Encabeza secretario Mario Delgado lectura colectiva por el centenario del natalicio de Jaime Sabines en el MVM

Homenaje. Mario Delgado anunció que este homenaje se replicará en las escuelas del país el país, como parte de una estrategia para acercar a las y los jóvenes a la literatura.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó en el Museo Vivo del Muralismo (MVM) y sede histórica de la dependencia, la conmemoración por el centenario del natalicio del poeta chiapaneco Jaime Sabines; afirmó que la poesía, uno de los géneros literarios más emblemáticos del país, debe habitar en las escuelas y ser parte de la vida cotidiana de las y los estudiantes.

Acompañado por la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Alma Xóchitl Herrera Márquez, y de la directora general de Materiales Educativos (DGME), Nadia López García, y ante decenas de alumnos de esa casa de estudios, señaló que este homenaje se replicará en las escuelas del país el país, como parte de una estrategia para acercar a las y los jóvenes a la literatura.

Como parte de las actividades de la tercera Noche de Museos del año, destacó que la obra de Sabines, iniciada formalmente con su primer poemario en 1950, se caracteriza por abordar el amor, la soledad y la tristeza desde la cotidianidad, lo que permitió una conexión profunda con generaciones de lectores, en especial jóvenes, quienes han mantenido vigente su voz y su legado en la cultura mexicana.

El titular de la SEP encabezó una lectura colectiva del poema “Los amorosos”, invitando a las y los asistentes a leer de pie y de forma pausada, con el objetivo de disfrutar la poesía, en un ejercicio que, dijo, reafirma el compromiso de la SEP de promover la lectura y de llenar patios, aulas y escuelas con la obra del más entrañable de los poetas mexicanos.

Dentro de las actividades de la Noche de Museos, que en esta ocasión se denominó “Entretejiendo historias, poesía y partituras”, las y los visitantes disfrutaron del “Diálogo poético: El océano en una gota”, un ejercicio de lectura expandida que se desarrolló en el Auditorio Miguel Hidalgo, así como el concierto de guitarra clásica “Elegia Appassionata”, en homenaje a Toru Takemitsu y Hirokazu Sato, al que asistió el titular de la SEP.

De manera complementaria, se realizó el recorrido especial “Para todas: derechos, justicia y acción” en donde niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos apreciaron los murales y corredores del inmueble con iluminación museográfica, reconectando con la historia y con las huellas de artistas y pensadores que han dado forma al México contemporáneo.