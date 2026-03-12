Margo Glantz y Elena Poniatowska protagonistas de conversatorio en la FIL Coyoacán

Filco El cartel del conversatorio.

El conversatorio “Mujeres que escriben, mundos que cambian” será un encuentro entre Margo Glantz (1930) y Elena Poniatowska (1932), dos de las escritoras y protagonistas de los cambios culturales, educativos y sociales de México y se llevará a cabo el sábado 14 de marzo, a las 11:00 horas, en la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco).

La plática será moderada por el periodista cultural Adrián Figueroa Nolasco, editor de las secciones de Cultura y Academia, del periódico La Crónica de Hoy.

La cita para este evento que sin duda será una de las más interesantes de la Filco, es en el foro Carol Wilson del Jardín Hidalgo de Coyoacán.

Margo Glantz: nacida en la Ciudad de México, el 28 de enero de 1930 es narradora, ensayista, cronista. Obtuvo la Maestría en Letras Modernas en la UNAM y el doctorado en Letras en La Sorbona, París. Ha sido profesora en la FFyL de la UNAM; profesora visitante en las universidades de La Jolla, Irvine, París, Yale, Cambridge, Rice, Princeton, Berkeley, Harvard, Stanford, Barcelona, Londres, Viena, Düsseldorf, Siena, Buenos Aires, Santiago, entre otras. Su obra se ha traducido al inglés, francés, portugués e italiano.

Elena Poniatowska: es cronista, ensayista, narradora y periodista. Miembro fundador de la Editorial Siglo XXI y de la Cineteca Nacional. Su primera novela es Lilus Kikus (1971) y en 1971 gana el premio Xavier Villaurrutia por su libro La noche de Tlatelolco, mismo que rechaza por parecerle incongruente con el terrible hecho que el libro aborda. Durante muchos años fue profesora de literatura y fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y de la editorial Siglo XXI.

Perteneciente a una generación de grandes figuras de las letras, se convirtó en una de las primeras en obtener el reconocimiento internacional de la literatura hispanoamericana.

Irvine y Peixoto

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026 presentará el sábado 14 de marzo a las 13:00 horas un diálogo entre dos de sus autores invitados de honor: el escritor escocés Irvine Welsh y el narrador portugués José Luís Peixoto.

El encuentro se celebrará en el escenario Frida Kahlo del Jardín Hidalgo en Coyoacán y reunirá a estas dos figuras de la literatura contemporánea en una conversación dedicada a explorar sus universos narrativos y la manera en que, desde sus letras, han retratado a la sociedad de su tiempo .