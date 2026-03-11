Diálogos con la muerte, autoobituario de Eduardo Matos Moctezuma

Lectura Eduardo matos ofrecerá lectura en la AML.

Eduardo Matos Moctezuma cuenta que, por error, el arqueólogo británico Norman Hammond lo envió al inframundo antes de tiempo y esto le permitió escribir su obituario. Comenta que no le causó extrañeza tener que redactar su semblanza póstuma, quizás porque la muerte ha sido un tema recurrente de sus investigaciones, o simplemente porque encontró en dicho ejercicio una buena manera de hacer introspección, creación literaria o planeación editorial.

En el ciclo Lecturas Estatutarias de la AML, Matos Moctezuma de cuenta, con tono sobrio y sintético, por momentos irónico, de su trayectoria, su formación, sus intereses, sus aportaciones, sus reconocimientos y su legado, y también de citas que lo han distinguido, como aquella en la que afirma que “la arqueología no busca tesoros, busca respuestas”.

Además de retratarse, Matos Moctezuma subraya que la escritura de autoobituarios es una práctica común en ámbitos literarios y periodísticos. A lo largo de su conferencia refiere algunos casos en los que diversos autores han redactado sus vidas o dictado sus epitafios, y recuerda historias de deidades y de héroes culturales en las que los viajes de ida y vuelta al otro mundo terminaron por ser reveladores de la existencia.

La lectura se proyectará el próximo jueves 12 de marzo, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.