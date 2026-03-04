Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná: ¿Dónde está y cómo llegar? (INAH)

Toniná se alza entre las montañas del valle de Ocosingo, en Chiapas, justo en el punto donde convergen las tierras altas y bajas del mundo maya. Su ubicación estratégica convirtió a este sitio en uno de los centros políticos y ceremoniales más importantes de la región, desde donde se desarrolló una historia marcada por arquitectura monumental, rituales y poder.

Entre selva, piedra y memoria ancestral, la ciudad revela una impresionante acrópolis escalonada que domina el paisaje. Sus plataformas, templos y plazas narran el esplendor de una civilización que dejó huella en cada escalón y cada relieve, invitando al visitante a recorrer uno de los complejos arqueológicos más sorprendentes del sureste de México.

¿Cómo llegar a la zona arqueológica de Toniná?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para llegar a la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná es necesario trasladarse por la carretera que se adentra en la selva hasta el Rancho Guadalupe, donde se debe tomar una desviación de 1 kilómetro hacia el noroeste por una brecha que conduce al Rancho Toniná.

El visitante también puede llegar al sitio tomando el colectivo que parte del poblado de Ocosingo con dirección a Toniná.

¿Dónde está Toniná?

Según el sitio oficial del INAH, el sitio arqueológico se localiza a unos 10 kilómetros al este de la actual ciudad de Ocosingo, a 115 kilómetros de distancia de Palenque y a 85 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, México.

Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná: horario y costo de acceso

A continuación, los costos y horarios para visitar este centro arqueológico de gran relevancia nacional:

Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas

Costo general: $155.00 pesos

Nacionales y extranjeros con residencia en México: $85.00 pesos

La directora del Centro INAH-Chiapas, la maestra arqueóloga Olivia Lara Jiménez, es la actual responsable de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná, un espacio que, aunque no tiene la popularidad de otros centros ceremoniales, ofrece una panorámica más amplia de las culturas mesoamericanas en Chiapas.

¿Qué puedes encontrar en Toniná?

El corazón del poder en Toniná se organiza en dos grandes espacios: una amplia plataforma delimitada por una barrera arquitectónica y una imponente pirámide formada por siete plataformas y 260 escalones. Desde este conjunto monumental se articulaba la vida política y ceremonial de la antigua ciudad maya.

El acceso principal se encuentra al sur de la gran plataforma y conduce, de forma ritual, a través de la cancha del juego de pelota. Al fondo se levanta la gran pirámide con siete niveles, ocho palacios, 13 templos y una plaza pública en la sexta plataforma, un espacio que funcionaba como escenario donde se representaban mitos y episodios de la historia de Toniná.