Ítaca Films adquiere derechos de opción cinematográfica de “Lo que el río sabe”, la reciente novela de Verónica Llaca

Película La escritora y periodista mexicana Verónica Llaca.

Itaca Films anuncia que ha adquirido los derechos de opción cinematográfica de “Lo que el río sabe”, la novela más reciente de la escritora y periodista mexicana Verónica Llaca, publicada por Editorial Destino/Planeta Mexicana en 2025.

La novela sigue a Victoria Beltrán, psicóloga especializada en desprogramación de cultos, quien regresa a Valle de Bravo al colaborar en un documental sobre sectas. El viaje la obliga a enfrentar el mayor trauma de su vida: la muerte de su hermano Miguel en un incendio ocurrido en 1994 dentro de Nueva Armonía, una comunidad religiosa liderada por el carismático y perturbador James Cox.

Veinticuatro años después, la aparición de un nuevo cadáver reabre heridas y secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Con múltiples voces y tiempos narrativos entrelazados, Llaca construye un thriller de atmósfera densa que aborda la memoria, la violencia, la fe y la necesidad de justicia.

Santiago García Galván, productor y cofundador de Ítaca Films, encabeza el proyecto.

y afirma: “Lo que el río sabe es el tipo de thriller que trasciende el género: no se apoya únicamente en el misterio, sino en la profundidad psicológica y la complejidad moral de sus personajes. Verónica Llaca construye una historia donde el suspenso nace de la manipulación, la culpa y el poder de los secretos. Eso la convierte en material extraordinario para el cine o la televisión de alto nivel. Tiene tensión narrativa, relevancia contemporánea y una protagonista femenina con una densidad que pocas veces vemos —y que las grandes actrices van a querer interpretar. Llevarla a la pantalla es exactamente el tipo de reto que nos mueve.”

Por su parte, Verónica Llaca expresó: “Escribí esta novela sabiendo que el río guarda más de lo que revela —como la memoria, como los secretos que una familia carga durante décadas. Que esa historia encuentre ahora el lenguaje del cine me emociona y me exige: hay capas en este libro que solo la imagen puede terminar de decir.”

Ítaca Films desarrollará el proyecto con miras a una producción cinematográfica. Los detalles de guion, dirección y elenco se anunciarán en su oportunidad.

Ítaca Films es una de las productoras mexicanas de mayor trayectoria, con más de 80 títulos producidos a lo largo de dos décadas. Su trabajo en el género del thriller —con películas como Desierto, Feral y No One Left Behind— la ha posicionado como una voz con identidad clara dentro del thriller de autor: historias con tensión real, personajes que no se explican fácil y una narrativa que exige algo del espectador.

Verónica Llaca es escritora, periodista y dramaturga mexicana. Ganó el Premio Nacional de Novela Negra Una vuelta de tuerca con “La simetría de los árboles”, y su novela “La herencia” ha sido traducida al inglés, ruso y portugués. En 2003 recibió la beca de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez en Cartagena, Colombia.

Ha publicado también Cuerpos en renta y sus cuentos aparecen en diversas antologías del género negro en México y América Latina. Con “Lo que el río sabe” confirma su lugar como una de las voces más sólidas y personales del thriller mexicano contemporáneo.

Itaca Films ha participado en la producción de más de cien productos entre largometrajes, documentales, serie y animaciones, tanto nacional como internacionalmente.