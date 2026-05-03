Inauguran la primera librería sin libros; es efímera y sólo se pueden escuchar historias

Librería sin libros Audible Story House se encuentra en Manhattan y sólo estará abierta un mes, señala Bob Carrigan.

El sitio está en Lower East Side, Manhattan, en Nueva York, y pertenece a la plataforma de audio Audible que se ha convertido en un lugar diferente: Una librería sin libros efímera.

Entonces, cuál es la función de este recinto: llevar a los visitantes a una experiencia de los audiolibros.

El proyecto, abierto por un mes, forma parte de una iniciativa de la filial de Amazon y busca transformar la forma en que el público se acerca a las historias, según explicó su director ejecutivo, Bob Carrigan, quien reconoció que se trata de “una idea un poco loca” que requirió imaginación para hacerse realidad.

El espacio, llamado Audible Story House, ofrece una experiencia híbrida entre lo físico y lo digital: los usuarios pueden interactuar con tarjetas que contienen audiolibros, escuchan fragmentos mediante lectores y audífonos, y si desean continuar, deben acceder a la plataforma móvil de Audible para completar la obra.

Más allá de la novedad, la apuesta responde a un mercado en expansión. La asociación de editores de audio de Estados Unidos reportó que las ventas de audiolibros alcanzaron 2 mil 220 millones de dólares en 2024, casi el doble que hace cinco años, reflejando el crecimiento acelerado del formato.

El espacio también funciona como centro cultural temporal, con mesas redondas, encuentros con autores y actividades abiertas al público durante todo el mes, en un intento por reforzar la comunidad en torno al consumo de audio.

Para la compañía, la propuesta busca combinar nostalgia y modernidad: rescatar la idea tradicional de la librería, pero adaptada a una era donde la lectura ya no solo se ve, sino que también se escucha.

LA PRESENTACIÓN

Durante la apertura de esta librería sin libros efímera, Bob Carrigan explicó que el propósito de este espacio efímero es “dar vida a audiolibros en un entorno en el que se descubran obras y conectar con personas que, al igual que tú, se interesan por los grandes relatos”.

A decir de la asociación de editores de audio de Estados Unidos, las ventas de audiolibros alcanzaron 2 mil 220 millones de dólares (más de 38 millones de pesos) en 2024, casi el doble que cinco años atrás.

A nivel práctico, los audiolibros se presentan en forma de tarjetas que pueden insertarse en lectores y escucharse por medio de auriculares.

El lector ofrece algunos minutos del título elegido. Para acceder a la integralidad del audiolibro, hay que pasar por la aplicación móvil Audible.

La plataforma ofrece suscripciones de pago, compras por unidad y acceso gratuito a numerosos audiolibros, para aquellos que ya dispongan de una cuenta en Amazon.

La tienda quiere así aprovechar la creciente popularidad del formato; albergará decenas de actividades durante este mes, como mesas redondas y encuentros de autores con el público.

“Audible Story House apela a la nostalgia y al sentimiento de comunidad en torno al libro, adaptada al presente”, indicó la compañía.

OFERTAEl sitio no cuenta con los tradicionales libreros del suelo al techo, lo que tiene este espacio de tres plantas está repleto de formas interactivas de escuchar, explorar y relajarse, entre las que se incluyen:

«Azulejos» de historias en los que los visitantes pueden tocar para escuchar fragmentos de audiolibros

en los que los visitantes pueden tocar para escuchar fragmentos de audiolibros Siete salas de escucha diferentes equipadas con auriculares Sony y sonido envolvente Dolby Atmos

diferentes equipadas con auriculares Sony y sonido envolvente Dolby Atmos Una cafetería pop-up de Land to Sea, uno de los locales favoritos de Brooklyn

de Land to Sea, uno de los locales favoritos de Brooklyn Y más sorpresas inmersivas por todo el espacio

Más allá de la simple escucha, esta pop-up de un mes de duración apuesta por la experiencia. Te espera una programación variada, desde baños de sonido y clubes de lectura silenciosos hasta charlas con autores y talleres prácticos con Happy Medium.