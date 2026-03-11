“El Deseo”, tras su éxito, regresará en abril al Círculo Teatral

Teatro Una escena de la obra “El Deseo”.

La obra “El Deseo”, que este lunes presentó la última función de una breve temporada que por su éxito volverá en abril al El Círculo Teatral, es un reflejo de una problemática estructural que atraviesa el país, en donde el narco estado, la violencia de género y las problemáticas del núcleo familiar se entrelazan trágicamente.

“Para mí, esta obra trata de cómo un espacio y quienes lo habitan te puede consumir, pero es también sobre las relaciones intrafamiliares y la diferencia o exploración entre el deseo de venganza y el deseo sexual”, considera la actriz Violeta Alonso-Majagranzas, quien en esta obra interpretó a una joven de 18 años, con un pasado de abuso intrafamiliar.

El dramaturgo, autor de la historia, Diego Beares planteó una finca imaginaria, que lleva el mismo título que la obra, para contar lo que sucede tras la dudosa muerte de un reconocido empresario llamado Don Jorge García Iturbe.

“¿Qué hacía Don Jorge en las sierras de Michoacán? Titularon en el Reforma”, es uno de los diálogos sugerentes que explican el suceso.

Su viuda, Dolores queda al frente de dos hijos jóvenes, Emiliano y María Paz. Esta última tiene un novio llamado Santiago Alcalá de la Alameda, quien es un reconocido influencer y pasa el crucial fin de semana con ellos, así como el jardinero, Jesús, por el que toda la familia siente una atracción irrefrenable.

“Creo que con el dolor y soledad que lleva María Paz, me siento identificada: cómo cubre sus heridas con necesidad de aprobación de los hombres, que a esa edad seguimos siendo niños, pero hacemos de adultos cuando no nos toca”, ahonda Violeta Alonso.

Como el nombre indica, el deseo es el eje temático de esta obra y el impulso que lleva a los personajes. Debido al éxito de su segunda temporada, El Deseo ofrecerá funciones el 15, 22, 29 abril y 6 mayo. El público queda advertido: si bien se trata de una obra sobre la familia, no es una obra familiar.