La SHCP reabre su galería con la exhibición de su colección de autorretratos

Muestra. Una vista de la exposición “Lloro cuando se quema el arroz. Autorretrato y autonarrativa en las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” . (SHCP)

Con “Lloro cuando se quema el arroz. Autorretrato y autonarrativa en las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” se reactiva el programa de exposiciones en la Galería de Arte de la SHCP (República de Guatemala 8, CDMX) que durante aproximadamente dos años estuvo en remodelación.

“Fueron remodelaciones del piso y no tocó la planta baja”, informó la directora General de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, Adriana Castillo Román.

En conferencia previa a un recorrido por la muestra, que se puede visitar hasta junio de 2026, Adriana Castillo Román indicó que el edificio diseñado por Manuel Tolsá sufrió los “hundimientos diferenciados” que suelen darse en el Centro Histórico capitalino.

“Se fueron botando algunas partes del piso y eso fue lo que se cambió, básicamente, de los pisos de arriba, que son oficinas”.

-¿Por qué tanto tiempo?

“Pues, por retrasos en los contratos y ejecución”, explicó.

AUTOCONOCIMIENTO

Al ingresar al recinto, una instalación de espejos invita a los asistentes a tomarse una “selfie”.

La introducción curatorial explica que el título de la muestra viene del poema Autorretrato de Rosario Castellanos y aborda los orígenes, así como una breve evolución de las auto-narrativas visuales.

“El autorretrato es un género presente constantemente a lo largo de toda la historia del arte y podemos ver en distintas temporalidades cómo han cambiado las estrategias artísticas que utilizan los artistas para plasmarse a sí mismos”, comentó Claudia Rebeca Murrieta Valladares, curadora de la muestra.

La disposición de un sólo núcleo temático (la auto-representación) da a conocer desde trabajos apegados al retrato más tradicional hasta propuestas posteriores al siglo XX, cuando “con el advenimiento del psicoanálisis, el autorretrato se transforma”.

“Se deja de plasmar la imagen física del autor, para adentrarse en el alma, hacia la personalidad, hacia el recóndito mundo de la mente, lo que los va formando como personas y ese tránsito entre la persona y el artista como un sujeto activo dentro de una sociedad”, ahondó la curadora.

Desde su perspectiva, estas piezas dejan ver las tensiones entre identidad y personalidad de autores como Francisco Toledo, Carla Rippey, Antonio Ruiz “El Corcito”, Raúl Anguiano, José Luis Cuevas, Vlady y Gabriel de la Mora, entre otros.

LA CUESTIÓN DE GÉNERO.

Al indagar en el autorretrato, uno de los temas que la curadora, Claudia Rebeca Murrieta Valladares consideró más importantes es la continuidad de la brecha de género -“con la que nos topamos no solamente en el mundo del arte, sino en otros ámbitos”- y señaló que en las colecciones de la SHCP es notoriamente menor el número de autorretratos tradicionales creados por artistas mujeres.

A partir del poema de Rosario Castellanos, el equipo curatorial encontró un hilo conductor en la experimentación de la representación y exploración del “yo” de las mujeres.

“Esto implicó tomar una decisión curatorial y complementar el autorretrato tradicional con las autonarrativas contemporáneas, los relatos contados en primera persona donde el autor, es el narrador y el personaje simultáneamente”, añadió Claudia Rebeca Murrieta Valladares.

Por su parte, la directora General de Conservaduría de Palacio Nacional y Patrimonio Cultural aprovechó para recordar que marzo es el “mes de la mujer” y que la apertura de este espacio y exposición se enmarcan en discursos feministas.

En total, la muestra integra 41 obras de pintura y escultura, de las cuales 37 provienen de la Colección de Pago en Especie y el Acervo Patrimonial. De esas 37 piezas, 22 son de hombres y 15 son creaciones de mujeres.

“En la Colección de Pago en Especie tenemos 1,462 artistas, de los cuales 374 son mujeres, el resto son hombres. Lo que yo podría decir con ese dato es que las mujeres venden menos que los hombres: no sé si producen menos o más, pero no están vendiendo tanto como los hombres”, observó Adriana Castillo Román.

Concedió que esta brecha todavía es un problema, “no llegamos ni a 400 mujeres, sin embargo, hemos procurado ser lo más equitativos posibles”.

Durante el recorrido, los visitantes podrán escuchar el poema de Rosario Castellanos en voz de la propia autora, gracias a una colaboración con Voz Viva de la UNAM.

Puedes visitar “Lloro cuando se quema el arroz” de martes a domingo, de 10am a 6pm. La entrada es gratuita tanto a la Galería como a las actividades del programa cultural que la SHCP ofrece en paralelo a la exposición. Para más información consulta la agenda mensual en su página web y en redes sociales de Hacienda es Patrimonio Cultural.