas máximo ya están sonriendo: ‘¡Esa canción la ponía mi mamá!’”.

Ahí está la clave.

La música no como contenido, sino como memoria.

“Las canciones son de las cosas más preciosas que tenemos en la vida”, dice.“No deberíamos tratarlas solo como algo que se consume”.

La plataforma ha sido celebrada por figuras y medios internacionales. La revista The New Yorker la describió como una alternativa elegante al algoritmo, mientras productores como Rick Rubin y músicos como Ringo Starr han mostrado públicamente su entusiasmo.

Lo curioso es que, según Matthew, el crecimiento fue orgánico.

“Nunca hicimos grandes campañas. Todo fue boca a boca”.

Le Jukebox by Radiooooo Especial

¿Estamos listos para escuchar más lento?

La pregunta final parece inevitable: ¿hay espacio para una experiencia pausada en un mundo dominado por notificaciones?

Matthew no duda.

“La música es emoción real. Es algo que compartes con amigos. Eso es lo que perdura”.Y remata con una invitación simple:“A veces hay que soltar el teléfono, respirar… y solo disfrutar la canción”.

Tal vez eso —escuchar sin prisas— sea el verdadero lujo contemporáneo.