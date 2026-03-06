“La partida de Pedro Friedeberg cierra un ciclo de toda una tendencia del arte”

Luto De origen arquitecto, Pedro Friedeberg manejó el espacio y la geometría como pocos. (EFE)

“Lamentablemente falleció Pedro, a los 90 años, ya se le veía un poco mermado en los últimos meses, pero tuvo una vida plena y una capacidad creativa impresionante, era -como él decía- el último de los surrealistas”, comenta el presidente del Seminario de Cultura Mexicana (SCM), Felipe Leal.

Tras el anuncio del fallecimiento del artista y diseñador, Pedro Friedeberg, este 5 de marzo, en San Miguel de Allende, comunicado por la familia a través de redes sociales, el arquitecto y presidente del SCM destaca características de su legado pictórico y recuerda la exposición que hizo en la galería del Seminario.

“Su fallecimiento cierra un ciclo de toda una tendencia en el arte, totalmente onírica y fantástica que caracterizó su trabajo en todas sus etapas”, manifiesta.

“De origen arquitecto, Pedro Friedeberg manejó el espacio y la geometría como pocos, le dio toda una dimensión de llegar a una serie de mundos fantásticos, que nos compartió con referencias universales e históricas”, opina Felipe Leal.

Observa que en su pensamiento se veían espacios públicos, explanadas, grandes espacios, palacios, paisajes y que tanto la concepción del espacio abierto como lo comunitario estuvieron presentes en su obra.

“Todo lo que fue su vida como inmigrante este pues realmente siempre estuvo muy imbuido de esta cultura de relación con la ciudad, con los espacios abiertos, con las plazas y se puede ver su obra, había este deseo siempre de encontrar espacios simbólicos identitarios para quienes habitamos las ciudades”, agrega.

PARA RECORDARLO

El arquitecto y titular del SCM recuerda que una de las últimas grandes exposiciones que Pedro Friedeberg realizó en vida fue en la Galería (Masaryk 526), en el año 2024.

“Tuvimos una de sus últimas exposiciones hace año y medio, aproximadamente. Fue fantástico colaborar con él, llenó la galería de 130 obras, imagínate, su barroquismo y nivel de saturación visual era una de sus características”, describe Felipe Leal.

Recuerda que él mismo le sugirió colocar menos obras, pero el artista le respondió: “No, no, me gusta así, totalmente abarrotado, relleno, así como en el porfirismo”.

“Tenía este tipo de provocaciones en todos los sentidos en su obra, un carácter lúdico enorme. Ya se le notaba decaído, pero estuvo presente en las conferencias”, agrega sobre lo que fue “Obra estampa. Los originales múltiples de Pedro Friedeberg”.

Felipe Leal confirma que el SCM organizará algún acto en honor del último surrealista, pero aún está por planear. “Nos toma por sorpresa, aunque sabíamos que estaba delicado. En este momento no sabemos cómo, pero seguramente nos vamos a referir a su trayectoria y todo el aporte que tuvo a la educación visual, a la fantasía, al ilusionismo y al onírico en todo su trabajo artístico y escultórico”.

También recomienda conocer el libro “De vacaciones por la vida” (Trilce Ediciones, 2011), texto biográfico en tono irónico y sarcástico, donde el artista narra episodios desde su nacimiento, a su llegada a México y posterior desarrollo profesional.

“Es fantástico porque también es una historia del arte abstracto y del arte mexicano durante el siglo XX. Es una narrativa muy agradable, te mueres de la risa, realmente tiene un sentido del humor fantástico, pero sin dejar de precisar toda la información que da, es como su autobiografía, pocos la conocen, realmente muy recomendable”, invita.

Por otra parte, el equipo de comunicación de la Fundación Pedro Friedeberg, creada en 2024 para salvaguardar su legado, indica que la familia todavía no ha informado fechas posibles para homenajes fúnebres, ni detalles sobre los proyectos inconclusos del artista.

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz”, fue parte del comunicado en el que Diana y David Friedeberg, así como Carmen Gutiérrez dieron a conocer la noticia, además de pedir “respeto y privacidad en este momento”.

¿Quién fue Pedro Friedeberg (11 de enero de 1936, Florencia, Italia - 5 de marzo de 2026 San Miguel de Allende, México)?

Sus padres, judíos alemanes, buscaron refugio de la Segunda Guerra Mundial en México, en 1939. Pedro Friedeberg llegó a México a los 3 años de edad, donde creció en una comunidad de migrantes europeos y se relacionó con artistas, científicos y eruditos en la Ciudad de México.

Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana, aunque la dejó inconclusa para dedicarse de lleno a su producción artística, por consejo de su maestro Mathias Goeritz.

Su primera exposición fue en 1959, en la Galería Diana, gracias al apoyo de la artista Remedios Varo. Posteriormente llegó a realizar más de 180 exposiciones individuales internacionalmente y fue conocido por su gran productividad, continuando su actividad creativa incluso después de los 88 años de edad.

Entre otros reconocimientos, recibió el Premio Bellas Artes en 2012, ganó varias Bienales de Arte internacionales y su obra forma parte de las mayores colecciones públicas y privadas a nivel mundial, como la del Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC), LACMA, Denver Museum of Art, Smithsonian Institute, Musee du Louvre París, Museum of Modern Art Nueva York (MOMA), Museo Omar Rayo Colombia, Museo José Luis Cuevas México, Museo de Arte Moderno de México, Tel Aviv y París, Museo Cavalino Italia, así como la Casa de Las Américas La Habana.

Para saber más sobre el artista ingresa en las páginas https://www.pedrofriedeberg.org/ y https://www.pedrofriedeberg.com/ así como las redes sociales de la Fundación Pedro Friedeberg