Líbano y Morelia, los próximos invitados a la FILCO

FILCO De acuerdo con la comunicación oficial de FILCO, al cierre de la quinta edición se registró la asistencia de aproximadamente 360 mil personas. (FIL)

La 5ta edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCO) cierra con el anuncio de sus próximos invitados de honor: el país será Líbano; el estado será Morelos; el municipio será Morelia y la institución educativa será la Universidad Anáhuac, en 2027.

En entrevista, el presidente y fundador, Gerardo Valenzuela explica que esta decisión se tomó para lanzar un mensaje sobre el poder de la cultura.

“Al invitar a Líbano y a Morelia el próximo año, estamos dando un mensaje: sí hay buenas noticias y vale la pena, a pesar de las adversidades nacionales e internacionales, vale apostar por la cultura y ponerla en primer lugar”, dice a “Crónica”.

Señala que Reino Unido pasa la estafeta a Líbano pues “la comunidad libanesa es muy importante en México y también ha apoyado mucho el tema cultural, empresarial, la comunidad”.

Asimismo, resalta que en Morelia, Michoacán, han habido afectaciones recientemente y considera que “merece la capital Morelia, que también conozcan su cultura y las buenas noticias”.

Al irse, los anfitriones de este año dan un obsequio a los que llegan, como acto simbólico de amistad. “Eso quiere decir que la cultura nunca termina, sigue teniendo ese eje transversal que no para”, asegura el presidente de la FILCO.

Le parece que el gran reto es mostrar a la gente que además de las guerras, problemas políticos nacionales e internacionales, las drogas y otras malas noticias, la cultura sigue viva y hay ferias de libro, cuya responsabilidad es dar buenas noticias a través del fomento del conocimiento en ciencias y artes.

“Todavía podemos estrechar lazos si ponemos en primer lugar la cultura y la educación en el país, eso hace a las nuevas generaciones pensantes, reflexivas”, opina.

Destaca que, en ese sentido, la FILCO “está rompiendo esquemas” porque se arriesga a seguir esta labor e ir a contracorriente de un panorama de violencia.

“A diferencia de otras Ferias, nosotros seguimos creciendo la cultura y estrechando lazos entre naciones, estados, países y universidades”, agrega.

TRESCIENTOS Y CACHO.

De acuerdo con la comunicación oficial de FILCO, al cierre de la quinta edición se registró la asistencia de aproximadamente 360 mil personas.

“Más que una venta editorial es una experiencia cultural: todos los talleres son gratuitos, la entrada es gratuita, pues es un espacio público”, reitera el presidente del consejo que hace posible este evento.

Subraya que este año se realizaron muchos homenajes y actividades en torno al deporte, así como para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, por lo que se recordó a personajes como Ofelia Medina y Paulina Lavista, entre otras figuras importantes.

También se creó una cápsula del tiempo, junto al escenario Frida Kahlo, donde escritoras mexicanas que visitaron la FILCO pudieron dejar un testimonio, un poema, alguna motivación o hasta un libro.

“En FILCO todos los años siempre hemos tenido a la mujer en primer lugar y siempre es una de nuestras temáticas, lo vamos combinando. También tuvimos 18 conferencias relacionadas al fútbol, porque el deporte es cultura”, describe Gerardo Valenzuela.

Observa que existe una relación profunda entre deporte y literatura, pues ambas actividades requieren de orden, planeación, estrategia, tiempo, dedicación, constancia, esfuerzo y ambas forman parte de la cultura nacional.

Le parece que una de las responsabilidades de la feria es captar a los nuevos lectores e involucrarlos, por lo que la conjunción con el fútbol fue ideal.

“Tal vez vengan aquí los que les guste el deporte, pero gracias a que vinieron a ver el deporte, recorren la feria y pueden ser que se enamoren de un libro”, se esperanza.

Música, conferencias y encuentros con autores como Irvine Welsh, José Luis Peixoto, Margo Glantz, Elena Poniatowska y otras personalidades, sumaron más de 350 actividades.

“Nos sentimos felices y orgullosos de todo lo que se hizo en estos 10 días”, expresa Gerardo Valenzuela.

¿CÓMO SE LEVANTA UNA FERIA EN 5 AÑOS?

En la primera edición de FILCO, en 2022, reunieron 100 stands y acudieron 80, 000 visitantes, según recuerda Gerardo Valenzuela.

Hoy en día, además de haber aumentado drásticamente las visitas, la FILCO reúne más de 250 stands, más de 900 sellos de 140 casas editoriales.

“Los números no mienten, en temas administrativos-empresariales todo va sumando y hemos crecido más del 100% en 5 años”, señala.

La idea de una feria en el centro histórico de Coyoacán surgió al notar que una de las Ferias de Libros más importantes del mundo, la de Guadalajara, se realiza en un Centro de Convenciones que se construyó hace casi 40 años.

“Pero la FILCO está hecha en el primer territorio, de más de 500 años, donde han pasado más de 200 personajes emblemáticos a nivel mundial: Frida Kahlo, Diego Rivera, Orozco, Trotsky, cuando vino de Guatemala nuestra querida Rigoberta Menchú estuvo aquí… era una injusticia imperdonable que no hubiera una feria del libro aquí”, explica.

A lo largo de estas 5 ediciones se han sumado vecinos, empresarios, Fundaciones, Asociaciones y marcas que buscan reavivar el espíritu intelectual coyoacanense.

“Iniciamos con un presupuesto de 1 millón 200 pesos que ahorita estamos hablando de un presupuesto de 2 millones 800 mil pesos, para crear más de 5,000 m² de carpas, con todos los stands, tres escenarios de primer nivel, con sonido, pantallas, con más de 100, 000 ejemplares de programación, más de 45 personas de staff eventual, más la seguridad privada en la noche para cuidar los stands y gracias a quienes creen en nosotros para brindar el servicio de logística, podemos crear todo este panorama y ambiente”, informa Gerardo Valenzuela y recuerda que dichos montos son variables cada año, ya que se suman gracias a distintos patrocinadores y trabajo de la sociedad civil.