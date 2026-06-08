El Museo Tamayo redefine el Espacio Público en su 45 aniversario como un bastión de Imaginación

Buscan que contenidos propicien experiencias profundas, que la gente no pase de largo; reto actual es que el museo sea espacio social de convivencia democrática: Andrea Torreblanca —

INBAL Museo Tamayo Andrea Torreblanca La directora general, Andrea Torreblanca, adviertió sobre la necesidad imperiosa de transformar los recintos culturales en espacios de convivencia democrática profunda, capaces de blindar la mentalidad de las juventudes frente a la apatía de los centros comerciales. (Gerardo Landa)

En un entorno global y nacional donde las pantallas algorítmicas amenazan con aislar emocionalmente a las infancias y arrebatar la imaginación y creatividad a las juventudes, las instituciones culturales de excelencia viven el desafío de evolucionar.

Hoy, además de ser baluartes de contemplación artística para comprender nuestro origen, deben mostrarse como trincheras de resiliencia comunitaria y educación artística formal que liberen a las audiencias de la tiranía del consumo masivo.

En esta coyuntura histórica, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo (MT), baluarte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), conmemora sus 45 años de existencia; su directora general, Andrea Torreblanca, conversó en exclusiva con Crónica para exponer el programa de actividades conmemorativas y revelar la ambiciosa reingeniería institucional, social y pedagógica del recinto.

Fundado el 29 de mayo de 1981 por el maestro Rufino Tamayo y su esposa Olga Flores, el majestuoso espacio cultural erigido en el Bosque de Chapultepec está preparado ya para inaugurar este miércoles 10 de junio una triada de proyectos expositivos diseñados para celebrar su cuadragésimo quinto aniversario, y plantear una rigurosa revisión crítica del arte mexicano de los últimos 50 años.

Torreblanca señaló que esta oferta conmemorativa sumará exhibiciones simultáneas y más de 150 obras maestras en salas, en un despliegue sin precedentes orientado a democratizar el acceso al arte moderno y contemporáneo para las familias del país.

Tríada Expositiva con Rigor Histórico

La directora del MT explicó que la columna vertebral del 45 aniversario descansa sobre tres pilares curatoriales que conectan de forma orgánica la genealogía de su fundador con las tendencias estéticas más vigentes del siglo XXI.

INBAL Museo Tamayo La instalación de sitio específico de la artista Fátima Rodrigo, “Con todo y mi tristeza”, utiliza el lenguaje visual de la televisión de los años 80 para propiciar un diálogo social e interactivo entre los visitantes. (INBAL)

Dijo que el primer proyecto, “Tamayo Horizontes” bajo la guía curatorial de Juan Carlos Pereda, ofrece una aproximación íntima y rigurosa a la excelencia técnica de Rufino Tamayo.

La muestra explora el incesante interés del artista por géneros clásicos como el retrato, paisaje, naturaleza muerta y el desnudo femenino, actualizados con un singular uso experimental del color y una densidad expresiva del excelso oficio que demanda la plástica de primer nivel.

Señaló que en un contraste absoluto que apela directamente al entorno participativo, el patio central del edificio, joya de la arquitectura mexicana, albergará la pieza de sitio específico “Con todo y mi tristeza”, de la creadora peruana Fátima Rodrigo.

Con la curaduría de Ixel Rion, esta instalación de gran formato recrea el ambiente y los decorados de un plató de televisión y concurso de finales del siglo XX latinoamericano.

Andrea Torreblanca explicó que la obra analiza los vínculos ideológicos entre la cultura visual de la pantalla chica, la abstracción geométrica y las estructuras de poder de los años 80; transforma el espacio transitorio del museo en una auténtica plaza pública donde el espectador abandona su rol de observador pasivo para convertirse en interactuante y coconstructor de una identidad compartida.

“A partir de estos archivos, el artista recrea un plató televisivo en el cual los visitantes van a poder hacer uso de él y entender este vínculo entre la abstracción y la geometría latinoamericana de la de la década de los 60, 70 y 80s, junto con esta transformación y apropiación hacia el arte contemporáneo; también hay una selección de música que es parte de de esta pieza”, señaló.

Enseguida indicó que las salas 1 y 2 resguardarán la magna exposición colectiva “Ante el Eclipse: Arqueologías del arte en México”, cocurada por la propia Andrea Torreblanca junto a Magalí Sánchez Blanco.

Dijo que este proyecto examina minuciosiamente la primera década del MT, de 1981 a 1991, reune un centenar de obras de 65 creadores nacionales e internacionales que radicaron en el país.

Comentó que estos artistas plantean una aproximación a México desde una mirada “muy íntima sobre el paisaje mexicano, la idea de la arqueología como método, que también en ese momento fue muy importante en todas las excavaciones arqueológicas”.

Explicó que la propia exposición se llama Arqueologías del arte en México porque curatorialmente se hizo una arqueología, se trabajó con todos los artistas para recuperar estas obras de hace 45 años y mostrarlas en muchos de los casos por primera vez.

Formación de Infancias Críticas

INBAL Rufino Tamayo Rufino Tamayo y su Esposa Olga dejaron un gran legado para que las nuevas generaciones de mexicanos eleven su espíritu educativo desde el arte. (INBAL)

Más allá de la exhibición de acervos, la directora del Museo Tamayo comprende que la verdadera trascendencia del arte radica en su capacidad de incidir en la formación del carácter de las nuevas generaciones.

Con voz amable que transmite su pasión profesional, Andrea Torreblanca comentó la reactivación sistemática de las visitas escolares, un canal formativo indispensable para la Educación Básica y Media Superior que se vio severamente mermado tras el confinamiento sanitario.

Reveló que la meta institucional es dotar a los estudiantes con herramientas conceptuales que les permitan descifrar las problemáticas de su presente a través de la revisión de su genealogía cultural.

Para el inminente periodo vacacional, el MT desplegará su tradicional programa de formación artística infantil “Campo Traviesa”, que este año se llama “Manual para tocar un arcoíris”.

Dijo que a partir de la tercera semana de julio, este taller será enfocado en experiencias sensorialesvinculadas al cine experimental, rte sonoro y el modelado lumínico a través de caleidoscopios.

“El propósito no es el mero entretenimiento veraniego, sino consolidar un espacio educativo donde los niños se reconozcan como productores críticos de cultura, asimilando valores de constancia y estudio constante que tanto escasean en los consumos efímeros de la actualidad”, manifestó.

Democratización de Espacios de Convivencia Social

Andrea Torreblanca también expresó al reportero su visión para atraer nuevas audiencias que se fueron alejando de los museos.

Dijo que para romper de forma definitiva las barreras invisibles que suelen alejar a las familias de los circuitos artísticos tradicionales, el Museo Tamayo despliega un esquema de gratuidad y hospitalidad urbana.

Como parte de sus servicios públicos, señaló que “todos los domingos la entrada al recinto es completamente libre, complementándose los fines de semana con la iniciativa ‘Museo en Familia’, consistente en recorridos lúdicos y juegos creativos diseñados para propiciar el aprendizaje intergeneracional entre padres, hijos y abuelos.

Los sábados son realizadas visitas de apreciación arquitectónica para valorar el diseño patrimonial del inmueble.

La estrategia de socialización es complementada con el libre acceso a un mezzanine público de descanso y consulta, donde los jóvenes pueden sentarse a estudiar, revisar el catálogo del 45 aniversario o visionar materiales videográficos sobre Rufino Tamayo, sin presiones comerciales.

Adelantó que en paralelo, y para captar cotidianamente a los paseantes del Bosque de Chapultepec, el MT abrirá una cafetería en la explanada y un restaurante formal programado para el mes de julio, además de organizar noches de jazz y charlas académicas de acceso gratuito.

En una época de inmediatez tecnológica, el Museo Tamayo apuesta por la permanencia, el rigor intelectual y el calor de la convivencia humana; confirma así que a 45 años de su fundación, el legado de su creador es un faro vigente para la educación artística y el porvenir de la nación.

El Museo Tamayo redefine el Espacio Público en su 45 aniversario como un bastión de Imaginación