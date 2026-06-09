Abren museo “Grandeza Teotihuacana”; exhibe 170 piezas recuperadas en la última década de trabajos de salvamento

Museo. Dos de las esculturas que se exhiben en el museo de sitio.

El museo “Grandeza Teotihuacana” se inaugura con aproximadamente 170 piezas encontradas en los proyectos y salvamentos del sitio arqueológico de Teotihuacán durante la última década.“Muchas piezas nunca han sido mostradas y no son conocidas por el público en general”, anuncia la arqueóloga Claudia María López Pérez, curadora de la exhibición.

Al presentar la curaduría del recinto, que desde hace unos 20 años no ofrecía acceso al público, la especialista destaca que “casi todas son piezas completas, en muy buen estado” y necesitaron poca intervención de restauración.

Explicó que la selección de piezas se hizo para representar las características que conocemos de la cultura teotihuacana. Por ejemplo: “era un grupo cultural muy importante que se dio aproximadamente en el año 100 a.C. al 600 fue cuando culminó. Era una cultura multiétnica, multicultural, tenía varias provincias o centros importantes alrededor de la cuenca de México.

Todo estaba pintado y hay piezas que son muy características para ello”.Vasos con representaciones, figuras de obsidiana, pectorales hechos de conchas simulando dientes y mandíbulas humanas, así como una escultura encontrada entre 2012 y 2013 en un proyecto de la pirámide del sol, a cargo del arqueólogo Alejandro Sarabia, son algunas piezas que se pueden encontrar, aunque sin cédula técnica.

También sobresale una de las 14 pelotas de caucho que se resguardan en Veracruz, en préstamo, sobre la cual la Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Thalía Velasco Castelán ahondó como parte de las conversaciones en torno al Mundial de Fútbol 2026.

Detalló que data de hace más de 3,600 años y es un hallazgo importante del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el sur de Veracruz.“Los arqueólogos Carmen Rodríguez y Ponciano Ortiz hicieron este hallazgo en un lugar que se llama El Manatí.

Era un lugar sagrado para las olmecas y por 800 años las olmecas estuvieron depositando 14 pelotas que dan cuenta de un juego, una actividad que fue importantísima para los mexicanos porque no solamente la realizaron las olmecas, sino que fue una actividad presente con los mayas, los mexicas, durante varios milenios”.

Apuntó que los arqueólogos en México han encontrado aproximadamente 3,000 juegos de pelota, lo que significaría la producción de miles de pelotas de hule, pero a la fecha solamente se han encontrado 30 en total y el hallazgo más grande fue el antes mencionado, en Veracruz.

RECORRIDO

Este lunes, la Secretaría de Cultura de la CDMX organizó un recorrido con medios de comunicación por los 3 museos del sitio arqueológico de Teotihuacán, para hablar de remodelaciones en términos de pintura, iluminación y cédulas e inaugurar el Museo Grandeza Teotihuacana, en el que se invirtieron alrededor de 7 millones de pesos.“Hace más de 30 años que Teotihuacán no tenía una inversión de esta naturaleza: son alrededor de 37 millones de pesos, que ahorita vamos a explicar en qué se gastaron”, anunció la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza al iniciar el recorrido.

Además, indicó que se hizo una inversión de alrededor de 400 millones de pesos para “atender” 46 zonas arqueológicas y 12 juegos de pelota.

Posteriormente, en conferencia para puntualizar datos sobre la inversión en el sitio, las renovaciones hechas en los museos y la actualización en términos de seguridad, desglosó:“Fueron alrededor de 400 millones de pesos para atender áreas de servicios, temas prioritarios en 46 zonas arqueológicas, 12 juegos de pelota. Se abrió el museo de Sitio que por 20 años estuvo cerrado”.

En cuanto a las preocupaciones por la seguridad, el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera declaró que la Guardia Nacional se queda permanentemente en los sitios arqueológicos, tanto para resguardar el perímetro como hacer rondines internos.

“Este sitio arqueológico que es el segundo más visitado del país, ha sido reforzada con elementos de todas las corporaciones de los órdenes de gobierno, por supuesto tenemos 70 elementos de la Guardia Nacional; contamos también con 69 custodios especializados del Instituto, que se encargan sobre todo de cuidar que el patrimonio arqueológico sea protegido; y por parte la policía auxiliar tenemos 20 elementos”, señaló.

Añadió que se colocaron arcos de seguridad en cada una de las cinco puertas de acceso al sitio arqueológico de Teotihuacan, por donde entra un promedio de entre 7 y 8 mil personas al día (según cifras del 2025).

OTROS PENDIENTES

Por otra parte, respecto del estado del Templo de Quetzalcóatl, la Secretaria de Cultura aseguró que “el monto que sea necesario lo va a tener, sin embargo hay actualización de costos.

Ese proyecto a mí no me tocó, se hizo hace 2 años, cuando llegué me pusieron en contexto -sobre todo Diego Prieto- y pedimos actualizar los costos”.

“Ese anteproyecto está en actualización y revisión, es parte de este proyecto integral de lo que estamos atendiendo ahorita y se pondrá en marcha el siguiente año, a dos etapas, para dejarlo integral. Si cuesta 50 o si cuesta 70 vamos a contar con la inversión necesaria para atenderlo como parte de la conservación”, adelantó.