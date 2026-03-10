El Vaticano mostrará un ‘Redentor’ inédito del Greco eclipsado por una falsificación

Obra. La Trinidad, de El Greco - Museo del Prado.

El Vaticano mostrará por primera vez el cuadro del ‘Redentor’ realizado a finales del siglo XVI por el Greco tras haberlo restaurado para recuperar su imagen original, oculta bajo un calco realizado por un falsificador.

La tabla formaba parte de la colección del intelectual y político español José Sánchez de Muniaín, quien se lo donó al papa Pablo VI en 1967, y ha permanecido custodiada en el apartamento pontificio del Palacio Apostólico, según informa este martes la Santa Sede.

Ahora, será mostrada al público este sábado en una exposición inaugurada en el Palacio Papal del pueblo romano de Castel Gandolfo ante la presencia de la presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Raffaella Petrini, y de la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, entre otras autoridades.

El ‘Redentor’, una pintura de pequeñas dimensiones (45x29 cm), fue realizado entre 1590 y 1595 por el Greco y ahora será expuesto junto a un ‘San Francisco’, una témpera obra de juventud del maestro cretense pintada presumiblemente durante un viaje a Roma.

Esta pintura inédita llegada de España durante años careció de estudios que analizaran su imagen incompleta y, de hecho, a finales de la década de 1960 fue repintada por un falsificador que la ‘completó’ calcando con sus pinceles al Cristo original del Greco.Ahora, el ‘Redentor’ ha sido sometido a una restauración en los Museos Vaticanos, así como a un estudio científico que ha permitido descubrir “un verdadero abanico pictórico bajo su superficie”.

“La limpieza ha recuperado cuidadosamente las capas originales, descubriendo gradualmente incluso aquello cuya presencia no estaba asegurada. Todos los datos, comparados con los de otras pinturas del artista, confirman la plena autoría de la obra”, alega el Vaticano.

La exposición, titulada ‘El Greco en el espejo: dos pinturas comparadas’, ha sido planteada como un homenaje al papa León XIV en el año del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís.