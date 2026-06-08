“Cascarita Llanera, Nahuales en la Cancha”, una mirada al futbol mediante la cultura prehispánica

Exposición. El artista Filogonio Naxín y algunas de su obras. (Cristal Mora/Cristal Mora)

El Museo Vivo del Muralismo presenta a partir del 10 de junio la exposición “Cascarita Llanera, Nahuales en la Cancha”, del artista Filogonio Naxín, conformada por 39 piezas entre grabados, pintura, esculturas y una instalación que cierra la exhibición

Gloria Angélica Falcón Martínez, directora de proyectos educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y titular del museo, señala que se trata de una interpretación del futbol mediante la figura de los nahuales y, al mismo tiempo, un acercamiento a la cosmovisión mazahua sobre el Universo.

Pero también, añade, “es una propuesta lúdica, eso nos comentó Filogonio, porque su tesis era el juego y con éste buscó plantear que el juego es cultura y a partir del mismo uno recrea ciertos valores del Universo”.

Explica que en lo que se refiere a la técnica de las obras, algunas son grabados de un solo color y existe una serie de pinturas, alrededor de 14 piezas, de gran colorido. “Por otro lado, también hay esculturas y al final hay una instalación en la cual se representan los diferentes soles y lunas mesoamericanas, como si fueran una cancha de futbol, pero que en realidad se refiere al cosmos”.

Lo que busca Filogonio, añade es que sea una exposición lúdica y “nos contó que su tesis era el juego y con éste plantear que el juego es cultura y a partir del mismo uno recrea ciertos valores del Universo”.

Por otro lado, añade Gloria Falcón, el artista observa al juego como un espacio de convivencia y de reordenamiento social. “De esta manera, en la parte final de la exposición se refiere a la cancha como si fuera el Universo y sus rumbos”.

“En lugar de pensar quién gana, lo que ofrece es dejar de ver al futbol como una competencia y acercarse a las culturas mesoamericanas para ver que en éstas no había día sin noche, no había confrontación sino un eterno movimiento”.

Con esto, agrega, el artista quiere mostrar los elementos de la cultura mazahua. “De hecho, los títulos de las obras están en esa lengua originaria, pero, con su ficha en español”.

Gloria Falcón explica que Filogonio Naxín es un artista que ensambla su formación académica con valores tradicionales y una estética mazahua, conjunción que vierte en sus obras y ahora lleva a los nahuales a jugar en la cancha. “Son ajolotes, tigres, leopardos, una diversidad de animales que pueblan la muestra”.

DIÁLOGO.

La exposición de Filogonio Naxín, agrega Gloria Falcón, tendrá un diálogo con los murales de David Alfaro Siqueiros y de Manuel Felguérez.

La obra de Siqueiros se titula “Patricios y Patricidas” y alude a los patricios, las familias fundadoras de Roma y quienes eran los defensores de los valores éticos y constructores de la civilización. “Son los que construyen; en contraste están siempre también los que destruyen, los que generan mentiras, intrigas, se pelean y son los patricidas que también se ven en el mural. Los patricios dan la cara, actúan, trabajan y piensan, mientras que los patricidas, están de cabeza y no se ponen de acuerdo, se pelean entre ellos”.

Respecto al mural de Felguérez, añade se titula “Ecuación en Acero”, muy del estilo del artista zacatecano con su vena abstracta y muestra un momento del desarrollo del arte en nuestro país. Estas obras de Siqueiros, de Felguérez y ahora de Naxín, son manifestaciones de arte pensado como arte público”.

La exposición “Cascarita Llanera, Nahuales en la Cancha”, del artista mazateco Filogonio Naxín, se presenta del 10 de junio al 10 de agosto, de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la sala de la ex Aduana, del Museo Vivo del Muralismo. Entrada gratuita.