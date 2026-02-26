“Ontologías indígenas. Visiones comparadas de la alteridad”, una mirada al mundo desde la perspectiva de los pueblos originarios

Libro “Ontologías indígenas. Visiones comparadas de la alteridad” se presentó en la FIL de Minería.

La antropología como herramienta para comprender que la realidad no es única y el mundo se entiende de muchas maneras, según quién lo observa y desde dónde, es el origen de Ontologías indígenas. Visiones comparadas de la alteridad (2024), libro que se inscribe en el movimiento de renovación de la antropología mexicana e invita a mirar el mundo desde perspectivas indígenas, así como a repensar ideas sobre el cuerpo, el alma, la naturaleza y las relaciones entre humanos, animales y dioses.

La obra, coeditada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Fondo de Cultura Económica, es autoría del profesor-investigador del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Saúl Millán Valenzuela, y se presentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

El autor detalló que el libro comenzó a gestarse hace 15 años, cuando llegaron las primeras noticias de lo que para aquel momento se llamaba “el giro ontológico en antropología”, corriente teórica que propone la superación de la dicotomía naturaleza/cultura para enfocarse en la existencia de mundos y realidades distintas, en lugar de diferentes visiones sobre un mismo mundo.

En este sentido, reconoció que el tratar de traducir categorías absolutamente ajenas e incomprensibles a aquellas que fueran conocidas y familiares, fue una labor ardua, pero que todos los antropólogos deben de hacer. “La antropología nos enseña que el mundo recibe definiciones diversas en sitios distintos, y este libro es un buen lugar para descubrir sus diferencias”, aseveró.

Advirtió que la dificultad de comprender el texto no está en la escritura, sino en la propia naturaleza de las ontologías indígenas, con una concepción del ser que no es la acostumbrada, pues “una verdadera antropología es la que nos devuelve una imagen en la que ya no podemos identificarnos”.

La novedad editorial fue comentada por la investigadora del Centro INAH Michoacán, Aída Castilleja González, quien señaló que esta es resultado de un proceso largo de amalgamamiento de ideas y lectura crítica de diversas fuentes, así como diálogo con trabajo etnográfico propio. “Es un invaluable aporte para generar y pensar, desde las ontologías, otras vías de interpretación para la comprensión a la que aspiramos a llegar como antropólogos”.

Añadió que Ontologías indígenas entreteje datos seleccionados minuciosamente, los cuales provienen de fuentes históricas, con referentes etnográficos de estudios de un amplio margen temporal. “El foco de interés de Saúl Millán está más orientado a la diferencia y a las múltiples alteridades que a la unidad y la semejanza, poniendo las ontologías en el centro de su explicación”.

En su intervención, la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, María Eugenia Olavarría Patiño, declaró que el autor expone un pensamiento analítico original, decantado en trabajo de campo y en un ejercicio reflexivo desarrollado a lo largo de cuatro décadas de trayectoria. “Se trata de una obra de madurez, que explora el sitio de la etnografía mesoamericana en el paisaje del giro ontológico”, dijo.

Finalmente, la etnohistoriadora Julieta Valle, quien fungió como moderadora, subrayó que Saúl Millán logró construir un diálogo entre la historia y la antropología, para comprender en qué radica exactamente la relación de los procesos históricos con lo que se observa a través de la etnografía.

El corpus se divide en cinco capítulos: “Hacia una mitología menor”, “Desde el punto de vista del comensal”, “La fauna culta”, “La domesticación de las almas” y “La alteridad en el espejo”, en los cuales el autor aborda temas clásicos de la antropología como las concepciones del cuerpo y de las almas, la conexión entre la casa y la milpa, la animalidad y la divinidad, los cuales guardan entre sí una relación virtual marcada más por su tono polémico y su estrategia discursiva, que por su contenido temático.

En sus páginas entrelaza postulados teóricos y conceptos de autores dentro y fuera del ámbito mesoamericano, como Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, Alfredo López Austin o Miguel Alberto Bartolomé, con alusiones a fuentes y crónicas coloniales, y el sustento etnográfico de estudiosos como Pierre Beaucage y David Lorente Fernández, entre otros.

Ontologías indígenas. Visiones comparadas de la alteridad está disponible en los stands 604, 605 y 606, ubicados en la Sección 6 de la FIL Minería, con descuento de 50 por ciento durante la feria.