El “Cielito lindo”, con el ritmo y el sonido británico, inaugura la FIL de Coyoacán

FILCO El estand de La Crónica de Hoy ofrece nueva,ente su actividad "Juguemos a ser reporteros". (Tomás Chávez/Tomás Chávez)

Con una interpretación de “Cielito lindo” en gaitas y tambores, ante la entusiasmada recepción del público que reconoció la melodía y se unió a cantar, este viernes 6 de marzo inauguró la 5ta Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO).

Frente a la Casa Hernán Cortés, en el Foro Carol Wilson, el Batallón de San Patricio interpretó un repertorio británico-mexicano: el Huapango de Moncayo, la cucaracha y algunas marchas, previo al acto protocolario inaugural.

Tras una ronda de aplausos y algunas peticiones de “otra” canción, subieron al escenario las autoridades encargadas de dar inicio al encuentro de 10 días.

“Hoy podemos decir con claridad que la FILCO es una feria autogestiva plural e incluyente, una feria que demuestra que cuando la sociedad civil, la comunidad cultural, los vecinos, los empresarios, las fundaciones y el gobierno suman esfuerzos, se pueden construir proyectos culturales sólidos, vivos y transformadores”, declaró Gerardo Valenzuela Nava, fundador y presidente de la FILCO.

Del 6 al 15 de marzo 2026, la FILCO reúne alrededor de 900 sellos editoriales, 2 mil invitados y ofrece un programa con 350 actividades gratuitas, en el Jardín Hidalgo, del Centro Histórico de Coyoacán.

Este año, Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) son invitados de honor.

“Por primera vez incorporamos una universidad como invitada porque creemos que los jóvenes creemos en la academia y en el despertar de nuevos lectores y nuevas conciencias. Desde hoy año con año, una universidad será invitado de honor en esta feria”, destacó Gerardo Valenzuela Nava.

Para él, los ejes temáticos más importantes de esta ocasión son deporte y mujeres, en torno a las fechas coyunturales.

“Aquí el deporte también dialoga con la palabra, porque sabemos, Coyacán es sede del Mundial y por ello este año incorporamos un eje temático que nos entusiasma profundamente, tendremos 18 conferencias dedicadas al futbol, entre los ponentes confirmados se encuentra Fernando Schwartz, Armando y Eduardo Camarena, Bruno Marioni, David Faitelson, Enrique Borja, Marco Cancino, Carlos Hermosillo, Miguel España, Justiniano Compean, Heriberto Murrieta, Arturo Eduardo Brizio, Rafael Puente, Carlos Reynoso y por ahí también va a estar de intruso en nuestros conversatorios Alex Lora”, adelantó.

Opinó que el deporte, al igual que la cultura, debe ser accesible para todas las personas y agregó que con las “dominadas por la literatura” regalarán libros a las personas que logren cumplir el reto y dominar el balón.

Como ejemplo de las actividades que se enmarcan en el mes de la mujer, el presidente de FILCO apuntó que “sin mujer no hay cultura, no hay pensamiento y no hay memoria”, por lo que habrá una cápsula del tiempo para guardar memorias de escritoras por 25 años, así como un conversatorio histórico entre Elena Poniatowska y Margo Glantz.

Al concluir su participación, Gerardo Valenzuela Nava manifestó que “la cultura no se administra, se honra, se protege, se impulsa sembrando libros, diálogo y conciencia”. “La cultura sí puede crecer. La cultura sí puede ser autosustentable. La cultura sí puede convocar multitudes sin perder su profundidad. FILCO es un movimiento. Un movimiento que cree en las siete artes y en el pensamiento humanístico como brújula de una sociedad más justa”, añadió.

FILCO El corte de listón que marca el inicio de la quinta edición de la FIL de Coyoacán. (Tomás Chávez)

FILCO INTERNACIONAL

“Dos naciones con historias y tradiciones muy distintas han encontrado en la cultura y en el arte un terreno común, donde se han forjado lazos profundos desde hace más de 200 años”, expresó la Embajadora Adjunta del Reino Unido en México, Rachel Brazier

La representante del país invitado manifestó que si algo caracteriza la literatura del Reino Unido es su “capacidad de moverse entre épocas, acentos y emociones”.

“Podemos pasar por las calles de Edimburgo y los sueños rotos de una generación con historias como Trainspotting, y qué privilegio tenemos saber que su autor, Irvine Wells, uno de los más famosos de mi país en el mundo, formará parte de la FILCO como una de las voces más provocadores y originales de la literatura contemporánea”, continuó.

Desde su perspectiva, el panorama literario de Reino Unido puede transportar a los páramos tormentosos de Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas) o volar con Peter Pan, “atravesar el ropero hacia el Narnia, caer en la madriguera de Alicia o sus inspirar, por supuesto, con una sonrisa cómplice ante los enredos románticos de Jane Austen”.

Indicó que la oferta literaria se acompañará de música, danza y cine y ahondó en los cruces narrativos que han existido con México.

“ Malcolm Lowry en Bajo el volcán, Madame Calderón de la Barca, recorriendo la ciudad con sus ojos curiosos, o la maravillosa Leonora Carrington, quien encontró aquí un hogar para su imaginación realmente desbordada”.

Asimismo, la embajadora recordó que el fútbol llegó a México gracias a mineros británicos en el siglo XIX.

“Si hoy gritamos goles, discutimos alineaciones o sufrimos con penales, es en parte gracias a ellos, pero también gracias a las pioneras que jugaron el legendario mundial de 1971 aquí en México. Un campeonato adelantado a su época, el camino del fútbol femenino moderno, que abrieron un nuevo espacio para que las jóvenes puedan seguir esa tradición”, agregó.

Invitó a recorrer la FILCO para conocer más sobre escritores de Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra y aseguró que se trata de una celebración de la creatividad que une a las naciones.

NO TE LO PIERDAS

Irving Welsh, Laura Restrepo, Luis García Montero, Juan Pablo Villalobos, Elena Poniatowska, Adolfo Castañon, Alberto Ruy Sánchez, Carlos Velázquez, Guadalupe Loaeza, Natalia Toledo, Carmen Boullosa, Antonio Lazcano, Ariosto Otero Reyes,Felipe Leal, Amanditita y Vivir Quintana son algunas de las personalidades que se darán cita en esta FILCO 2026.

Durante el primer día de actividades, el escritor y Premio Crónica Juan Villoro, quien suele entrelazar letras con el “balompié” en libros como Dios es redondo (2006) y Balón dividido (2014), dialoga sobre “Literatura y fútbol” con el investigador Fernando Segura M. Trejo quien se ha especializado en este deporte y es autor del libro Messi: 10 miradas sobre el 10.

El viernes 13 de marzo, a las 5pm, el sociólogo y Premio Crónica, Carlos Martínez Assad recibirá el Premio Historia y Humanismo FILCO 2026 por su contribución al enriquecimiento del estudio de la historia y el humanismo en México. También se realizarán distintos Homenajes dedicados a personajes como Miguel León-Portilla, Paulina Lavista y Élmer Mendoza.

Para más información sobre el programa de actividades consulta la página oficial filco.com.mx