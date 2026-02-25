El ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas impulsará a compositoras y directoras corales de América

Fati La directora mexicana Fátima Corona.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), junto con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, presentan el ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas que promoverá las obras de compositoras internacionales, además de destacar el trabajo de directoras invitadas de América Latina.

En su debut, el ciclo iniciará con dos conciertos titulados Aquellos que anhelan respirar en libertad, dirigidos por la mexicana Edith Mora (Aguascalientes, 1994). Se realizarán el viernes 27 de febrero, a las 19 h, en el Pabellón Escénico del Boque de Chapultepec con entrada libre, así como el domingo 1 de marzo, a las 12 h, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, con costo de $50 pesos.

Programadas a lo largo de 2026, estas actividades no solo buscan visibilizar y fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres en la música, sino también establecer intercambios en la región y programar a directoras corales y orquestales en el podio, como parte de las acciones de la CNMyO para impulsar la igualdad sustantiva.

“Es una labor muy importante porque ha habido compositoras a lo largo de la historia sin reconocimiento, incluso varias que escribieron con otro nombre para que sus obras se dieran a conocer. En este caso, todas son autoras de 29 a 40 años, que, aunque sean jóvenes, tienen una larga trayectoria profesional”, expresa Edith Mora, quien actualmente funge como directora asistente de la Radcliffe Choral Society en la Universidad de Harvard.

El repertorio incluye piezas de distintos periodos, entre ellas de las estadounidenses Caroline Shaw, Shara Nova y Ayanna Woods, junto a las de sus connacionales Ted

Hearne y Kile Smith. También se escucharán otras del organista germano-danés Dietrich Buxtehude y del flamenco Josquin des Prés, el compositor más famoso del Renacimiento europeo.

La mayoría del programa de Aquellos que anhelan respirar en libertad es música compuesta en el siglo XXI e incluye estrenos en México: To the hands y Hematite, de Caroline Shaw; Shift y Bound, de Ayanna Woods; How do I keep on Feelin’ in this Mean World, de Shara Nova; Jerusalem, de Kile Smith, y We cannot leave, de Ted Hearne.

Mora explica que varias de estas composiciones reflejan situaciones históricas o sociales del presente, al tiempo que contrastan con otras escritas siglos atrás.

Por ejemplo, “la cantata Ad manus, de Buxtehude, está dedicada a las heridas de Cristo en la cruz. Más de 300 años después, Caroline Shaw compone To the Hands en respuesta a Ad manus”, pero trasladando el sufrimiento de la crucifixión hacia el fenómeno de la migración forzada, relata la maestra en Dirección coral por el Conservatorio de Boston en Berklee.

En marzo, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes continuará sus presentaciones dentro del ciclo Jóvenes Directoras Latinoamericanas, bajo la dirección de la argentina Gisela Iuretig, con Entre voces y símbolos: mujeres que inspiran.

Este programa abordará distintas dimensiones de la experiencia femenina, desde su diversidad, profundidad y continuidad histórica. Los conciertos serán el viernes 20, a las 19 h, en el Auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes, y el domingo 22, a las 11:30 h, en el Museo Nacional de Arte. Ambos con entrada libre.

El viernes 19 de junio tocará el turno a la directora coral nayarita Fátima Corona con Voces de Iberoamérica para ofrecer un recorrido por la música sacra y secular de Latinoamérica, desde la época virreinal hasta nuestros días. Este concierto se realizará a las 19 h, en el Pabellón Escénico de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec, sin costo de acceso.

El ciclo tendrá otras presentaciones en el segundo semestre de 2026. Para más información consulte las redes sociales de la CNMyO: Facebook Música INBAL e Instagram musica_inbal o en https://goo.su/b5k5D