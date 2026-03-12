Wagner en el Auditorio Nacional, nueva era para ‘Tristán e Isolda’ desde el Met de Nueva York

Tristán e Isolda es la exploración definitiva de la psique humana; Wagner compuso aquí cada variación posible para pronunciar la frase ‘Te amo’ a través de la música — La monumental ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner, llegará a la pantalla gigante del Auditorio Nacional el próximo sábado 21 de marzo a las 10:00 horas.

La transmisión es parte de la Temporada 2025-2026 del Met de Nueva York, y presenta una producción innovadora que rompe con décadas de tradición escénica en el género.

Bajo la dirección del aclamado Yuval Sharon, la puesta en escena abandona el enfoque clásico en la muerte para proponer una narrativa centrada en el renacimiento infinito, informó la producción.

El evento wagneriano marca el debut del maestro Yannick Nézet-Séguin frente a esta partitura en el Met, para cumplir así uno de los mayores anhelos de su carrera, señaló.

La soprano Lise Davidsen y el tenor Michael Spyres encabezan un elenco de dimensiones de elevada calidad, capaces de sostener las cinco horas de exigencia vocal que dicta la obra.

Esta pieza es considerada el punto de quiebre del lenguaje musical occidental, pues Wagner revolucionó aquí la armonía y la estructura del drama musical moderno.

La nueva propuesta del Met se aleja del contexto literal para explorar los aspectos metafísicos y el misticismo celta que inspiraron originalmente el antiguo mito de los amantes.

Wagner compuso este "sueño febril" entre 1857 y 1859, logró una suntuosa escala sinfónica que influyó directamente en genios como Mahler, Strauss y el joven Debussy.

La función en el Auditorio Nacional ofrece una oportunidad educativa singular para comprender cómo el deseo, el sacrificio y la fatalidad se entrelazan en una arquitectura sonora única.

La producción del evento informó que los boletos para este fenómeno del repertorio oscilan entre los 180 y 1,150 pesos, disponibles en las taquillas del recinto y a través del sistema Ticketmaster.

“Asistir a esta proyección es participar en un rito de renovación cultural, donde la realidad cotidiana se descarta para dar paso a las verdades más profundas de la vida”, señaló.

Wagner en el Auditorio Nacional, nueva era para ‘Tristán e Isolda’ desde el Met de Nueva York