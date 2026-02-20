El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, inaugura la 47 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, inauguró la 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en la cual habrá una serie de actividades para todos los lgustos literarios y de conocimiento.
La Feria del Libro reunirá a más de 500 sellos editoriales durante 10 días en el Palacio de Minería.
La inauguración fue presidida por el rector, y estuco de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada. Sonora es el estado invitado durante la Feria Internacional del Libro.
El doctor Joel Enrique Espejel Blanco, director de Vinculación y Extensión de la Universidad de Sonora, afirmó que la FILPM se consolida como el gran evento cultural y de lectura del año, con un impacto que trasciende a nivel nacional.
En breve, más información.