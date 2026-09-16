JACK Quartet presenta “una historia falsa de la armonía del cuarteto de cuerdas”

Música. El JACK Quartet una organización sin fines de lucro dedicada a la interpretación, el encargo y la difusión de la música para cuarteto de cuerdas de los siglos XX y XXI. (Emerald City Music)

El programa que JACK Quartet presentará el próximo 3 de octubre, a las 6pm, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario (CCU), dentro del Festival CulturaUNAM se anuncia como “una historia falsa de la armonía del cuarteto de cuerdas”.

“Vamos a reimaginar qué es posible, qué es una nota y qué es una escala y qué mundos podemos presentar a través de estos sonidos”, adelanta el violinista Austin Wulliman

La agrupación fundada en 2005 (en Nueva York) se integra también por el violinista Christopher Otto, el violista John Pickford Richards y el violonchelista Jay Campbell.

En una videoconferencia para dar detalles del programa que interpretarán, Austin y John comentan algunas piezas.

“Mi obra Escape Rites imagina un mundo no posible para Pierre Boulez y John Cage, cuando estaban escribiendo, como amigos, en los años 40, escribiendo sus cuartetos de cuerdas, (imagina) ¿qué sería posible para ellos si tuvieran una escala de 25 notas?”, apunta Austin.

Por su parte, John indica que todos los compositores que interpretan son amigos de JACK Quartet y que por lo general trabajan comisionando obras a artistas en activo.

“Tenemos el placer de desarrollar relaciones con ellos durante largos periodos de tiempo entonces nos conocemos y continuamos trabajando en conjunto”.

También tocarán obras inspiradas por texturas, la belleza y geometría celestial de una flor, el silencio y los microtonos.

¿Qué es la música microtonal para JACKk Quartet?

“Creo que se refiere a cuando tocamos notas que se encuentran en medio entre los 12 tonos a los que estamos acostumbrado en el piano y hay muchas maneras en que los compositores exploran el espacio entre las notas”, responde John Pickford.

“La mayoría de los compositores con los que trabajamos utilizan lo que llamamos ‘entonación justa’, que se basa en la serie armónica, es decir, la serie de sonidos que existe en la naturaleza”, continúa.

“Sin embargo, otros compositores exploran divisiones más intelectuales de los tonos, y eso nos lleva a un terreno bastante extravagante: a veces suena hermoso, sencillo y claro, y otras veces suena tenso y agresivo, pero creo que cuanto más exploramos la música microtonal y la compartimos con el público, más se acostumbra la gente a abrir la mente y ampliar su sentido de la armonía”, añade.

Su compañero, Austin Wulliman coincide y agrega que para él en particular, la exploración de la microtonalidad tiene como base una experiencia expandida “de sabores y de colores que uno puede experimentar a través de la música”.

“Estamos explorando este mundo de consonancias y disonancias nuevas y a través de ello también hay la posibilidad de reimaginar estilo a través de escalas y armonías nuevas”.

CONCIERTO

El programa del 3 de octubre, “entre el pasado y lo nuevo”, contempla Celare (2016), Cenk Ergun; Treatise on Limited Freedoms: Future Mode I (2024), Keir GoGwilt; obra de nueva creación (2026), Juri Seo; Escape Rites (2025), Austin Wulliman; Sonare (2015), Cenk Ergun.

Austin Wulliman expresa que los integrantes de Jack Quartet se sienten emocionados de volver a Ciudad de México y John Pickford concuerda.

“Me gusta muchísimo la cultura mexicana, estoy obsesionado casi. Así que con mucho gusto estamos volviendo, la vez anterior tocamos también en la UNAM”, recuerda Wulliman.

En cuanto a colaboraciones con músicos mexicanos, Austin Wulliman informa que están en contacto con Eduardo Aguilar, “un compositor mexicano bastante joven todavía”, con quien ya han realizado dos obras (escritas por él e interpretadas por la agrupación) “y tenemos planes para profundizar en nuestro proyecto con él”.

“Siempre estamos explorando más obras de compositores mexicanos. Desafortunadamente en este caso no tuvimos tiempo para añadir cosas al repertorio de este momento porque queremos darle el respeto a la obra y tener tiempo de profundizar y presentar algo al nivel que queremos”, explica.

John reconoce que está “tangencialmente” al tanto de muchos talentos que viven y trabajan en la Ciudad de México.

“Es casi abrumador y me encantaría seguir aprendiendo más cosas y conociéndolos mejor. Como responsables de una sola pista, tenemos una capacidad limitada, pero nuestros corazones están hambrientos”.

VE A VERLOS

JACK Quartet inicia su tercera década como un cuarteto de cuerdas pionero en la misión de crear una comunidad internacional de perspectivas ampliadas y escucha atenta.

Se trata de una organización sin fines de lucro dedicada a la interpretación, el encargo y la difusión de la música para cuarteto de cuerdas de los siglos XX y XXI, explorando en profundidad desafiantes composiciones nuevas y prácticas musicales desde una asombrosa diversidad de enfoques estilísticos.

Los boletos para el concierto del sábado 3 de octubre tienen un costo de 200, con 10% de descuento a la comunidad estudiantil y docente UNAM, INAPAM y personas jubiladas ISSSTE e IMSS con credencial vigente.

Para más información sobre la participación de Jack Quartet en el Festival UNAM 2026 ingresa en la página festival.culturaunam.mx/ y redes sociales de Cultura UNAM.