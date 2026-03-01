Concluye la FIL con una suma de 70 mil asistentes; su éxito “no se mide con números”

FIL de Minería Mercedes Alvarado M. adelantó que habrá cambios en la imagen de la FIL, de los que hablará más dentro de unos meses, como parte de la renovación del evento. (FIL MINERÍA)

A lo largo de 10 días de actividades, la 47° Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería atrajo a poco más de 70 mil asistentes.

De entre ellos, aproximadamente 27, 240 personas asistieron a alguna de las 1,200 actividades -entre presentaciones editoriales, conferencias y conciertos- según informó Mercedes Alvarado M., directora de la FILPM, en la conferencia de cierre.

“Esto quiere decir que alrededor del 40% de las personas que entran a la FIL Palacio de Minería acuden al menos a una presentación” , indicó.

Con cifras obtenidas hasta el corte del 28 de febrero de 2026, la directora de la FILPM calculó que el 40% de los visitantes de la feria asistieron también a por lo menos un evento del programa general.

“Sabemos todos que esta ha sido una semana atípica en cuanto a los sucesos que han ocurrido, el domingo pasado y hoy hay un evento masivo en el centro de la CDMX, pero la verdad es que en asistencia nos parece un muy buen número”, comentó.

A modo de renovar el encuentro libresco, la 47° FILPM abrió 3 ciclos nuevos, colaboraciones con creadores de contenidos y digitalización del espacio. Colaboraron más de 2, 800 participantes entre escritores, conferencistas, panelistas, etc.

“Tuvimos casi 70 talleres enfocados a infancias y juventudes. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, hemos tenido mucho más público joven, muchos más niños, esto responde a esa oferta y al espacio de lectura que tenemos”, señaló.

Le parece que han hecho una labor importante para intensificar las visitas de las escuelas y “se están viendo resultados”.

Como dato curioso, la directora de la FILPM mencionó que 13% de los visitantes accedieron a la conexión WiFi del Palacio de Minería y el programa se descargó 43,465 veces.

Además, la alianza con Metabooks deja un catálogo bibliográfico de 85 mil títulos disponibles en catálogo digital.

Mercedes Alvarado M. adelantó que habrá cambios en la imagen de la FIL, de los que hablará más dentro de unos meses, como parte de la renovación del evento.

Anunció que las fechas para la 48° FILPM, en 2027, serán del 26 de febrero al 7 de marzo y el país invitado se revelará en el mes de mayo.

MUCHAS GANAS.

“Tienen muchas ganas, ustedes, de saber los números y los presupuestos. Pensemos que la inversión que implica esta Feria ronda los 11 millones de pesos, el éxito de una feria no está únicamente en los pesos y en los números, sino en lo que significa, porque lo que estamos haciendo aquí es difusión cultural”, respondió la directora de la FILPM sobre el monto presupuestal con el que operó la 47° edición.

Respecto de los costos de los stands, que en años anteriores causaron polémica y la ruptura con sellos editoriales que solían participar, Mercedes Alvarado M. declaró que el costo actual, de 5 mil pesos por metro cuadrado, corresponde a la organización de un evento de esta magnitud.

“Sabemos que hay editoriales que este año decidieron no participar. En el lado contrario, hay editoriales que este año decidieron participar, tenemos 42 proyectos editoriales que participan por primera vez en el FIL Palacio de Minería, muchos de ellos, pequeños y medianos editores”, apuntó.

También aclaró que “el dinero que ingresa a la feria es para la organización de la feria de manera directa”.

Desde su perspectiva, la labor de la FILPM es la “promoción de libros y la lectura, activar y detonar cosas en la gente que nos visita”, por lo que “los números son importantes, sí, pero no es la única medida con la que vamos a saber si la feria fue o no exitosa”.

En ese sentido, la directora también respondió que no hay medidores que permitan separar los números correspondientes a la venta de libros de la mercancía general, ni compartir un número aproximado de ejemplares que encontraron un hogar durante esta edición de la FIL.

Lo que sí pudo decir, “es que tuvimos muchos llenos totales en los salones”.

DESPEDIDA DE INVITADO.

“Sonora regresará a casa con la satisfacción de haber compartido lo mejor de su producción cultural, científica, académica, literaria y con el compromiso de seguir impulsando la lectura, la creación e investigación como ejes de transformación social”, manifestó por su parte, Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura.

El estado invitado de la 47° FILPM ofreció 87 actividades en el programa general -en promedio, 9 actividades diarias-y recibió en su Pabellón aproximadamente a 15 mil visitantes.

“Alrededor de 1,000 ejemplares vendidos, que es bastante; 300 títulos sonorenses exhibidos; 216 participaciones entre autoras, autores y especialistas. Es decir, las personas que subieron del otro lado, en el presidio, suman 216”, detalló Beatriz Aldaco Encinas.