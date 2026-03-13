La agenda cultural de la UNAM del 16 al 22 de marzo de 2026

Teatro "Yo soy Gisel", de Gisel Malagón, es una pPieza autobiográfica constituida como un monólogo en la que la autora e intérprete se cuestiona: “¿Qué puede hacer un cuerpo frente a la violencia estructural y sistémica?”. (UNAM)

Artes visuales

Sportswashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político

No es un secreto que los grandes eventos deportivos siempre han servido para maquillar la imagen de un país en momentos críticos de su historia, pero… ¿cómo es que ocurre esto? Esta exposición, de cara al Mundial de Fútbol, plantea cómo el sportwashing ha sido una herramienta política bastante eficaz para lavarle la cara a varios estados del mundo. La exposición incluye un ciclo de charlas y visitas guiadas los jueves 26 de marzo, 23 de abril, 28 de mayo y 2 de julio a partir de las 5 pm.

18 de marzo al 2 de agostoInauguración | 6 pm

Miércoles y jueves | 11 am-5 pm; viernes a domingo | 11 am-6 pm

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

tlatelolco.unam.mx

$40*

Domingo, ENTRADA LIBRE

Música

8M

Jornadas de Mujeres en la Música

Música comentada

Desde hace algunos años marzo se ha convertido en el mes de la mujer a partir de la conmemoración del 8M. Por ello, durante todo el mes tendrá lugar el ciclo Jornadas de Mujeres en la Música, el cual oscilará en torno a las obras de compositoras y compositores de los siglos XX y XXI, si bien el énfasis estará dado en creaciones recientes. Como parte de éste, se ha programado una serie de charlas previas en las que un grupo de especialistas disertará en torno a las piezas musicales y los compositores que han sido elegidos parte del programa. En esta ocasión se presenta el Cuarteto Femenil Latinoamericano.

Sábado 21 | 6 pmSala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Domingo 22 | 12 pmAnfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$100*

Música. La directora de orquesta Fernanda Lastra. (Lydia Gallagher/Lydia Gallagher)

8M

Jornadas de Mujeres en la Música

OFUNAM 90 años

Fernanda Lastra, como directora huésped, estará a cargo de la orquesta universitaria para ejecutar la obertura de Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart; Recordare de Hilda Paredes, y el Concierto para violín en mi menor, Op. 64 de Felix Mendelssohn, como primera parte del concierto. La segunda parte del recital aborda el estreno en México de la Segunda sinfonía de Louise Farrenc. Aunado a todo esto, hay que sumar la presencia de la virtuosa violinista chino-estadounidense Nancy Zhou.

Sábado 21 | 8 pm; domingo 22 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*

Danza

8M

Pronto será de día

Jessica Sandoval, dirección

Compañía Realizando Ideas

Fernando Pessoa sólo escribió una obra de teatro: El marinero, una puesta en escena que alude a La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Dicha pieza inspiró este trabajo dancístico en el que tiene lugar un diálogo interior faulkneriano entre dos bailarinas que enfrentan a la muerte. Introspectiva, compleja, pero al mismo tiempo bellísima.

Viernes 20 | 8 pm, sábado 21 | 7 pm; domingo 22 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Kianí Del Valle. Coreografía y performance

Para bien y para mal (hay que decirlo con todas sus letras), la figura de Kianí del Valle está asociada a Bad Bunny, con todo lo bueno y lo malo que ello implica. No obstante, eso no la condena, pero tampoco la bendice. Por fortuna, el trabajo de esta coreógrafa puertorriqueña trasciende a su colaboración con la celebridad más mediática de la música en la actualidad. Como parte de TONO Festival, Del Valle estrenará la versión solista de Mundos Rotos en Casa del Lago UNAM. Más allá del morbo asociado, vale la pena asistir a este evento.

Sábado 21 | 6 pm

Foro Alicia Urreta

Casa del Lago

Bosque de Chapultepec, Primera Sección

casadellago.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Teatro

8M

Yo soy Gisel

Gisel Malagón

Pieza autobiográfica constituida como un monólogo en la que la autora e intérprete se cuestiona: “¿Qué puede hacer un cuerpo frente a la violencia estructural y sistémica?” La conceptualización es compleja, al punto de hacerla arrogante en términos histriónicos. El resultado, empero, es reflexivo, profundo y estético.

Sábado 21 y domingo 22 | 6 pm

Foro La MoradaCentro Cultural Universitario TlatelolcoRicardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco

tlatelolcounam.mx/uva

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado