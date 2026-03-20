Claire Becker: “Marianne o la Libertad” nos recuerda que tenemos la capacidad de decidir cómo vivir

Festival. “Pensé en la relevancia de la libertad, tan fácilmente arrebatada por quienes desde una visión de poder frágil, limitado o ilegítimo la consideran peligrosa”, añadió Claire Becker.

Desde hace un par de meses, los miembros del Club France pasan frente a una escultura velada y se preguntan qué obra se esconde detrás de las telas. Finalmente, por la tarde del jueves 19 de marzo fue revelada.

La escultura “Marianne o la Libertad” de Claire Becker mide 3.4 metros de altura y está hecha en bronce: se trata de una mujer, en cuyo cuerpo surge una bandera, como una ala que la envuelve, mientras ella sostiene una semilla, en medio de una fuente.

“Pensé en la relevancia de la libertad, tan fácilmente arrebatada por quienes desde una visión de poder frágil, limitado o ilegítimo la consideran peligrosa”, expresó la creadora francesa radicada en México, momentos antes de develar la pieza.

“La visualicé como una mujer viva, sensible, que sea una encarnación en lugar de una alegoría”, continuó.

La pieza se reveló al público por primera vez como acto inaugural del quinto Festival de la Francofonía-Primavera en México, con la presencia del señor Laurent Houdebine, director general del Club France; el presidente del Consejo Directivo del Club France, ingeniero Albert Weill; así como el Embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai y la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione.

Al tomar el micrófono, Claire Becker explicó que quiso llevar la Marianne, personificación de los valores de la República Francesa, a un contexto más actual y universal.

“Marianne es como la sembradora, que es otro símbolo de Francia. Ella cuida la semilla como un tesoro para sembrar en tierra libre y fértil. Esa semilla representa lo personal y lo universal. Es el proyecto que cada uno elige cultivar, aquello por que está dispuesto a entregarlo todo”, apuntó.

Su intención era mostrar una mujer que surge desde la tierra con fuerza y se extiende hacia el cielo, como la protectora de la semilla, símbolo inmortal de la libertad.

“Nos recuerda que todo sueño y toda meta requiere siembra, dedicación y cuidado, así como la constancia necesaria para alcanzar la victoria. La semilla es tanto promesa como desafío, una invitación a asumir la vida como un proceso de crecimiento constante y consciente”, agregó la artista.

También compartió que durante el proceso creativo “ocurrió lo que a veces sucede cuando una obra se completa de esta manera en todos los niveles de mi creatividad: me respondió con un poema que es ahora parte de la misma escultura”.

El presidente del Consejo Directivo del Club France, Albert Weill enfatizó que la palabra Libertad no es solamente una abstracción de 1789, sino una estructura social compleja.

Asimismo, recordó que Marianne simboliza la República y la Libertad y que la representación física más conocida de Marianne, fue realizada por el escultor Jean-Antoine Injalbert en el siglo XIX.

“Como dice la escritora de esta obra, Marianne no solo encarna la República, sino que trasciende hacia la libertad profunda, la capacidad de decidir cómo vivir y la semilla abrazada es el símbolo inmortal de la libertad”, detalló.

INAUGURA FESTIVAL

La Marianne es también un símbolo conjunto de Francia y de México “que comparten una diplomacia feminista muy importante: la misma llamada a la libertad”, declaró la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione, para quien esta obra representa la amistad entre ambos países en el marco de sus 200 años de relaciones diplomáticas.

Después de la develación de la escultura, durante un cóctel de convivencia, la Embajadora de Francia en México reiteró que la Francofonía une a casi 70 países, ya sean observadores o miembros de la Organización Internacional de la Francofonía.

“México es país observador desde 2014. Hay 350, 000 estudiantes de francés en México, tanto en el sistema educativo como en las 30 (ahora 31) Alianzas Francesas distribuidas por todo el territorio”, informó.

Desde su perspectiva, “son estos estudiantes los que darán vida a nuestra magnífica lengua, que podrán descubrir una cultura, una lengua, una poesía, pero también oportunidades de negocio, aquí o en el extranjero”.

Por su parte, el representante del país anfitrión de este año en el Festival, el Embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai destacó que la Organización Internacional de la Francofonía acompaña los esfuerzos por la paz y la armonía a través de la cultura y la diplomacia, con una eficacia que se debe al método de cooperación.

“Una cooperación entre países de distintas dimensiones, culturas, tradiciones, unidos por una causa común, basada en la igualdad de responsabilidades, en valores culturales universales compartidos y una lengua común, el francés”, señaló.

La exposición fotográfica “Viêt Nam”, que se podrá apreciar en el pasillo principal de Club France (Francia 75, Florida, Álvaro Obregón, Ciudad de México) hasta el 22 de marzo. Durante la inauguración, el país anfitrión ofreció una pequeña demostración de algunos bailes vietnamitas, con sombreros y atuendos icónicos.

Las actividades del Festival de la Francofonía-Primavera continúan hasta el 22 de marzo. Para más información consulta el programa de las actividades del Festival de la Francofonía-Primavera 2026 así como los registros correspondientes en https://clubfrance.org.mx/festival-de-la-francofonia-2026/