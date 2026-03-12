Presentan la 18.ª edición del Gran Maratón Nacional de Teatro para niñas y niños; ofrecerá 30 puestas en escena

Teatro. Las compañías participantes en la a 18.ª edición del Gran Maratón Nacional de Teatro para niñas y niños. (Inbal)

La Coordinación Nacional de Teatro del Inbal presenta la 18.ª edición del Gran Maratón Nacional de Teatro para niñas y niños y adolescentes, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes.

El teatro y las artes escénicas poseen una capacidad singular para cautivar e involucrar a los públicos jóvenes, ya que les permiten explorar diversas perspectivas, emociones e ideas. Asimismo, estimulan la imaginación y fomentan el pensamiento crítico, contribuyendo a su desarrollo sensible, creativo y cultural.

El Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes es una celebración anual dedicada a promover la importancia del teatro y las artes escénicas en la vida de las infancias y adolescencias. Instituido por la Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (ASSITEJ International), se conmemora cada 20 de marzo y constituye una plataforma de articulación para profesionales, personas educadoras y artistas que defienden el derecho de niñas, niños, niñes y jóvenes a acceder a experiencias escénicas de calidad. En este contexto, el Maratón se suma a la difusión del teatro como espacio de autoexpresión, aprendizaje y enriquecimiento cultural.

Cada año, los Centros Nacionales de ASSITEJ en distintos países realizan conferencias, funciones, talleres y actividades especiales en medios de comunicación, vinculadas con el mensaje de la campaña

#TakeAChildToTheTheatre / #LlevaUnxNiñxAlTeatro. Esta jornada funciona como un recordatorio de la importancia de desarrollar propuestas escénicas accesibles, inclusivas y pertinentes para niñas, niños, niñes y adolescentes de diversos contextos sociales.

En esta edición se contará con la presencia del Comité Ejecutivo de ASSITEJ International, integrado por representantes de Australia, Alemania, Brasil, Chipre, Francia, España, Dinamarca, Noruega y Reino Unido, entre otros países que forman parte de los más de 90 que integran la asociación.

Las actividades se desarrollarán en los recintos del Centro Cultural del Bosque y el Jardín Escénico. Durante ambos días se presentarán más de 30 puestas en escena, cuatro instalaciones y una amplia oferta de talleres dirigidos a públicos de distintas edades.

La programación incluirá la función inaugural de Microhistorias entre cuerdas y pincel, a cargo de Proyecto Perla y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Se trata de un espectáculo multidisciplinario en el que dialogan la música, las artes plásticas y las artes circenses: un director y su orquesta de cuerdas; una pintora con pinceles, lienzos y caballete; y un clown sobre la cuerda floja que construyen imágenes y narran pequeñas historias mediante el cruce de lenguajes artísticos.

Por primera vez se entregará la Medalla a la Maratónica Labor Teatral a Berta Hiriart, en reconocimiento a una trayectoria dedicada al compromiso social, la visibilización de la diversidad de las infancias, la transmisión de saberes y el fortalecimiento del sentido comunitario. Su labor constituye un referente fundamental para las artes escénicas dirigidas a las infancias en México.

En esta edición participarán compañías como Cosmonautas Teatro de Sombras, La Covacha Teatro, La Bomba Teatro, AlMa Arte Escénico, En su tinta producciones, Compañía Frenesí, Teatro en llamas, Ráfaga Teatro, Depalabrayhueso, Mondomeraki, Proyecto Oso Índigo, Aldea Teatro, Teatro al Vacío y Astillero Teatro, así como la Orquesta de Alientos de la Universidad Nacional Autónoma de México.