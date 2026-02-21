Exposiciones, jazz, baile y karaoke en la Noche de Museos del INBAL

Noche Una vista del Munal. (INBAL)

Los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ofrecen una noche llena de exposiciones, música de jazz, baile y la creación de un mural, son parte del programa Noche de Museos, que tendrá lugar el miércoles 25 de febrero a partir de las 18:00 horas.

Concebida como un espacio de encuentro, la Noche de Museos se ha consolidado como una tradición que permite al público vivir los museos de manera diferente, mediante actividades artísticas y educativas que enriquecen la experiencia y fomentan nuevas formas de acercamiento a los espacios culturales.

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) presentará tres actividades que exploran las pasiones que inspiraron a los grandes maestros: una visita guiada a la exposición permanente El arte mexicano del siglo XX, bajo el título El desamor en el arte, a las 19:00 horas; el recorrido titulado Crushes pictóricos por el MUNAL, a las 19:00 y 19:30 horas, con un cupo limitado a 30 participantes en cada sesión; y la realización de un muro colaborativo llamado Mi crush en pintura del MUNAL, en el Laboratorio de Arte, de 19:30 a 20:00 horas, con entrada libre y cupo limitado a 100 personas.

El Museo Nacional de San Carlos (MNSC) realizará, a las 18:00 horas, una visita guiada por la exposición (Des)ordenar la colección desde el género, con énfasis en el periodo barroco y en el concepto de amor romántico. Una hora más tarde se llevará a cabo el Baile de mascaradas, un taller de baile barroco impartido por la compañía de danza La Forlana. Cupo limitado a 100 personas, con registro previo y uso de antifaz.

En el Museo Mural Diego Rivera podrá visitarse el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, a las 18:00 horas, y recorrer junto al curador Irving Domínguez la muestra Tectónica de la memoria: 1985-2025, que evoca el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México a través de un conjunto de fotografías, pinturas, dibujos y collages provenientes de colecciones públicas y privadas. El cupo es limitado a 50 personas.

El Museo del Palacio de Bellas Artes ofrecerá la visita guiada Historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes, a las 19:00 y 19:30 horas, para conocer las distintas etapas constructivas y los elementos arquitectónicos de uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México. Asimismo, presentará la visita especial Orozco. Artistas en diálogo. Thomas Newbolt y Roberto Parodi, a las 19:00 horas. A las 19:30, 20:30 y 21 horas se llevará a cabo la visita guiada Murales del Palacio de Bellas Artes, dedicada a la colección permanente del museo.

En Ex Teresa Arte Actual se presentará, a las 18:30 horas, el catálogo de la muestra La idea y La odisea, de César Martínez. Para celebrar esta presentación, el artista ha preparado una nueva perforMANcena titulada El futuro antiguo del chocolate, en la que participarán Caroline Perré, Otto Cázares, Luis A. Orozco y Aldo Corona, amenizada con música de gaita a cargo de Eduardo López y Antonio Galindo.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo ofrecerá un recorrido guiado por la exposición Kati Horna. La mirada puesta en página, a cargo de las curadoras Paulina Villaseñor y Paola Uribe, junto con el investigador Michel Otayek, con el fin de explorar el universo visual de Kati Horna, que va más allá de la captura de rostros y abarca fotografías de arquitectura y artes escénicas. El cupo es limitado a 40 personas.

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) presentará, a las 19:00 horas, el performance de acción sonora y escritura en tiempo real titulado El principio de lo inabarcable, a cargo del Colectivo Museo Arte Contemporáneo Ecatepec (MArCE), para reflexionar sobre los lugares que sirven de punto de acceso y/o conexión entre la Ciudad de México y el área metropolitana. Cupo limitado a 100 personas. Sin registro previo.

En el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE), las artistas Patricia Uh, Yutsil Cruz y Mine Ante realizarán un recorrido por la muestra Grabadoras de historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México y charlarán sobre las obras que presentan y acerca de la gráfica como lenguaje de identidad y memoria colectiva. A las 18:30 horas, con cupo para 25 personas. Registro previo en el correo electrónico: munae.comunicacion@inba.gob.mx.

El Museo Tamayo ofrecerá visitas guiadas, a las 18:00 y 19:00 horas, por las exposiciones Wayamou: Lenguas de lo común, de Laura Anderson Barbata y Sheroanawe Hakihiiwe, y la colectiva El gesto y lo invisible, que exploran temáticas como el arte contemporáneo, la espiritualidad, la corporalidad y los cruces en tiempos de crisis social.

En el mismo recinto, a las 20:00 horas, comenzará la Noche de jazz a cargo del pianista, compositor y organista italiano Tommaso Perazzo, acompañado por Pedro Cervera en la batería y Benjamín García en el bajo. Interpretarán un repertorio que abarca del clasicismo a la música contemporánea, con énfasis en la tradición pianística italiana. Esta actividad se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, en el marco de las residencias artísticas de músicos de jazz italianos. Boletos disponibles en este enlace.

La Sala de Arte Público Siqueiros proyectará el documental Detrás de las buganvilias, el sol, el aire y el arte, que permite redescubrir la historia del Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca, una propiedad de Manuel Suárez y Suárez que marcó un hito artístico y cultural en el México del siglo XX. Este material, dirigido por Manuel Mejido, con fotografía de Rafael Corkidi y Antonio Reynoso, se presentará a las 18:00 horas, con la participación del investigador Rodrigo Torres. Actividad gratuita, con entrada libre.

En La Tallera, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se realizará, a las 18:00 horas, una sesión de baile y canto con karaoke abierto, además de patinaje libre en la mini rampa, en el marco de la exposición Entrelazo, de la artista Aurora Pellizzi, quien reflexiona sobre la relación entre cuerpo y materialidad.