Hay Festival Querétaro 2026: anuncian fechas de la gran fiesta literaria y cultural del 4 al 6 de septiembre

Hay Festival 2026

La celebración de las ideas ya tiene fecha confirmada. El Hay Festival Queretaro anunció oficialmente que su edición 2026 se realizará del 4 al 6 de septiembre, consolidando más de una década de presencia en México como uno de los encuentros culturales más relevantes del país.

El anuncio se llevó a cabo en el marco del Hay Festival Cartagena, en Colombia, donde representantes institucionales y aliados estratégicos presentaron los primeros detalles de lo que será la undécima edición en territorio queretano. La programación, adelantaron, estará dirigida a públicos de todas las edades y se extenderá más allá del centro histórico de la ciudad para llegar a delegaciones, universidades y espacios comunitarios en distintos municipios del estado.

Con esta confirmación, Querétaro se prepara nuevamente para convertirse en punto de encuentro de voces nacionales e internacionales en literatura, arte, ciencia y pensamiento contemporáneo.

Hay Festival 2025

Un festival que fortalece el acceso a la cultura y el diálogo global

Desde su llegada a México, el Hay Festival Querétaro ha apostado por abrir espacios de conversación plural, en los que conviven narradores, ensayistas, científicas, artistas, periodistas y pensadores de distintas latitudes. La edición 2026 no será la excepción.

Durante la presentación oficial, la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, subrayó la relevancia de mantener este tipo de plataformas en un contexto global de cambios acelerados. Destacó que el encuentro anual en Querétaro representa un espacio de continuidad para reflexionar colectivamente, escuchar con atención y dialogar sin prisas sobre los desafíos del presente.

La firma del compromiso para realizar la edición 2026 contó con el respaldo de autoridades del Municipio y del Estado de Querétaro, así como de aliados como Grupo SURA y CAF - Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe, organismos que han acompañado el desarrollo del festival en la región.

El eje central seguirá siendo la democratización del acceso a la cultura, una de las premisas que ha definido al festival desde sus inicios. Por ello, la programación no se limitará a auditorios tradicionales, sino que incluirá actividades en comunidades, instituciones educativas y casas hogar, fomentando la participación activa de públicos diversos.

Autoridades culturales del estado destacaron que el festival se ha consolidado como un puente entre creadores locales y figuras internacionales, generando un intercambio que fortalece las industrias creativas y el ecosistema cultural queretano.

El programa completo será presentado a finales de julio en la Ciudad de México, pero los organizadores adelantaron que incluirá autores consagrados y nuevas voces, así como actividades pensadas para públicos infantiles y juveniles.

Liniers

Querétaro, escenario de grandes conversaciones

La elección de Querétaro como sede permanente en México no es casual. Con un centro histórico reconocido como Patrimonio de la Humanidad y una creciente infraestructura cultural y turística, la ciudad ofrece un entorno propicio para el intercambio intelectual.

Durante el anuncio, representantes de la Secretaría de Turismo estatal resaltaron que el festival y el estado conforman una alianza estratégica que combina reflexión cultural con atractivo turístico. Además de asistir a conferencias y mesas de diálogo, los visitantes podrán recorrer Pueblos Mágicos, la Peña de Bernal y la región vitivinícola, así como disfrutar de la oferta gastronómica local.

El Hay Festival no solo activa la agenda cultural, también impulsa el turismo y la economía del conocimiento en la entidad. La llegada de invitados nacionales e internacionales genera una dinámica que beneficia a hoteles, restaurantes, librerías y espacios culturales.

En su onceava edición, el festival reafirma su vocación de ser un espacio internacional de encuentro entre lenguajes y miradas diversas. Las autoridades municipales han reiterado su compromiso de mantener la cultura como un espacio compartido y profundamente humano, capaz de cruzar fronteras y conectar realidades distintas.

La programación de 2026 volverá a integrar actividades para niñas y niños, un segmento que ha ganado relevancia en los últimos años, con el objetivo de fomentar desde edades tempranas el gusto por la lectura, la ciencia y el pensamiento crítico.

Fernando Benavides en Hay Festival

Literatura, ciencia y arte para pensar el presente

A lo largo de sus diez ediciones anteriores, el Hay Festival Querétaro ha reunido a escritores galardonados, premios Nobel, científicos, periodistas y artistas visuales, generando debates sobre democracia, medio ambiente, innovación, identidad y memoria histórica.

La edición 2026 promete mantener esa diversidad temática, convocando a especialistas de múltiples disciplinas para dialogar con el público mexicano. El festival se ha caracterizado por proponer conversaciones que conectan la literatura con la ciencia, el arte con la política y la reflexión académica con la experiencia cotidiana.

La presencia de invitados internacionales no solo enriquece la oferta cultural, sino que posiciona a Querétaro como un nodo relevante dentro del circuito global del Hay Festival, que cuenta con sedes en Europa, América Latina, África y Medio Oriente.

En un contexto marcado por la polarización y la sobreinformación digital, espacios como este adquieren un valor renovado. La posibilidad de escuchar directamente a autores y especialistas, formular preguntas y participar en diálogos abiertos se convierte en una experiencia formativa que trasciende la simple asistencia a una conferencia.

Del 4 al 6 de septiembre de 2026, Querétaro volverá a ser capital de las ideas en México. La undécima edición del Hay Festival no solo celebra la palabra escrita, sino también el pensamiento crítico, la creatividad y la construcción colectiva de futuros posibles.

Mientras se revelan los nombres que integrarán el cartel de este año, la confirmación de las fechas marca el inicio de la cuenta regresiva para una nueva edición de uno de los encuentros culturales más esperados del país.