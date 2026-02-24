Odisea Cine Café: un espacio para cineastas y cinéfilos

Odisea Cine Café

Saliendo del metrobus La Bombilla, entre las calles de la colonia San Ángel, en un segundo piso, se encuentra el cineclub Odisea Cine Café. Fundado por personas a quienes les apasiona el cine e interesados en que en la era de las plataformas de streaming no se pierda el cariño por disfrutar las películas en la pantalla grande, Crónica tuvo la oportunidad de platicar con dos de los tres socios fundadores: Tania y Jorge.

- En diciembre celebraron el primer aniversario de Odisea Cine Café, ¿Cómo surgió la idea de crear este espacio y cómo llegaron a asentarse en este lugar (Sán Angel)?

- Tania: La idea surgió hace ya casi diez años, o un poco más. Yo llevó mucho tiempo trabajando en la industria del cine; trabajé en exhibición, trabajé en distribución y siempre había tenido la inquietud de tener este espacio mucho mas intimo en donde se pudiera presentar otro tipo de cine y en el que se viviera diferente la experiencia del cine.

Entonces el año antepasado pasaron muchas cosas que nos llevaron aquí, fue un año complicado lleno de retos y mucho que esperar. Este fue el segundo lugar que vimos, el primero fue enfrente y nos encantó la zona. Seguimos viendo otros lugares, pero siempre los comparábamos con este espacio. Llegamos aquí hace un año y un mes, con todos sus retos, con las cosas buenas y las cosas malas, pero lo seguimos haciendo por el amor al cine, algo que creo que muchos hemos experimentado.

-¿Por qué se llama Odisea Cine Café?

Jorge: Queríamos que el lugar tuviera personalidad y habíamos coqueteado con que fuera Cine Café La Paz porque se encuentra sobre avenida La Paz. Después lo cambiamos porque una de mis películas favoritas, si no es que mi película favorita, es Odisea 2001 y fue una idea coqueta. Entonces lo sometimos a votación con nuestros conocidos y al final ganó. Y a través de ese nombre se creó el diseño del cineclub, la entrada es precisamente un tributo a una de las escenas de la película.

- ¿Cómo escogen la cartelera?

-Tania: No es fácil, al principio fue un poco la búsqueda de qué películas podemos exhibir y con qué distribuidoras. Hay muchas películas que no han venido a México porque desde un lado de distribución comercial no tienen mucho público. Entonces tratamos de tener esta propuesta diferente y de no dejar de lado las películas que han sido parte de nuestras vidas, las que han sido buenas y las que no han tenido un largo recorrido. Incluso cuando son de las que simplemente te puedes relajar y pasarla bien, eso también se vale.

-Jorge: También hemos proyectado películas infantiles para tener un público variado y para tratar de acercar a los niños al cine. Con las últimas generaciones es complicado traerlos a los cines. Queremos que tengan la experiencia total: sentarte, no sacar tu celular, vivirla con alguien más.

Open Video

El pasado 24 de enero del 2026, Odisea Cine Café celebró su séptima edición del Open Video; un espacio dentro de su cartelera, en la que lo que se proyectan son audiovisuales dirigidos por cineastas y creadores independientes.

- ¿ Con el paso del tiempo las convocatorias para participar en el Open Video, salen cada vez en un lapso más corto de tiempo, por qué se ha dado así?

-Jorge: La idea del Open Video también fue de Tania, este espacio al estilo Open Mic para los standuperos, pero de cine. Es una idea muy noble. Decidimos sacar convocatoria para ver qué pasaba y nos llegó mucho material y con cada convocatoria nos llega más y más gente. Ha sido cada vez más orgánico entre edición y edición porque la verdad es que si hay mucha gente que tiene trabajos que están almacenando polvo en un disco duro. Y la idea es simplemente que se presenten. Nosotros no emitimos juicio de valor sobre el material que se presenta, aunque si tenemos ciertos parámetro. No permitimos propaganda trumpista , o apologías al nazismo, pero fuera de eso aceptamos casi lo que sea.

-¿Generalmente viene mucha gente, o las cifras varían por ejemplo los fines de semana?

Jorge: Varía mucho entre películas desgraciadamente, como incluso le sucede a los grandes complejos de cine. Es un tema complicado por el streaming, pero hemos encontrado que lo que nos da mucha afluencia es hacer experiencias, por ejemplo a parte del Open Video tenemos de repente cata de vinos o de licores que acompañan la proyección de la película. A la gente le gusta tener este tipo de eventos como las noches de trivia. Nuestro lugar invita a no solo ver una película, si no también hacer una dinámica, pasar el rato con otra gente. y ahí es donde hemos encontrado que realmente es en donde la gente si viene.

-¿Conocen algún otro cineclub? ¿Se inspiraron de ahí para las dinámicas?

- Tania: En la Ciudad de México hay múltiples cineclubes y tengo la fortuna de conocer a varios, por ejemplo está la Casa del cine en el centro, está Cinemanía y está Film Club Café; el cual nos ayudó mucho. Existe una comunidad muy linda, en la que, aunque existamos en un espacio muy parecido, nos fue de mucha ayuda. Y me he inspirado un poco en cines mas chiquitos de todos lados del mundo, pero el Open Video si fue idea propia. Espero que alguien, algún día me robe la idea. Cuando decides emprender debes de ver todo lo que hay afuera, desde quién crees que es tu competencia mas cercana o indirecta . Estamos compitiendo en que la gente decida ir al teatro o a un evento deportivo. Obviamente va cambiando con el lapso del tiempo pero siempre buscamos ser una de las opciones.

-Jorge: Igual estamos en vías de unirnos a la red de cineclubes de México, uno pensaría que son pocos, pero hay más de 300 cineclubes en la Ciudad de México. Eso nos ha obligado a no solo tener una programación interesante, si no también que el lugar sea llamativo por si mismo.