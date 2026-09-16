GAMA FAIR 2026: fechas, sede y actividades de la feria de arte en CDMX

GAFA FAIR 2026: Todo lo que tienes que saber sobre la celebración de 10 años Foto: GAMA FAIR

GAMA cumple una década de trabajo alrededor de la ilustración, la gráfica y el dibujo, y lo celebrará con una feria de arte independiente que reunirá a más de 100 artistas en el Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México. GAMA FAIR se realizará el 19 y 20 de septiembre de 2026, con venta directa de obra, una exposición especial de Raúl Urias y actividades gratuitas para quienes quieran acercarse al dibujo.

La celebración representa una oportunidad para conocer distintas etapas de un proyecto cultural que comenzó en 2016 con la intención de abrir espacios para la ilustración y la gráfica. Durante sus diez años, GAMA ha desarrollado exposiciones, encuentros, ferias, talleres y programas de acompañamiento artístico que buscan acercar el trabajo de los creadores a nuevos públicos.

GAMA FAIR Foto: GAMA FAIR

¿Cuándo y dónde será GAMA FAIR 2026?

La feria de aniversario tendrá como sede el Polyforum Siqueiros, uno de los recintos culturales de la Ciudad de México. Durante dos días, el público podrá recorrer una selección de obras de más de un centenar de participantes, conocer propuestas de artistas independientes y adquirir piezas directamente de sus creadores.

El sábado 19 de septiembre, GAMA FAIR abrirá sus puertas de 14:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 20 de septiembre el horario será de 13:00 a 20:00 horas. El acceso general será gratuito, por lo que se trata de una alternativa para quienes buscan actividades culturales sin costo durante el fin de semana.

La dirección del recinto es avenida Insurgentes Sur 701, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03810.

GAMA FAIR Foto: GAMA FAIR

¿Qué artistas estarán en GAMA FAIR 2026?

La edición de décimo aniversario pone en diálogo a creadores que participaron en las primeras exposiciones de GAMA, integrantes de su Programa de acompañamiento artístico y nuevas incorporaciones a la comunidad. La selección permite observar la diversidad de técnicas, intereses y maneras de producir que han acompañado al proyecto a lo largo de una década.

En lugar de limitarse a una revisión histórica, GAMA FAIR propone un encuentro entre distintas etapas de su trabajo. La convivencia de artistas con trayectorias y experiencias diferentes ofrece una mirada a los cambios que han ocurrido en la escena de la ilustración, la gráfica y el arte contemporáneo.

GAMA FAIR Foto: GAMA FAIR

“GAMA comenzó hace diez años con el propósito de abrir un espacio para la ilustración y la gráfica. El proyecto ha crecido junto con las personas que han participado en él. Esta edición nos permite reunir distintas etapas, revisar lo aprendido y pensar hacia dónde queremos llevarlo”, explica Daniel Martínez Cabezas, fundador de GAMA.

La feria también contempla la venta directa de obra, una de las posibilidades que ofrece el encuentro entre artistas y público. Entre las piezas disponibles habrá ilustración, gráfica de edición limitada y obra original, con propuestas que permiten acercarse al trabajo de los creadores desde diferentes formatos.

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Raúl Urias presenta una exposición especial por el aniversario

Uno de los momentos centrales de GAMA FAIR será la exposición de Raúl Urias, artista visual e ilustrador que desarrolló la identidad gráfica del décimo aniversario a partir de un diálogo creativo con GAMA.

El trabajo realizado para la celebración no se quedará únicamente en la imagen del aniversario. El concepto dará paso a una exposición concebida especialmente para esta edición, en la que el lenguaje gráfico creado para la identidad de GAMA se trasladará al espacio expositivo.

GAMA FAIR Foto: GAMA FAIR

La propuesta permitirá observar cómo una misma idea puede transformarse en distintas formas y formatos. La participación de Urias también abre una ventana a su proceso creativo, desde una práctica vinculada con la ilustración hasta una propuesta que se extiende hacia otros lenguajes de producción artística.

La muestra formará parte de la programación de la feria y podrá visitarse durante los dos días de actividades.

Dibujo con modelo en vivo y clases magistrales gratuitas

Además de la venta de obra y la exposición, GAMA FAIR ofrecerá una programación dirigida a personas que quieran dibujar, experimentar o conocer herramientas de trabajo de otros artistas.

Atelier Mesones impartirá cuatro sesiones gratuitas de dibujo con modelo en vivo y poses rápidas. Las actividades estarán abiertas a personas de cualquier nivel de experiencia, por lo que no será necesario contar con una formación especializada para participar.

El programa también incluye dos clases magistrales a cargo del artista Nicolás Faluótico, quien compartirá parte de su proceso creativo y las herramientas que utiliza en su trabajo. Estas sesiones ofrecen una aproximación más directa a la práctica del dibujo y a las decisiones que intervienen en la construcción de una imagen.

GAMA FAIR Foto: GAMA FAIR

Tanto las sesiones de Atelier Mesones como las clases magistrales de Nicolás Faluótico serán gratuitas y requerirán registro previo. GAMA informó que los detalles para inscribirse estarán disponibles próximamente a través de sus redes sociales.

GAMA FAIR reunirá parte de ese recorrido en un mismo espacio. La presencia de artistas que han acompañado al proyecto desde sus primeras etapas, junto con nuevas participaciones, permitirá reconocer la evolución de una comunidad que ha encontrado en la ilustración, la gráfica y el dibujo una forma de expresión y de encuentro con el público.

Información para visitar GAMA FAIR