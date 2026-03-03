“Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, sátira de Brecht y Weill que sacude a Bellas Artes

La verdadera realidad hoy pasa por las pantallas, el teatro es el espejo necesario para mirarnos honestamente y despertar una conciencia que el individualismo mantiene dormida, señala Marcelo Lombardero —

Palacio de Bellas Artes Mahagonny El talentoso cuerpo directivo y elenco de la Ópera “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, que será presentada en el Palacio de Bellas Artes. (Gerardo González Acosta)

El teatro es un espejo necesario para mirarnos honestamente, ojalá algunos salgan de él pensando y meditando sobre lo que sucede, señaló a Crónica Marcelo Lombardero, Director de la Compañía Nacional de Ópera (CNO).

“La verdadera realidad hoy pasa por las pantallas de los dispositivos móviles, la información que recibimos a través de las redes antisociales; ya no sabemos qué es una verdad tangible y qué es una construcción de la Inteligencia Artificial, ojalá que la obra en el teatro sirva para despertar conciencia, sin bajar líneas”, añadió.

Lombardero habló así tras anunciar el próximo estreno en México de la ópera “Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny”, presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la CNO, en el Palacio de Bellas Artes.

De esta forma la Cátedral del Arte en México se viste de gala que será apreciada por primera vez en nuestro país bajo la dirección de escena de Marcelo Lombardero y la batuta de Srba Dinić; la producción promete sacudir las conciencias del público asistente en la Sala Principal del palacio.

En conferencia de prensa en la Sala Adamo Boari de Bellas Artes, Lilia Maldonado, subdirectora de la CNO, dijo que la obra será presentada los días 22, 24, 26 y 29 de marzo, los martes y jueves a las 20 horas, y domingo a las 17 horas, en la Sala Principal del recinto.

Despliegue artístico de Primer Nivel

Explicó que la producción internacional llega a México luego de cosechar grandes éxitos en escenarios emblemáticos en Argentina, Chile y Colombia, como el Teatro Colón, de Buenos Aires, y el Teatro Mayor; llega ahora a México acompañada por el Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Además de Srba Dinić, funge como director huésped del Coro, Luis Manuel Sánchez; el equipo creativo reúne a destacados a Diego Siliano en la escenografía y video; Rafael Mendoza en el diseño de iluminación; Luciana Gutman en el diseño de vestuario y maquillaje; Ignacio González Cano en el diseño de la coreografía y Georg Tielmann como coach lingüístico.

El elenco está encabezado por la mezzosoprano Rosa Muñoz, como Leokadja Begbick, y el tenor Gustavo López Manzitti, en el exigente papel de Jim Mahoney. Participan también destacados cantantes como Hernán Iturralde, Hildelisa Hangis y Víctor Hernández, junto al Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Lilia Maldonado resaltó que el 80 por ciento del reparto es talento local, lo que reafirma la calidad y la capacidad de los artistas mexicanos para obras complejas.

Vigentes, los Defectos de Carácter Social

Mostrando un vasto conocimiento de la obra, donde él mismo inicio como cantante, Marcelo Lombardero explicó que esta es fruto de la colaboración entre Kurt Weill y Bertolt Brecht; representa un hito fundamental en la transformación del teatro musical del siglo XX.

Dijo que la pieza, escrita entre los años 1927 y 1929, surgió en un contexto de profundas tensiones políticas y sociales propias de la singular República de Weimar. “A través de su innovador lenguaje, Weill y Brecht lograron consolidar una de las alianzas artísticas más potentes, centrada en la crítica feroz a las estructuras de poder”, explicó.

Añadió que el resultado “es una sátira aguda que disecciona con precisión quirúrgica el capitalismo desmedido, el consumismo voraz y la alarmante pérdida de valores éticos actuales”, defectos de caráctervigentes en la actualidad”.

Mahagonny, como Las Vegas

Lombardero respondió a Crónica que la vigencia de esta obra “es apabullante, pues dialoga directamente con las crisis de identidad y de valores que atraviesan las sociedades modernas contemporáneas”.

El director advirtió con firmeza que “el sistema actual nos quiere sumergidos en la insolidaridad, fomentando un individualismo que nos mantiene aislados y profundamente dormidos”.

Dijo que “este discurso del sálvese quien pueda es el mismo que rige la ciudad ficticia de Mahagonny, un lugar fundado en el desierto por delincuentes perseguidos; en este paraíso de placer artificial, la cohesión social desaparece para dar paso a una estructura donde el Estado deja de ser el mediador necesario”.

Fue inevitable comparar este relato teatral con el diseño y creación de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, igualmente fundada por tres delincuentes para instituir la llamada “ciudad del pecado”, tal como Mahagonny.

No hay pecado, solo Falta de Dinero

Marcelo Lombardero expresó que uno de los puntos más provocadores de la puesta en escena es la premisa de que hoy, “el único pecado verdaderamente imperdonable es no pagar las deudas”.

El protagonista de la trama, Jim Mahoney, no es ejecutado por un acto de violencia, sino por su incapacidad financiera de saldar sus compromisos económicos, explicó. “Esta lógica revela la crueldad de un sistemaque valora la vida humana únicamente a través del capital, castigando la pobreza con la máxima severidad posible.”, afirmó.

La obra de Weill y Brecht es descrita por Lombardero como una lucha artística e ideológica que busca alejarse del sentimentalismo romántico tradicional de la ópera.

Comentó que al utilizar el concepto de teatro épico, Brecht buscó que el espectador mantenga una distancia crítica para observar la escena como un objeto de estudio; la música de Weill, “calificada por algunos como la música de los pobres”, incorpora ritmos populares como el jazz, el blues y el cabaret alemán.

La Próximo Producción, lo que Cuenta

Palacio de Bellas Artes Srba Dinić Srba Dinić, músico de origen serbio director concertador de la producción de Mahagonny, dijo que lo único importante es la próxima producción. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, Srba Dinić, expresó una gran alegría y emoción por volver a Bellas Artes después de haber sido director artístico de la orquesta durante seis años; describió su regreso como un "déjà vu“, sintiéndose profundamente bien recibido por sus compañeros y amigos de la orquesta y el coro.

Respecto a su salida anterior en 2019, el músico de origen serbio afirmó en español que para él esos temas son “tiempo pasado, lo único que cuenta ahora es la próxima producción y el nuevo trabajo con los grupos artísticos”.

Afirmó que pese haber dirigido cerca de 78 óperas en su carrera, es la primera ocasión que coordina una pieza como esta, la calificó como algo que “no se puede describir tan simple, es muy distinta de todo eso que se ha hecho”.

Explicó que es casi imposible realizar esta obra con cantantes de musical, y son requeridos artistas líricos de primer nivel para abordar la partitura.

También destacó el uso de instrumentos poco convencionales en la orquesta que determinan el sonido de la obra, como el banjo, la mandolina, tres saxofones, el bandoneón y el piano forte.

¿Cuando y Cómo Verla?

Lilia Maldonado informó que la temporada será llevada a cabo los días 22, 24, 26 y 29 de marzo, con funciones nocturnas entre semana y una función vespertina el domingo.

Palacio de Bellas Artes Mahagonny Mahagonny promete ser recordada como uno de los momentos cumbres de la cultura en este año. (INBAL)

La obra será interpretada en su idioma original, el alemán, y contará con supertitulaje en español para facilitar la comprensión de su denso contenido lírico.

La CNO recomendó la asistencia para un público mayor de 16 años, dada la naturaleza de los temas tratados y la crudeza de algunas situaciones escénicas; la duración aproximada es de 150 minutos, con un intermedio de 15 minutos.

Los costos de los boletos son diversos, desde 90 hasta mil 100 pesos, para que una amplia gama de sectores sociales pueda acceder a esta experiencia artística de primer orden mundial.

Existen descuentos significativos del 50 por ciento para adultos mayores, maestros y estudiantes con credebcial vigente, para reforzar la vocación educativa y social que el INBAL busca imprimir en sus temporadas.

Dejar de Ser Indiferentes al Otro

Marcelo Lombardero concluyó que, aunque el teatro no puede hacer la revolución por sí solo, sí tiene el poder innegable de despertar las conciencias dormidas.

En un mundo que parece regirse por la virtualidad y el desapego, "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny" se erige como un grito necesario.

La invitación es a no ser simples espectadores pasivos, sino a participar en este ejercicio de reflexión colectiva sobre el rumbo que ha tomado nuestra civilización y México en particulatr.

El Palacio de Bellas Artes se prepara así para un evento que promete ser recordado como uno de los momentos cumbres de la cultura en este año.

Para mayor información, el público puede consultar las redes oficiales de la CNO: Facebook @operainbal, Instagram @operadebellasartes, X @OperaINBAL y TikTok @operadebellasartes.

