Descubren aldea anterior a Cerro de Trincheras y sitios con petrograbados, en Sonora

Arqueología. Uno de los etrograbados descubiertos. (INAH)

En el valle y cañón del río Cocóspera, cerca de la frontera con Arizona, Estados Unidos, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron una aldea de arquitectura de tierra vinculada a la Tradición Trincheras, posiblemente, de entre los años 800 y 1200, nombrada La Ciénega.

El lugar, que corresponde a etapas más antiguas al centro rector Cerro de Trincheras (1200-1500) ha sido registrado y estudiado mediante un proyecto de investigación de salvamento arqueológico en las obras de construcción del libramiento ferroviario Ímuris-Nogales, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los estudios los ha realizado el proyecto colectivo Salvamento Arqueológico Libramiento Ferroviario Ímuris-Nogales (SALFIN), conformado por seis especialistas del Centro INAH Sonora. Los primeros resultados los dio a conocer el arqueólogo Júpiter Martínez Ramírez, en el ciclo de conferencias “Tardes de cafeINAH”.

En 2008, dijo, ya se habían registrado 10 casas en el sitio y ahora las obras del tren permitieron descubrir que se trata de una aldea anterior al sitio rector Cerro de Trincheras. “Las evidencias arquitectónicas están en toda la mesa, de una extensión de 250 metros de largo por 250 metros de ancho, donde debe haber unas 60 casas. Mientras que los terrenos cercanos al afluente se destinaron al cultivo”.

Como parte de la investigación se excavaron tres conjuntos habitacionales, donde se halló cerámica y dos áreas funerarias, con más de 100 inhumaciones de niños y adultos, de la Tradición Trincheras. “Son alrededor de 40 entierros, colocados en flexión lateral, algunos con modificación craneal, y 28 cremaciones dentro de vasijas, las cuales contenían adornos sencillos de concha, y algunas indican contacto con grupos hohokam”, dijo.

Las casas son de planta oval y rectangular, semisubterráneas, cuyos muros, marcados por alineamientos simples de roca, se localizaron desplantando a una profundidad de 1 hasta 2.20 metros bajo la superficie, y corresponden a un primer periodo, luego en las reocupaciones se les fue agregando arquitectura de tierra.

El arqueólogo explicó que al interior de las unidades habitacionales hay muros agregados, conformando una especie de vecindades. Dentro de estas áreas confinadas estaban las casas de hijos, padres, abuelos.

“Hay evidencias de las tradiciones Trincheras y Hohokam, que por mucho tiempo consideramos paralelas, sin entender completamente sus conexiones. Aquí estamos viendo migración y abandono en repetidas ocasiones. Lo que nos lleva a pensar que La Ciénega fue un sitio fronterizo de circulación de recursos”.

Martínez Ramírez destacó que el sitio se localiza en la misma ruta natural que, posteriormente, en la etapa misional, se convirtió en un camino novohispano que conecta hasta Tucson, en Arizona, a la llegada del jesuita Eusebio Francisco Kino.

Además, el equipo excavó dos asentamientos de menor población, asociados a la Tradición Trincheras: Ojo de Agua y La Curva: “Este último punto se localizó cercano a La Ciénega, y parece haber sido un núcleo adicional de la aldea, habitado por gente que sembró a lo largo de un arroyo y en lugar de regresar al asentamiento grande después de sus tareas cotidianas, se quedaba en la parte baja, a cuidar los campos”.

En tanto, Ojo de agua es un sitio pequeño. En ambos lugares se encontró cerámica de distintas épocas de la Tradición Trincheras, con mayor ocupación entre los años 800 y 1200.

Registran sitios con manifestaciones gráfico-rupestres

Como parte de la citada iniciativa también se intervinieron dos sitios con petrograbados, no se encontró material arqueológico asociado que permita un fechamiento absoluto, pero por características vinculadas con la Tradición Trincheras podrían datar de 800 a 1400.

Uno es Petroglifos del Babasac, contiene seis paneles elaborados en una longitud mayor a los 200 metros de largo por 4 o 5 metros de ancho, donde hay grabadas figuras geométricas: líneas paralelas, onduladas, círculos concéntricos, espirales, cruces y varias figuras antropomorfas. El segundo es Huellas del Oso, una pequeña covacha dentro de un arroyo con representaciones de pisadas de dicho mamífero.