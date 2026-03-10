Presentan los avances en la renovación de Escuelas de Arte y Cultura del Inbal

Recorrido Una de las paradas en el recorrido sobre los avances en las escuelas del Inbal.

El Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello son 2 escuelas de los 39 recintos educativos que se beneficiarán del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura: hasta el momento se han invertido casi 47 millones en el primero y 11 millones en la segunda, según informó la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Durante el primer recorrido por las instalaciones de los recintos que serán renovados, cuyas intervenciones comenzaron el año pasado, Claudia Curiel de Icaza indicó que las prioridades son dar el equipamiento necesario y “mantenimiento profundo, que hace más de cuatro décadas no tenían intervenciones de esta naturaleza; también en la actualización de planes de estudio y ampliación de matrícula”.

Al momento, en la primera etapa del proyecto (2025) se han invertido 1,500 millones de pesos en infraestructura, mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento académico en espacios formativos. La siguiente etapa (2026) se prevé un presupuesto de 700 millones.

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

“Cuando entré, como al tercer día, una de mis primeras acciones fue venir al Conservatorio a platicar con Alexis [estudiante de Piano] que de manera legítima fue y nos cerró Periférico y varias calles porque habían demandas de muchas décadas que era muy importante y urgente atender”, recordó la secretaria de Cultura.

En el marco de los 160 años del Conservatorio, el recorrido comenzó en las emblemáticas instalaciones creadas por Mario Pani, donde se realizó una sustitución de luminarias, aplicación de pintura en la reja perimetral, mantenimiento y aplicación de pintura en la cancelería que estaba oxidada y se metía el agua.

“También se arreglaron los pisos de cerámica, vinílicos y de madera, van a ver todas las maderas rehabilitadas. Se hizo mantenimiento, conservación y restitución del sistema drenaje sanitario y pluvial -que son cosas que no se ven, pero que eran fundamentales- y recuperamos también parte de la estética de este maravilloso edificio”, ahondó la funcionaria.

Para este año se prevé el servicio integral de sistema de iluminación arquitectónica, así como el arreglo del paisaje (plantas).

“Se invirtieron 29 millones de pesos en mantenimiento y conservación de los espacios esenciales; se compraron casi 1, 800 bienes como mobiliario, equipo, licencias informáticas por 4 millones de pesos; y 12.8 millones en los 96 instrumentos de cuerda, viento, percusión”, desglosó Claudia Curiel de Icaza.

Si bien la Secretaría de Cultura y su titular comunicaron oficialmente que la inversión en el Conservatorio fue de 47 millones, la suma da 45.8 millones.

Además, “se va a contar este año con dos sistemas de CCTV (circuito cerrado) con 32 cámaras y va a tener un servicio adicional de internet”, agregó.

De acuerdo con el arquitecto responsable del proyecto, José Allard Contreras falta arreglar algunos salones, mejorar la acústica y vestimenta teatral del auditorio. “Y el archivo también, el clima y todo lo que necesita para la preservación de los documentos”.

CONTINÚA TRABAJO EN ENAH

Escuelas pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) cuyas instalaciones y programas están en proceso de renovación como parte del Plan Integral de Renovación de Escuelas de Arte y Cultura.

“Desde el año pasado, intervenimos todas para que no se esperaran a que acabáramos una y empezáramos otra hasta el siguiente año. Es una primera parte y en este año vamos a terminarlas de manera integral”, indicó Curiel de Icaza

Asimismo, adelantó que continúan trabajos en la ENAH, donde hubo una inversión importante, “que va a seguir este año con un laboratorio y todo lo que falta ahí”.

“Vamos a hacer un edificio de nuevos laboratorios, yo creo que va a ser una inversión total de 400 millones de pesos entre el edificio, el equipamiento para que sean autosuficientes en temas de investigación y no tengan que mandar a investigar a la UNAM”, detalló.

VIVE SIN CUOTAS

Por otra parte, en la conferencia previa al recorrido la Secretaria de Cultura resaltó que desde el año pasado las inscripciones al Conservatorio son gratuitas, al igual que se eliminaron las cuotas de inscripción en las escuelas del INBAL.

“Todas las escuelas de INBAL dejaron de cobrar inscripciones, que eran 2 veces al año”, declaró.

Para mantener y asegurar la gratuidad de inscripciones y aumento de ingresos a las escuelas, Claudia Curiel de Icaza señaló que se asignará “presupuesto para las escuelas, como nos dieron desde el año pasado. No se lo vas a quitar a otra parte”.

“Si tú ves lo que eran las inscripciones, a nivel de todas, eran 13 millones de pesos, que para la institución no implica realmente un costo importante, pero para los alumnos sí les cambia la vida”, añadió.