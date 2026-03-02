Eventos astronómicos del mes de marzo de 2026; el 3 de marzo, a partir de las 02:45 horas se registrará un eclipse lunar total

Eclipse El 3 de marzo tendremos un eclipse total de Luna, entre las 02:45 y las 08:23 hora del Centro de México.

Llega marzo y el equinoccio de primavera, aquí les daremos los pormenores. Muchos habrán escuchado de la famosa Cámara Schmidt del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, OANTON, hoy INAOE; les compartimos un poco de la historia de su inventor, Bernhard Schmidt. A partir de las 2:45 horas del 3 de marzo, seremos testigos de un eclipse lunar total, aquí damos los detalles. Así mismo, atestiguaremos una lluvia de meteoros, las γ-Normínidas. La galaxia del Remolino brillará la mayor parte de la noche, siendo un buen reto del mes. No podemos finalizar sin darles a conocer las efemérides de la Luna.

El descenso de Kukulcán

El equinoccio de marzo es un evento astronómico que marca el inicio de la primavera, y ocurre cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador y permiten que el día tenga la misma duración que la noche.

La primavera llegará a México el 20 de marzo a las 8:46 hora del centro de México. En esta fecha, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, se da el “descenso del dios Kukulcán” en la pirámide que lleva su nombre; es la proyección de una sombra en forma de serpiente, que baja hasta la base que tiene forma de cabeza de serpiente, este efecto se genera debido a la orientación del templo.

Un gran genio

Un 30 de marzo de 1879, nace Bernhard Woldemar Schmidt, en Estonia, desde muy pequeño mostró gran inventiva y construyó su propia cámara fotográfica; sin embargo, su gran inquietud lo llevó a perder el antebrazo derecho, pero eso no le impidió desarrollar su iniciativa. Trabajó para la Volta Electric Motor Works, pero finalmente, encontró su vocación en el diseño y construcción de piezas ópticas de alta precisión para aplicaciones astronómicas, alrededor de 1901.

Entre 1904 y 1914 sus elementos ópticos ya eran muy cotizados por astrónomos aficionados y profesionales. La primera guerra mundial llevó a Schmidt a la quiebra y tuvo que vender sus equipos y herramientas. No fue sino hasta 1929 que presentó el proyecto de su cámara de reflexión gran angular a Walter Baade, quien impulso su construcción en 1930. Su “Schmidtspiegel” o Cámara Schmidt consta de un espejo esférico y una lente correctora, sin lograr mejorar su situación económica. Schmidt muere el 1 de diciembre de 1935, en Hamburgo, por una infección pulmonar.

La Cámara Schmidt del OANTON fue construida en los talleres de Harvard e instalada en Tonantzintla en 1942, vio su primera luz científica la noche del 13 al 14 de octubre de 1944.

Nunca logró ver su gran legado, pero un cráter en la luna y un asteroide llevan su nombre.

Un evento solo para madrugadores

El 3 de marzo tendremos un eclipse total de Luna, entre las 08:45 y las 14:23 UT, esto es, entre las 02:45 y las 08:23 hora del Centro de México. La Luna atravesará la sombra de la Tierra, adquiriendo un tono rojizo. El evento será observable a partir de las 02:45 horas del centro de México y hasta el amanecer, por lo que observaremos la primera parte del eclipse hasta la totalidad, la segunda parte del eclipse dejará de observarse cuando el horizonte y los primeros rayos de Sol lo imposibiliten. El evento será visible en toda la República Mexicana.

Una lluvia sureña

La lluvia de meteoros γ-Normínidas tiene su radiante, región celeste de donde parecen emerger las fugaces, en dirección de la constelación de la Norma, una constelación moderna y sureña, introducida por astrónomo y cartógrafo francés Nicolas-Louis de Lacaille, a mediados del siglo XVII.

La lluvia de meteoros γ-Normínidas tiene actividad entre el 25 de febrero y el 28 de marzo, con un máximo en las primeras horas del 14 de marzo. La tasa máxima observable será de 6 meteoros por hora, con coordenadas AR=15h50m, DEC=-50º00´. El mejor momento para observar fugaces, será antes del amanecer del 14 o al atardecer del 15 de marzo, aunque la cercanía al horizonte hace difícil la observación, hacia el sur sureste de la esfera celeste. Cabe recordar que para observar una lluvia de meteoros no se requiere ningún instrumento óptico, sólo se requieren cielos oscuros y despejados.

Remolino cósmico

En dirección de la constelación de los Perros de Caza, existe una galaxia espiral, del tipo Sc, muy peculiar, brillante y en una posición que nos permite apreciar, en todo su esplendor, sus brazos espirales. Se trata de la galaxia M51, Galaxia del Remolino o NGC 5194.

Esta famosa galaxia fue descubierta por Charles Messier en 1773 y no fue sino hasta 1781 cuando se pudo observar a su compañera, NGC 5195, por Pierre Francois André Méchain; la estructura espiral fue observada por primera vez por el astrónomo irlandés William Parsons en 1845. Hoy en día, se les asocia a un grupo pequeño de galaxias débiles.

Aún no se logra establecer la distancia a la que se encuentra M51, a pesar de su cercanía, se habla que se localiza entre 23 y 35 millones de años luz de distancia y que su tamaño, es de unos 65 mil años luz. Por sus dimensiones y forma, se cree que es una galaxia masiva, aunque se desconoce este parámetro. Su edad, en el núcleo, se estima en unos 400 millones de años.

La galaxia M51 estará bien ubicada para su observación la mayor parte de la noche, en dirección de la constelación de los Perros de Caza y con una magnitud aparente de 8.1, es visible con binoculares o telescopios pequeños hacia la parte noreste de la esfera celeste.