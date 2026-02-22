Miguel León-Portilla dejó tres libros inéditos que serán publicados

Homenaje El homenaje a Miguel León-Portilla se llevó a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. (Eleane Herrera)

Existen al menos 3 libros inéditos de Miguel León-Portilla, los cuales están en revisión por parte de la familia y a partir del próximo año habrá noticias sobre la posible publicación de una de esas obras, según informó la historiadora María Luisa León-Portilla.

“Estamos en pleno trabajo de revisión, espero que mi mamá no falte porque es una pieza fundamental”, comentó, conmovida, tras la ceremonia de homenaje a su padre, Miguel León-Portilla, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Al concluir las participaciones del investigador Patrick Johansson; el poeta, ensayista y promotor cultural Natalio Hernández; así como la lingüista y filóloga, Ascensión Hernández Triviño, la historiadora María Luisa León-Portilla leyó el poema “El perro” en voz alta y pidió a su acompañante que leyera “Noche, Viento”.

Después de la foto oficial con los participantes, en medio de saludos y cordialidades con los asistentes, la historiadora adelantó que su padre dejó inéditas “por lo menos 3 obras”.

“Una es la presencia indígena a lo largo de la historia de México y la importancia que para él tenía esa presencia, pero no los indígenas de los libros, sino desde los libros hasta los de ahora”, indicó.

Otra obra inédita es “una Gramática del inglés al náhuatl” y otra es una antología de poesía indígena, de la cual “quería hacer 3 tomos, de toda la poesía que hay en lenguas indígenas de todo México, desafortunadamente sólo le dio tiempo de hacer un tomo”.

Todavía no hay trato establecido con alguna editorial para publicar estas obras, pero María Luisa León-Portilla adelantó que la primera edición de “Presencia Indígena” deberá salir en pasta dura y “no es negociable”.

“El Fondo de Cultura siempre va a ser su casa, pero también que participen otras editoriales”.

De momento, el proceso de revisión augura “muchas horas de trabajo, y mucha responsabilidad también” para la familia, que suele involucrarse a fondo con el trabajo de Miguel León-Portilla.

“Para ‘Soy mi memoria’ mi mamá buscó en la primera edición del diccionario de Fray Alonso de Molina el tipo de letra que usó, las letras capitulares en tinta negra y roja, como las tintas que usaban los tlacuilos; la portada la diseñó mi hijo mayor, que es arquitecto, Miguel Diego”, ejemplificó.

Por otra parte, en marco de los homenajes por el natalicio de Miguel León-Portilla, María Luisa León-Portilla indicó que “se tiene proyectado un desayuno en la Cámara Nacional de Comercio, prácticamente porque Alfonso Carrasco, el director cultural de la Cámara, es miembro del Consejo de la Feria Internacional del de Coyoacán (FILCO) -yo también- y lo quiso hacer, es mañana”.

El miércoles 25 de febrero, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM dedicará un día completo. Luego, el día 13 de marzo, en la FILCO, a las 5pm se va a presentar la reciente reedición de México-Tenochtitlan. Su espacio y tiempo sagrados, a cargo de la editorial Sexto Piso.

“Una edición preciosa, en pasta dura, a propósito de los 700 años de la fundación de la Ciudad de México, que desafortunadamente creo que no ha recibido la cantidad de celebraciones que hubieran sido necesarias ya que como decía mi papá: en tanto que dure el mundo, nunca jamás terminará la gloria de México-Tenochtitlan”, en referencia a una de las inscripciones que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología.

“El arqueólogo Felipe Solís, cuando fue director del Museo le pidió a mi papá que recomendara alguna frase que enfatizara la importancia de la sala Mexica y mi papá escribió esta frase pero en náhuatl”, agrega la historiadora.

El 14 de marzo habrá una presentación de la obra póstuma “Soy mi Memoria” (El Colegio Nacional-UNAM-Universidad Iberoamericana-Academia Mexicana de la Lengua-Academia Mexicana de la Historia, 2026).

Homenaje Referencia a la inscripción que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología.

HOMENAJE NATALICIO.

Durante la ceremonia llevada a cabo en relativa intimidad, entre amistades y colegas de Miguel León-Portilla, la lingüista Ascensión Hernández Triviño apuntó a personalidades como Nadia López, Natalia Toledo o Natalio Hernández cuya presencia como representantes de la identidad indígena ha tenido un impacto en la cultura y la política actual.

“Nadia es hoy día la joven prodigio. A su edad corta ya tiene fama internacional por sus creaciones poéticas en mixteco, una lengua del grupo otomangue, que mucho atrajo a los dominicos del siglo XVI por sus sonidos, sus fonemas que son muy diferentes del náhuatl y también por su estructura, muy nueva para ellos”.

Si bien en el evento no participó ninguna de las autoridades mencionadas, ni representante de la Secretaría de Cultura, la lingüista se refirió a la ex titular de la Coordinación Nacional de Literatura (recientemente nombrada directora general de Materiales Educativos de la SEP) Nadia López como una “excelente conocedora de la lengua”.

“Desde pequeña dominó el arte de hacer poesía y con ella vive, está presente en talleres y festivales de las 2 orillas del Atlántico, lo mismo que Natalio. Es considerada una de las mexicanas más creativas, por ello dirige instituciones importantes, al mismo tiempo que hace poesía. Al leer su currículum, pienso que ella simboliza una nueva generación que sabe poner su lengua en el mapa mundial de la poesía y de la creación literaria”, calificó.

“De Natalia Toledo diré que tenía ganas de conocerla, estaba anunciada. Veo que ha tomado la carga de grandes zapotequistas que la precedieron”, continuó y agregó que Natalio Hernández es otro ejemplo del vigor que tiene el náhuatl.

“Natalio es testigo del resurgir de la Nueva Palabra y ha luchado porque las lenguas americanas son lenguas de prestigio y formen parte del proyecto político y social de México. Hoy tenemos aquí una muestra de ello”, expresó Ascensión Hernández Triviño.

Después, desde el público, el “cronista del danzón, maestro universitario y el alumno más antiguo del doctor León-Portilla”, según se presentó, Jorge de León Rivera tomó la palabra para anunciar que los casi 100 miembros de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México entregarán una Presea Miguel León-Portilla al poeta Natalio Hernández y a la lingüista Ascensión Triviño.

Posteriormente, el dr. Jorge de León Rivera explicó a Crónica que aunque la asociación ha promovido la iniciativa de cambiar el nombre a la calle donde se encuentra la casa de Miguel León-Portilla, los vecinos no están de acuerdo, por lo que probablemente no se hará el renombramiento.

LEGADO Y LUCHA.

En su participación, el investigador Patrick Johansson destacó que Miguel León-Portilla pugnó por la restitución de la dignidad a la identidad indígena.

“La dignidad es un atributo esencial del ser humano. Sin embargo, la historia y más específicamente la historia contemporánea ha mostrado que se tiene que luchar incesantemente para que este logos sea una praxis y para evitar que se establezcan niveles jerárquicos dentro de este concepto, que haya gente “más” o “menos” digna según su lugar de origen, su nivel económico, la lengua que hablan y las costumbres que conservan entre otras limitantes”, manifestó.

Desde su perspectiva, la lucha que nos legó León-Portilla fue que la dignidad de pueblos indígenas dejara de ser “un concepto vago, abstracto e ideológicamente manipulable y se concretara en derechos constitucionales, para que la conmiseración condescendiente, que solía despertar en el mejor de los casos la condición del indígena, se convirtiera en un reconocimiento que enaltece”.

El poeta, académico y gestor cultural, Natalio Hernández destacó las aportaciones al conocimiento de la literatura y reflexión en lengua náhuatl.

“Su obra contribuyó a visibilizar la literatura contemporánea en las diversas lenguas originarias de México. Ese impresionante lo que hemos tenido en publicaciones, no solo en culturas populares, que fue donde iniciamos Carlos Montemayor y yo la primera la primera colección de Letras Indígenas Contemporáneas en 1993; hoy diversas universidades, fundaciones y asociaciones publican literatura en diferentes lenguas originarias de México”, observó y leyó algunos poemas para hacer honor al camino de palabras que caminó durante 40 años junto al Tlamatini León-Portilla.

UN POEMA DE OCASIÓN.

A continuación, la traducción al español que Miguel León-Portilla hizo del poema El perro/ In itzcuintli, originalmente en náhuatl.

Cuando estoy solo,

junto a mí, aquí está mi perro.

Allá, donde dicen

que de algún modo se existe,

¿acaso junto a mí,

estará allá mi perro?

En náhuatl:

In ihcuac zan ye nocel,

nican, notech ca notzcuin.

Ompa, in can ye mihtoa,

Quenonamican,

¿azo notech,

ompa ye notzcuin?